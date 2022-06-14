Экскурсионный тур в Адыгею

Экскурсионный тур в Адыгею - это неделя в одном из самых красивых регионов Западного Кавказа. Быстрые реки, шумные

5
3 отзыва
Экскурсионный тур в Адыгею — это неделя в одном из самых красивых регионов Западного Кавказа. Быстрые реки, шумные водопады, высокие горы, дольмены и глубокие ущелья. Яркие краски национального костюма и экологически чистые продукты.

Программа знакомит с наиболее популярными и знаменитыми достопримечательностями предгорий Западного Кавказа.
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Ближайшие даты:
26
июн
03
июл
10
июл
17
июл
24
июл
31
июл
07
авг
Ещё
даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • это всестороннее знакомство с регионом, погружение в историю, природу и культуру региона в сопровождении опытного экскурсовода;
  • программа построена таким образом, чтобы Вы не уставали на протяжении максимально длительного времени.

Программа тура по дням

1 день
Краснодар – Майкоп – Каменомостский

Приезд в Краснодар.

Отправление в путешествие в горную Адыгею в 11:00 от железнодорожного вокзала.

Трансфер, 2 часа.

Приезд в столицу республики – город Майкоп.

Обзорная экскурсия по Майкопу с посещением Майкопского кургана, республиканского музея, Соборной Мечети и дегустации пива в стенах старейшего предприятия города «Майкопском пивоваренном заводе».

Длительность программы по Майкопу 4 часа.

Обед в ресторане «Beer Pub 1882», дегустируем аутентичные блюда.

Размещение в поселке Каменомостском.

Отдых.

2 день
Прогулка по водопадам Руфабго, горячие источники в поселок Тульский (по желанию)

Пешая прогулка по водопадам Руфабго, знакомство со священной рощей, аутентичной культурой адыгов, уникальной природой ущелья Руфабго и каньоном реки Белой — Хаджохской тесниной.

Длительность программы 7-8 часов.

Отдых на турбазе.

По желанию, Вы можете заказать дополнительно поездку на горячие источники в поселок Тульский.

3 день
Плато Лаго-Наки и пещера Азишская. Поездка на горячие источники

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на программу.

Поездка на знаменитое плато Лаго-Наки, посещение смотровых площадок, панорама вершин горной Адыгеи, прогулка по плато.

Посещение пещеры Азишской.

Гид познакомит Вас с растительным миром высокогорной равнины, поясами растительности и окрестными вершинами.

Длительность программы 7-8 часов.

Вечером поездка на горячие источники.

4 день
Поселок Гузерипль, долина реки Белой, Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника и сплав по реке Белой

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на программу.

Отправляемся в поселок Гузерипль, Вас ждет красивейшая долина реки Белой, Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника и вольерный комплекс, где можно познакомиться с представителями фауны Северного Кавказа.

В ходе поездки Вы услышите легенды и сказания адыгов, познакомитесь с уникальным климатом Гузерипля — такого пьянящего воздуха, таких густых ароматов, как здесь, не встретишь ни где на территории республики.

Гид откроет тайну неповторимости этого места.

А далее Вас ждет капелька экстрима — сплав по реке Белой (за доп. плату).

Если Вы сомневаетесь в необходимости участия в столь экстремальном мероприятии, для Вас будет организована поездка на Яворову поляну.

Краткий отдых и вновь отправляемся к приключениям.

Небольшая прогулка к штольне никеля.

Общая длительность программы в этот день 8-9 часов.

Возвращение на турбазу, ужин.

5 день
Поселок Победа, Михайловский монастырь и вершина горы Физиабго

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на программу.

Сегодня будет не утомительный день.

Мы поднимемся в поселок Победа на автомобиле, совершим прогулку по Михайловскому монастырю, посетим подземный храмовый комплекс, побываем на вершине горы Физиабго и испробуем воды из монастырского источника.

Для услады гурманов отпотчуем вкусных монастырских блинчиков.

А затем желающие смогут совершить конную прогулку в каньон реки Фарс.

Возвращение в поселок Каменомостский.

Посещение дольменной группы Хаджох-1 и Хаджох-2, музея камня.

Длительность экскурсии 5-6 часов.

Возвращение на турбазу.

Отдых.

По желанию можно посетить экстрим-парк «Мишоко»: совершить полет на троллее или спуститься по виаферрате.

6 день
Скала Чертов Палец и поселок Даховский

8:00 Завтрак.

Подъем на скалу Чертов Палец внедорожным транспортом.

Прощание с горами Адыгеи.

Панорама Главного Кавказского хребта, предгорий.

Здесь открывается, как на ладони, Большой Тхач, Цахвоа, Фишт, Оштен и хребет Нагой-Чук.

Спуск с хребта Уна-Коз по живописной тропе, по пути зайдем в пару необорудованных природных пещер.

Выходим в поселок Даховский рядом со старым мостом 1906 года постройки — фотосессия с памятником истории.

Длительность экскурсии 4-6 часов.

В этот день Вы можете заказать факультативную экскурсию на горячие источники в поселок Тульский.

