12:00 Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара.
14:30 Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение.
15:00 Обед.
18:00 Ужин.
После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
*Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-Наки.
08:00 Завтрак.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
14:00 Обед.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18.00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
Отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
Варианты на выбор:
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Изучаем окрестности поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван «Хаджохская теснина».
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. Глубина ущелье достигает 40 метров.
14:00 Обед.
После обеда отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Посетим частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку.
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.
Обед (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру «Большая Азишская».
Возвращаемся на базу.
18:00 Ужин.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
*Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник будет организована вечером.
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз.
Доходим к памятнику природы скале Чертов Палец. С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
07:00 Завтрак.
*Для тех, кто едет рано утром в Майкоп выдадим накануне за ужином ланч-бокс вместо завтрака.
07:30 – 08:00 Отъезд. Трансфер оплачивается дополнительно.
Тур предусматривает размещение в гостинице или гостевом доме на выбор.
Стоимость тура (на 1 человека) при размещении в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами:
Двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн – 45 000 руб. с чел.;
Просторные номера с камином, уникальный дизайн – 45 000 руб. с чел.;
- номер на 2 этаже – двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площадь 44 кв. м. – 45 000 руб. с чел.;
- 2 номера на 1 этаже – двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином – 43 200 руб. с чел.;
Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (не термальный). Номера со всеми удобствами– 41 900 руб. с чел.
Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник – 39 900 руб. с чел.;
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 39 900 руб. с чел.
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 39 900 руб. с чел
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 37 500 руб. с чел.
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 37 500 руб с чел.
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 34 000 руб. с чел.
Стоимость тура (на 1 человека) при размещении в 4-х местных номерах со всеми удобствами:
Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
В Замке настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра.
Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.
Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом. 2-ой этаж – большой номер площ. 44 кв. м. с мини-кухней, без плиты, с СВЧ-печью.
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «1000 и 1 ночь» с садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. На территории гостевого дома обустроена бесплатная частная парковка. Гости могут самостоятельно готовить на общей кухне.
В распоряжении гостей 1 спальня, 1 ванная комната, постельное белье, полотенца, телевизор с плоским экраном, обеденная зона, полностью оборудованная мини-кухня и терраса с видом на сад.
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Если вы планируете в своей поездки занятия активными видами отдыха (конные прогулки), то рекомендуем вам оформить спортивную страховку.
Трансфер осуществляется в день заезда.
Время отправления автобуса из г. Краснодара – 12:00.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодар не позднее 11:30, в аэропорт г. Краснодара до 12:00.
Машина выезжает из аэропорта г. Краснодар после сбора группы, но не позднее 12:00.
Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.
Дополнительно (оплачивается отдельно):
Добраться до г. Майкопа вы сможете на электричке «Ласточка» Сочи – Майкоп.
Время отправления электрички из Адлера – 16:18.
Обратный трансфер.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар (500 руб. с чел.) отправляется в 08:00 и сначала едет в аэропорт, далее на ж/д вокзал.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды (600 руб. с чел.) и г. Армавир (300 руб. с чел.)отправляется в 07:30.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке «Ласточка»:
Трансфер из Каменномостского до Майкопа в 5:45 утра (стоимость 200 руб.).
Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00
Добраться из аэропорта Краснодара или ж/д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера.
Можно заказть индивидуальные и групповые трансферы:
Стоимость уточняйте у менеджера.
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте.
В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» – это современная автомагистраль в 4полосы, по две в каждом направлении. Время в пути, не нарушая правил, при нормальном движении – 17 часов.
В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления.
Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Скважина №12-т:
Температура воды в бассейнах – 37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.