1 день

Прибытие в Краснодар - геотермальные источники

12:00 Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара.

14:30 Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение.

15:00 Обед.

18:00 Ужин.

После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

*Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-Наки.