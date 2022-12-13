Активный отдых в Адыгее
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Хаджохская теснина и хребет Азиш-Тау
С 14:30 заезд.
Знакомство с инструктором.
Инструктаж.
Обед.
15:00 Посещение природного парка «Хаджохская теснина».
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
На обратном пути — «Красное озеро».
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Скала Копилка и конная прогулка по хребту Уна-коз
9:00 Завтрак.
10:00 Спуск со скалы «Копилка» с альпинистским снаряжением.
Спуск со скалы 50 метров методом Дюльфера.
По желанию посещение экстрим-парка «Мишоко» (троллей Виаферрата — оплачивается самостоятельно).
14:00 Обед.
15:00 Конная прогулка.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды, все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Водопады Руфабго и пещера Сквозная
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго — «Каскадный» — около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
Спуск с альпинистским снаряжением в Сквозную пещеру.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Скала Чертов палец
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
На обратном пути посещаем не оборудованную пещеру.
19:00 Праздничный ужин.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Вручение подарка каждому гостю, успешно прошедшему активацию.
Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|База отдыха “Активация”/ БО «Горная Слобода»/ТБ “Горная”
|2-х, 3-хместное размещение
|37 500
|доплата за одноместное размещение
|12 000
Варианты проживания
База отдыха «Активация»
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
На территории базы открыт бассейн, зона джакузи, детская зона и гидромассаж.
В бассейне установлена современная очистка воды, включающая фильтр жесткой очистки, песчаный фильтр, станцию обеззараживания хлором и ультрафиолетовым излучением.
Турбаза «Горная»
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
БО «Горная Слобода»
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в день заезда и выезда по программе
- Проживание в комфортабельных номерах
- Разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Посещение термальных источников (по программе)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Трансферы аэропорт / ж/д вокзал — база — аэропорт / ж/д вокзал вне программы
- Входные билеты на экскурсионные объекты:посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) — 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры — 200 руб., до 5 лет бесплатноХаджохская теснина — 500 руб. /взр., 200 руб. /детский (от 7 до 13 лет), до 7 лет бесплатноэкстрим-парк «Мишоко» (троллей Виа-феррата) — 1 500 руб. /взр. конная прогулка 2х часовая — 1500 руб. /чел. водопады Руфабго — 500 руб. /взр., детский (от 5 до 15 лет) — 200 руб., до 5 лет — бесплатноАзишская пещера — 600 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) — 300 руб., до 7 лет бесплатно.
- Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) — 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры — 200 руб., до 5 лет бесплатно
- Хаджохская теснина — 500 руб. /взр., 200 руб. /детский (от 7 до 13 лет), до 7 лет бесплатно
- Экстрим-парк «Мишоко» (троллей Виа-феррата) — 1 500 руб. /взр.
- Конная прогулка 2х часовая — 1500 руб. /чел.
- Водопады Руфабго — 500 руб. /взр., детский (от 5 до 15 лет) — 200 руб., до 5 лет — бесплатно
- Азишская пещера — 600 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) — 300 руб., до 7 лет бесплатно
- Место начала и завершения?
- г. Краснодар
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
- спортивная одежда для холодной погоды, куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- купальник, резиновые тапочки;
- рюкзак на 20-25 литров.
Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.
- Каковы особенности программы тура?
Программа рассчитана на людей, которые стремятся получить положительные эмоции и проверить себя в активном отдыхе.
Термальные источники имеют на своей территории 5 бассейнов с температурой 35-39 градусов. Кроме того, на территории располагаются: теплые раздевалки с душевыми и туалетными комнатами, а также кафе.
Так как близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, купание в термальных источниках в вечернее время, даже летом – просто наслаждение.
В программу входят походы и экскурсии по достопримечательностям горной Адыгеи, которые не требуют специальной физической подготовки.
Для вас организовано вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание. В меню включены блюда классической русской кухни, а также блюда народов Кавказа, приготовленные на мангале и открытом огне.
- Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
1. Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 11:00;
2. Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 12:00;
— с 15:00 до 16:00;
Каждая суббота:
— с 15:00 до 16:00.
3. Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
— с 14:00 до 15:30;
— с 16:00 до 17:30;
Каждая суббота:
— с 14:00 до 15:30;
— с 16:00 до 17:30.
Обратный трансфер в 10:00 в Краснодар, Ставрополь и МинВоды.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью 4 и 6 пассажира, в одну сторону):
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 5 000 руб.;
- 6 пассажиров – 6 000р.
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
- 6 пассажиров – 8 500 руб.;
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 7 000 руб.;
- 6 пассажиров – 8 000 руб.;
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 1 500 руб.;
- 6 пассажиров – 2 000 руб.
- Какие скидки есть в туре?
- для детей до 5-ти лет — бесплатно, без претензий на услуги.
- пенсионерам и детям до 14 лет — скидка 10 % при размещении на базе отдыха “Активация”
Скидка предоставляется при предоставлении подтверждающих документов.
- Какие документы нужны при заселении?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии — по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан — загранпаспорта, визы, миграционной карты.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Хорошо распланированный и организованный тур. От спусков с альпинистским снаряжением до катания на лошадях. Увидела удивительную республику во всей её красе. Каждый вечер можно было расслабиться в термальных источниках после насыщенного дня.