7 день
Экскурсия в Гуамское ущелье, каньон Курджипса, горячие источники «Водолей». Отъезд

7:00 Завтрак.

9:00 Выездная экскурсия в Гуамское ущелье, знакомство с поселками Апшеронского района Краснодарского края.

Прогулка на паровозике по каньону Курджипса, посещение горячих источников «Водолей».

Если Вы приезжаете на наши программы не первый раз и уже посещали Гуамское ущелье, то гид предложит Вам заменить маршрут на альтернативный.

Возвращение в Краснодар ориентировочно в 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе "Солнечная", в гостевом доме "Терем у реки" или в "Барская усадьба".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и типа размещения, руб.:

 При группе 1 – 3 человекаПри группе от 4-х человек
База отдыха "Солнечная",  питание – полный пансион60 00039 000
ГД "Терем у реки" или "Барская усадьба"",  питание – завтрак. Возможен кешбэк80 40059 400

Гостевой Дом "Терем у Реки"

К услугам гостей этой гостиницы, расположенной в поселке Каменномостский, на берегу реки Белой, сауна, бесплатный Wi-Fi, а также номера с холодильником и различные виды спортивного отдыха.

В гостинице "Терем у реки" гостям предлагается размещение в номерах, оформленных в загородном стиле и обставленных деревянной мебелью. Все номера оборудованы письменным столом и ванными комнатами с душем.

В кафе гостиницы "Терем" гостям предложат блюда местной кухни домашнего приготовления, которые, по желанию гостей, могут подать на террасе. Помимо этого, гости могут воспользоваться принадлежностями для приготовления барбекю.

В распоряжении гостей гостиницы "Терем у реки" сауна, где можно снять усталость и напряжение. Также гости могут заняться конным спортом. Для самых маленьких гостей в гостинице обустроена детская игровая площадка.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на туристической базе или в гостинице, номера с удобствами
  • Трансферы по программе тура (трансфер Краснодар — Адыгея, Гуамское ущелье — Краснодар, экскурсионные трансферы)
  • Питание в зависимости от выбранного типа проживания
  • Входные платы на объекты показа Кавказского Государственного биосферного заповедника и республиканского государственного музея
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Входные платы: сыроварня — 200 руб. /чел. подземные кельи в Михайловском монастыре — 200 руб. /чел. конная прогулка — от 500 руб. /чел. (по желанию) внедорожный транспорт — 5 000 руб. /группы Гуамское ущелье — 500 руб. /чел. Азишская пещера — 500 руб. /чел. Хаджохская теснина — 500 руб. /чел. (взрослый), 250 руб. /чел. (детский с 7 до 13 лет), дети до 7 лет бесплатно водопады Руфабго — 500 руб. /чел. (взрослый), 250 руб. /чел. (детский) (по желанию) Майкопский пивоваренный завод — 4 500 руб. /группы горячие источники в поселке Тульском — от 500 руб. (по желанию) горячие источники в поселке Водолей — от 500 руб. /чел. (по желанию)
  • Сыроварня — 200 руб. /чел.
  • Подземные кельи в Михайловском монастыре — 200 руб. /чел.
  • Конная прогулка — от 500 руб. /чел. (по желанию)
  • Внедорожный транспорт — 5 000 руб. /группы
  • Гуамское ущелье — 500 руб. /чел.
  • Азишская пещера — 500 руб. /чел.
  • Хаджохская теснина — 500 руб. /чел. (взрослый), 250 руб. /чел. (детский с 7 до 13 лет), дети до 7 лет бесплатно
  • Водопады Руфабго — 500 руб. /чел. (взрослый), 250 руб. /чел. (детский) (по желанию)
  • Майкопский пивоваренный завод — 4 500 руб. /группы
  • Горячие источники в поселке Тульском — от 500 руб. (по желанию)
  • Горячие источники в поселке Водолей — от 500 руб. /чел. (по желанию)
  • Дополнительные экскурсии: сплав по реке Белой или поездка на Яворову поляну — 1 200 руб. /чел. (по желанию) поездка на горячие источники в поселок Тульский — от 4 000 руб. /группы
  • Сплав по реке Белой или поездка на Яворову поляну — 1 200 руб. /чел. (по желанию)
  • Поездка на горячие источники в поселок Тульский — от 4 000 руб. /группы
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве;
  • фототехника;
  • зонт или плащ;
  • панама, крем, очки от солнца;
  • фляга для воды;
  • аптечка индивидуальная;
  • рюкзак 20-25 литров — так проще переносить личные вещи;
  • купальные принадлежности: резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Майкопа

🧒Можно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлечения🧳Экскурсионные туры7-дневные туры

Похожие туры в Майкопе

Рад знакомству, город Майкоп
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
3 отзыва
Часто заказывают
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу самой маленькой российской республики
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
2 800 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Монах
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Восхождение на гору Монах
Гора Монах - это несложная для первого восхождения гора. Она располагается на северной окраине деревни Хамышки. Высота
от 8 800 за всё до 4 чел.
Поход на озеро Псенодах
2 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Поход на озеро Псенодах
Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах, расположенное на плато Лаго-наки на территории
7 750 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Майкопе
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