Преимущества этого путешествия:
Приезд в Краснодар.
Отправление в путешествие в горную Адыгею в 11:00 от железнодорожного вокзала.
Трансфер, 2 часа.
Приезд в столицу республики – город Майкоп.
Обзорная экскурсия по Майкопу с посещением Майкопского кургана, республиканского музея, Соборной Мечети и дегустации пива в стенах старейшего предприятия города «Майкопском пивоваренном заводе».
Длительность программы по Майкопу 4 часа.
Обед в ресторане «Beer Pub 1882», дегустируем аутентичные блюда.
Размещение в поселке Каменомостском.
Отдых.
Пешая прогулка по водопадам Руфабго, знакомство со священной рощей, аутентичной культурой адыгов, уникальной природой ущелья Руфабго и каньоном реки Белой — Хаджохской тесниной.
Длительность программы 7-8 часов.
Отдых на турбазе.
По желанию, Вы можете заказать дополнительно поездку на горячие источники в поселок Тульский.
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на программу.
Поездка на знаменитое плато Лаго-Наки, посещение смотровых площадок, панорама вершин горной Адыгеи, прогулка по плато.
Посещение пещеры Азишской.
Гид познакомит Вас с растительным миром высокогорной равнины, поясами растительности и окрестными вершинами.
Длительность программы 7-8 часов.
Вечером поездка на горячие источники.
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на программу.
Отправляемся в поселок Гузерипль, Вас ждет красивейшая долина реки Белой, Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника и вольерный комплекс, где можно познакомиться с представителями фауны Северного Кавказа.
В ходе поездки Вы услышите легенды и сказания адыгов, познакомитесь с уникальным климатом Гузерипля — такого пьянящего воздуха, таких густых ароматов, как здесь, не встретишь ни где на территории республики.
Гид откроет тайну неповторимости этого места.
А далее Вас ждет капелька экстрима — сплав по реке Белой (за доп. плату).
Если Вы сомневаетесь в необходимости участия в столь экстремальном мероприятии, для Вас будет организована поездка на Яворову поляну.
Краткий отдых и вновь отправляемся к приключениям.
Небольшая прогулка к штольне никеля.
Общая длительность программы в этот день 8-9 часов.
Возвращение на турбазу, ужин.
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на программу.
Сегодня будет не утомительный день.
Мы поднимемся в поселок Победа на автомобиле, совершим прогулку по Михайловскому монастырю, посетим подземный храмовый комплекс, побываем на вершине горы Физиабго и испробуем воды из монастырского источника.
Для услады гурманов отпотчуем вкусных монастырских блинчиков.
А затем желающие смогут совершить конную прогулку в каньон реки Фарс.
Возвращение в поселок Каменомостский.
Посещение дольменной группы Хаджох-1 и Хаджох-2, музея камня.
Длительность экскурсии 5-6 часов.
Возвращение на турбазу.
Отдых.
По желанию можно посетить экстрим-парк «Мишоко»: совершить полет на троллее или спуститься по виаферрате.
8:00 Завтрак.
Подъем на скалу Чертов Палец внедорожным транспортом.
Прощание с горами Адыгеи.
Панорама Главного Кавказского хребта, предгорий.
Здесь открывается, как на ладони, Большой Тхач, Цахвоа, Фишт, Оштен и хребет Нагой-Чук.
Спуск с хребта Уна-Коз по живописной тропе, по пути зайдем в пару необорудованных природных пещер.
Выходим в поселок Даховский рядом со старым мостом 1906 года постройки — фотосессия с памятником истории.
Длительность экскурсии 4-6 часов.
В этот день Вы можете заказать факультативную экскурсию на горячие источники в поселок Тульский.
7:00 Завтрак.
9:00 Выездная экскурсия в Гуамское ущелье, знакомство с поселками Апшеронского района Краснодарского края.
Прогулка на паровозике по каньону Курджипса, посещение горячих источников «Водолей».
Если Вы приезжаете на наши программы не первый раз и уже посещали Гуамское ущелье, то гид предложит Вам заменить маршрут на альтернативный.
Возвращение в Краснодар ориентировочно в 18:00.
Тур предусматривает проживание на турбазе "Солнечная", в гостевом доме "Терем у реки" или в "Барская усадьба".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и типа размещения, руб.:
|При группе 1 – 3 человека
|При группе от 4-х человек
|База отдыха "Солнечная", питание – полный пансион
|60 000
|39 000
|ГД "Терем у реки" или "Барская усадьба"", питание – завтрак. Возможен кешбэк
|80 400
|59 400
Гостевой Дом "Терем у Реки"
К услугам гостей этой гостиницы, расположенной в поселке Каменномостский, на берегу реки Белой, сауна, бесплатный Wi-Fi, а также номера с холодильником и различные виды спортивного отдыха.
В гостинице "Терем у реки" гостям предлагается размещение в номерах, оформленных в загородном стиле и обставленных деревянной мебелью. Все номера оборудованы письменным столом и ванными комнатами с душем.
В кафе гостиницы "Терем" гостям предложат блюда местной кухни домашнего приготовления, которые, по желанию гостей, могут подать на террасе. Помимо этого, гости могут воспользоваться принадлежностями для приготовления барбекю.
В распоряжении гостей гостиницы "Терем у реки" сауна, где можно снять усталость и напряжение. Также гости могут заняться конным спортом. Для самых маленьких гостей в гостинице обустроена детская игровая площадка.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.