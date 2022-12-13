2 день

Скала Копилка и конная прогулка по хребту Уна-коз

9:00 Завтрак.

10:00 Спуск со скалы «Копилка» с альпинистским снаряжением.

Спуск со скалы 50 метров методом Дюльфера.

По желанию посещение экстрим-парка «Мишоко» (троллей Виаферрата — оплачивается самостоятельно).

14:00 Обед.

15:00 Конная прогулка.

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды, все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.