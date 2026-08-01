Южный Дагестан: лабиринты Дербента, бирюза Сулака и традиции табасаранов
Увидеть экраноплан «Лунь», попробовать национальные блюда и научиться делать чуду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы, 10:00
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
26 900 ₽ за человека
Сокровища Южного Дагестана: путешествие «всё включено» по знаковым локациям с мастер-классами
Исследовать Дербент, погулять по Самурскому лесу и посетить ювелирный центр республики
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
9 сен в 08:00
16 сен в 08:00
43 000 ₽ за человека
Южный Дагестан: Махачкала и горные аулы, культура лезгин и табасаранов, дегустация и мастер-классы
Пробовать вина и блюда разных народов, готовить чуду и ткать ковры, отдыхать в термах и у моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 13:00
12 авг в 13:00
9 сен в 13:00
43 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Табасаран»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2026
Сейчас в Махачкале в категории "Табасаран" можно забронировать 3 тура от 26 900 до 43 500.
Забронируйте тур в Махачкале на 2026 год по теме «Табасаран», цены от 26900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь