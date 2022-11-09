Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа

Невероятно красивые предгорья и горы Адыгеи покорят вас в эти майские праздники

4.7
3 отзыва
Невероятно красивые предгорья и горы Адыгеи покорят вас в эти майские праздники. Вам предстоит посетить хребет Уна-Коз, пещеру «Большая Азишская» и плато Лаго-Наки.

Особое место в путешествии займут геотермальные источники, которые помогут восстановить здоровье и подарят энергию.
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая

Что вас ожидает 🤩

Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Прокатимся в седле и полюбуемся видами Мишоко
Адыгейский сыр и другие деликатесы
Адыгейский сыр и другие деликатесы
Попробуем блюда национальной кухни
Целебные источники
Целебные источники
Расслабимся в бассейнах с геотермальной водой

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Краснодар - геотермальные источники

12:00 Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара.

14:30 Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение.

15:00 Обед.

18:00 Ужин.

После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

*Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-Наки.

Прибытие в Краснодар - геотермальные источникиПрибытие в Краснодар - геотермальные источникиПрибытие в Краснодар - геотермальные источники
2 день

«Руфабго» - геотермальный источник

08:00 Завтрак.

10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

14:00 Обед.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18.00 Ужин.

«Руфабго» - геотермальный источник«Руфабго» - геотермальный источник«Руфабго» - геотермальный источник«Руфабго» - геотермальный источник
3 день

Свято-Михайловский монастырь - геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Свято-Михайловский монастырь - геотермальный источникСвято-Михайловский монастырь - геотермальный источникСвято-Михайловский монастырь - геотермальный источникСвято-Михайловский монастырь - геотермальный источникСвято-Михайловский монастырь - геотермальный источник
4 день

Каньон реки Мишоко - геотермальные источники

09:00 Завтрак.

Отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».

Варианты на выбор:

  • Пешая прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку;
  • Конная прогулка по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле).

14:00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Каньон реки Мишоко - геотермальные источникиКаньон реки Мишоко - геотермальные источникиКаньон реки Мишоко - геотермальные источникиКаньон реки Мишоко - геотермальные источникиКаньон реки Мишоко - геотермальные источникиКаньон реки Мишоко - геотермальные источникиКаньон реки Мишоко - геотермальные источникиКаньон реки Мишоко - геотермальные источники
5 день

Каньон «Хаджохская теснина» - геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Изучаем окрестности поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван «Хаджохская теснина».

Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. Глубина ущелье достигает 40 метров.

14:00 Обед.

После обеда отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Каньон «Хаджохская теснина» - геотермальный источникКаньон «Хаджохская теснина» - геотермальный источникКаньон «Хаджохская теснина» - геотермальный источникКаньон «Хаджохская теснина» - геотермальный источник
6 день

Плато Лаго-Наки - пещера «Большая Азишская» - ужин с шашлыком

09:00 Завтрак.

10:00 Посетим частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку.

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.

Обед (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру «Большая Азишская».

Возвращаемся на базу.

18:00 Ужин.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

*Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник будет организована вечером.

Плато Лаго-Наки - пещера «Большая Азишская» - ужин с шашлыкомПлато Лаго-Наки - пещера «Большая Азишская» - ужин с шашлыкомПлато Лаго-Наки - пещера «Большая Азишская» - ужин с шашлыкомПлато Лаго-Наки - пещера «Большая Азишская» - ужин с шашлыкомПлато Лаго-Наки - пещера «Большая Азишская» - ужин с шашлыкомПлато Лаго-Наки - пещера «Большая Азишская» - ужин с шашлыкомПлато Лаго-Наки - пещера «Большая Азишская» - ужин с шашлыкомПлато Лаго-Наки - пещера «Большая Азишская» - ужин с шашлыком
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз - геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз.

Доходим к памятнику природы скале Чертов Палец. С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз - геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз - геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз - геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз - геотермальный источник
8 день

Отъезд

07:00 Завтрак.

*Для тех, кто едет рано утром в Майкоп выдадим накануне за ужином ланч-бокс вместо завтрака.

07:30 – 08:00 Отъезд. Трансфер оплачивается дополнительно.

  • автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар (500 руб. с чел.) в 08:00 сначала едет в аэропорт, далее на ж/д вокзал;
  • автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды (600 руб. с чел.) и г. Армавир (300 руб. с чел.) в 07:30.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или гостевом доме на выбор.

Стоимость тура (на 1 человека) при размещении в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами:

  • Замок «Грез»;

Двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн – 45 000 руб. с чел.;

  • Гостевой дом «Эдельвейс»;

Просторные номера с камином, уникальный дизайн – 45 000 руб. с чел.;

  • Коттедж «Аквариум» (коттедж на берегу горной реки);

- номер на 2 этаже – двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площадь 44 кв. м. – 45 000 руб. с чел.;

- 2 номера на 1 этаже – двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином – 43 200 руб. с чел.;

  • Гостевой дом «У горы»;

Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (не термальный). Номера со всеми удобствами– 41 900 руб. с чел.

  • Гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный»;

Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник – 39 900 руб. с чел.;

  • Гостевой дом «Горная Лаванда»;

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 39 900 руб. с чел.

  • Гостевой дом «1001 ночь»;

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 39 900 руб. с чел

  • Гостевой дом «У Сергея»;

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 37 500 руб. с чел.

  • Гостиница «Графство Хаджох. Стандарт»;

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 37 500 руб с чел.

  • Гостевой дом «На Аминовской».

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 34 000 руб. с чел.

Стоимость тура (на 1 человека) при размещении в 4-х местных номерах со всеми удобствами:

  • номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже, Замок «Грез» 34 000 руб. с чел.
  • в гостевом доме «Деревянные коттеджи», «У Сергея» 34 000 руб. с чел.

Варианты проживания

Гостевой дом «У горы»

7 ночей

Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостевой дом «На Аминовской»

7 ночей

Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Замок «Грез»

7 ночей

Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

В Замке настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра.

Замок «Грез»Замок «Грез»Замок «Грез»Замок «Грез»Замок «Грез»Замок «Грез»Замок «Грез»

Гостевой дом «Эдельвейс»

7 ночей

Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.

Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»

Коттедж «Аквариум»

7 ночей

Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом. 2-ой этаж – большой номер площ. 44 кв. м. с мини-кухней, без плиты, с СВЧ-печью.

Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»

Гостиница «Графство Хаджох»

7 ночей

Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.

Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

7 ночей

«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «1001 ночь»

7 ночей

Гостевой дом «1000 и 1 ночь» с садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. На территории гостевого дома обустроена бесплатная частная парковка. Гости могут самостоятельно готовить на общей кухне.

В распоряжении гостей 1 спальня, 1 ванная комната, постельное белье, полотенца, телевизор с плоским экраном, обеденная зона, полностью оборудованная мини-кухня и терраса с видом на сад.

Гостевой дом «1001 ночь»Гостевой дом «1001 ночь»Гостевой дом «1001 ночь»Гостевой дом «1001 ночь»

Гостевой дом «У Сергея»

7 ночей

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.

Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

7 ночей

1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из г. Краснодар до пос. Каменномостский
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами (в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде)
  • Питание 3-х разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе
  • Посещение геотермального бассейна (в соответствии с программой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обратный трансфер из п. Каменномостский в г. Краснодар – 500 руб. с человека
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: «Хаджохская Теснина» – 500 руб.,«Водопады Руфабго» – 500 руб. пещ. «Большая Азишская» – 600 руб., «Музей природы» – 100 руб., подземный монастырь – 150 руб., частная коллекция «Сад камней» – 150 руб., музей «Беловодье» – 100 руб., музей природы – 300 руб., Национальный музей – 300 руб., поездка по узкоколейной железной дороге – 600 руб.
  • Конная прогулка – 800 руб. (1 час), 1 500 руб. (2 часа). Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • Билет на подъемник – 600 руб. (при необходимости)
  • Экстрим-парк «Мишоко»
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
  • фото- или видеоаппаратурра (в непромокаемой упаковке);
  • треккинговые палки (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Если вы планируете в своей поездки занятия активными видами отдыха (конные прогулки), то рекомендуем вам оформить спортивную страховку.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в день заезда.

Время отправления автобуса из г. Краснодара – 12:00.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодар не позднее 11:30, в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Машина выезжает из аэропорта г. Краснодар после сбора группы, но не позднее 12:00.

Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Дополнительно (оплачивается отдельно):

  • Трансфер из г. Армавир в 15:00 – 15:20;
  • В случае, вашего прибытия в г. Сочи – мы вас встретим в г. Майкоп в 22.00.

Добраться до г. Майкопа вы сможете на электричке «Ласточка» Сочи – Майкоп.

Время отправления электрички из Адлера – 16:18.

Обратный трансфер.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар (500 руб. с чел.) отправляется в 08:00 и сначала едет в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды (600 руб. с чел.) и г. Армавир (300 руб. с чел.)отправляется в 07:30.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке «Ласточка»:

Трансфер из Каменномостского до Майкопа в 5:45 утра (стоимость 200 руб.).

Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00

Как самостоятельно добраться до места сбора?

Добраться из аэропорта Краснодара или ж/д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера.

Можно заказть индивидуальные и групповые трансферы:

  • г. Мин. Воды – п. Каменномостский;
  • г. Архыз – п. Каменномостский;
  • г. Белореченск – п. Каменномостский;.
  • г. Майкоп – п. Каменномостский;
  • п. Каменномостский – п. Бетта и др.

Стоимость уточняйте у менеджера.

Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;

Доехать можно на личном автотранспорте.

В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» – это современная автомагистраль в 4полосы, по две в каждом направлении. Время в пути, не нарушая правил, при нормальном движении – 17 часов.

Как организовано питание в туре?

В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.

Каковы требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления.

Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Скважина №12-т:

  • Глубина скважины – 1 595 м., температура воды 86 С.
  • Газы растворенные: СО2,СН4,N2.
  • Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах – 37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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С
9 ноя 2022
Работой организаторов остались в принципе довольны, но удивил факт, что если вы улетаете не в день окончания тура, а остаетесь в гостинице (мы оставались в Минеральных водах на 1 день), оказалось проблемой довезти нас до гостиницы - это при том, что трансфер туристы оплачивают дополнительно, но как в советском анекдоте: можно чай без лимона - нельзя, согласно меню. Т. е. у них трансфер только до аэропорта и ж/д вокзала. До гостиницы в Минводах вас не довезут, в чем проблема не понятно, вроде бы навигаторы никто не отключал. Нам повезло, мы бронировали гостиницу, которая находилась в двух минутах ходьбы от ж/д вокзала. Но имейте ввиду, что в других случаях вам придется ехать до аэропорта, а оттуда вызывать такси. На мой взгляд это странно. В остальном все понравилось.
В
1 ноя 2022
Тур организован отлично. Экскурсии и поездки на термальные источники проведены прекрасно Ребятам от принимающей стороны большое спасибо!!

Отдых активный. Времени скучать не было Все было замечательно
А
24 окт 2022
Пока свежи воспоминания, пишу отзыв о туре "Вояж в край гор и водопадов Адыгеи".
Впечатления - только положительные. У принимающей стороны все продумано до мелочей. Встреча была на большом комфортабельном автобусе на ЖД вокзале в Краснодаре. Проживание я выбрала в гостевом доме "На Аминовке", там было очень уютно - тепло, удобства в номере, холодильник, телевизор, регулярная уборка и смена полотенец. Идти до базы ровно 6 минут, как и заявлено в описании, причем этот путь практически все время вдоль реки Белая - сплошное удовольствие. Питание было разнообразное, вкусное, большие порции (для меня были слишком большими, думаю, среднестатистический мужчина останется сытым:)), и даже был индивидуальный подход - часть блюд мне заменяли, так как я не ем молочные продукты:) Повара и сотрудники кухни - очень приятные люди.
По экскурсиям тоже все отлично - гиды и инструкторы владеют информацией, учитывают пожелания гостей. Я специально искала тур, где побольше активности, успевала и в веревочном парке пробежаться, и в экстрим-парке (но это все дополнительно, при наличии свободного времени).
Хочу поблагодарить Николая, Людмилу, Ислама, Юрия, Андрея, Любовь за чудесный отпуск:)

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