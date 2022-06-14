Обзорная экскурсия по Майкопу с посещением Майкопского кургана, республиканского музея, Соборной Мечети и дегустации пива в стенах старейшего предприятия города «Майкопском пивоваренном заводе».

Отправление в путешествие в горную Адыгею в 11:00 от железнодорожного вокзала.

Прогулка по водопадам Руфабго, горячие источники в поселок Тульский (по желанию)

По желанию, Вы можете заказать дополнительно поездку на горячие источники в поселок Тульский.

Пешая прогулка по водопадам Руфабго , знакомство со священной рощей, аутентичной культурой адыгов, уникальной природой ущелья Руфабго и каньоном реки Белой — Хаджохской тесниной.

Плато Лаго-Наки и пещера Азишская. Поездка на горячие источники

Гид познакомит Вас с растительным миром высокогорной равнины, поясами растительности и окрестными вершинами.

Поездка на знаменитое плато Лаго-Наки , посещение смотровых площадок, панорама вершин горной Адыгеи, прогулка по плато.

Поселок Гузерипль, долина реки Белой, Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника и сплав по реке Белой

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на программу.

Отправляемся в поселок Гузерипль, Вас ждет красивейшая долина реки Белой, Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника и вольерный комплекс, где можно познакомиться с представителями фауны Северного Кавказа.

В ходе поездки Вы услышите легенды и сказания адыгов, познакомитесь с уникальным климатом Гузерипля — такого пьянящего воздуха, таких густых ароматов, как здесь, не встретишь ни где на территории республики.

Гид откроет тайну неповторимости этого места.

А далее Вас ждет капелька экстрима — сплав по реке Белой (за доп. плату).

Если Вы сомневаетесь в необходимости участия в столь экстремальном мероприятии, для Вас будет организована поездка на Яворову поляну.

Краткий отдых и вновь отправляемся к приключениям.

Небольшая прогулка к штольне никеля.

Общая длительность программы в этот день 8-9 часов.

Возвращение на турбазу, ужин.