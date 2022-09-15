Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней

Очень насыщенная и сбалансированная программа тура

5
3 отзыва
Очень насыщенная и сбалансированная программа тура, сочетающая сильные и яркие впечатления от занятий активными видами отдыха, а также расслабляющим купанием в геотермальных источниках
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
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Что вас ожидает 🤩

Хаджохская теснина
Хаджохская теснина
Увидим и почувствуем невероятную мощь и силу воды, зажатую объятьями скал
Сочная адыгейская кухня
Сочная адыгейская кухня
В нашем меню будут блюда из адыгейской кухни, знаменитый адыгейский сыр и сочный шашлык
Релакс на термальных источниках
Релакс на термальных источниках
Нас ждет расслабляющее купание в геотермальных источниках, насыщение энергией и здоровьем
Большая Азишская пещера
Большая Азишская пещера
Посетим уникальный памятник природы, возрастом более двух миллионов лет
Ущелье Руфабго
Ущелье Руфабго
Понакомимся с природной архитектурой горного ущелья и его водной феерией: водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго и Шнурок
Плато Лаго-Наки
Плато Лаго-Наки
С панорамных площадок вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух и наслаждаемся первозданной природой!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источнике

Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение в комфортабельных номерах.

14:00 – 16:00 Обед.

После обеда гид – инструктор поведет вас на уникальный, природный объект: «Хаджохскую теснину».

Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.

Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.

Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.

Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.

Ужин.

19:00 Вас ждет поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

Прибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источнике
2 день

Посещение горного ущелья «Руфабго»

9:00 Завтрак.

10:00 -Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами:"Шум","Малыш","Сердце Руфабго","Шнурок".

В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).

Обед ланч-бокс.

19:00 Ужин.

Посещение горного ущелья «Руфабго»Посещение горного ущелья «Руфабго»Посещение горного ущелья «Руфабго»Посещение горного ущелья «Руфабго»
3 день

Посещение Свято-Михайловского монастыря

В этот день в меню только блюда из адыгейской кухни.

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Вкусный обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Посещение Свято-Михайловского монастыряПосещение Свято-Михайловского монастыряПосещение Свято-Михайловского монастыряПосещение Свято-Михайловского монастыря
4 день

Посещение ущелья реки Мишоко или конная прогулка

9:00 Завтрак.

11:00 Прогулка верхом на лошади по урочищу Мишоко (оплачивается отдельно).

Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!

Альтернативный маршрут: Вы сможете посетить частную историческую и палеонтологическую коллекцию “Беловодье”.

Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.

14:00 Обед.

Поездка на геотермальный источник.

И какое несравненное удовольствие - искупаться после прогулки в большом бассейне с проточной водой из горячего термального источника.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

19:00 Ужин.

Посещение ущелья реки Мишоко или конная прогулкаПосещение ущелья реки Мишоко или конная прогулкаПосещение ущелья реки Мишоко или конная прогулкаПосещение ущелья реки Мишоко или конная прогулка
5 день

Спуск со скал по желанию

9:00 Завтрак.

10:00 В этот день, для тех, кто хочет испытать себя и испытать новые ощущения, для тех, кто смел и не очень, но очень захочет это сделать – будет проведен спуск со скал с использованием альпинистского снаряжения.

14:00 Вкусный обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

Спуск со скал по желаниюСпуск со скал по желаниюСпуск со скал по желаниюСпуск со скал по желанию
6 день

Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»

9:00 Завтрак.

10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».

Поднимаемся на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».

И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.

Можете взять ее с собой на память об Адыгее!

Обед ланч-бокс.

Если позволит погода, – идем в необорудованные пещеры.

При посещении необорудованных пещер – приключения гарантированы!

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская».

Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.

19:00 Ужин.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.

Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09.00 Завтрак

10.00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14.00 Обед.

15.00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19.00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
8 день

Свободный день

08.00 – 10.00 Завтрак.

Свободное время.

14.00 – 15.00 Обед.

19.00 Ужин.

После ужина поездка на геотермальный источник.

Купание в бассейнах с геотермальной водой..

9 день

Гуамское ущелье

08.00 – 10.00 Завтрак.

10.00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед – пикник. Возвращение на базу.

19.00 Ужин.

После ужина – поездка на геотермальный источник.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
10 день

Майкоп

08.00 Завтрак.

09.00 Экскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп.

Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением.

Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея – один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.

Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.

Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».

Мы также заедем на городской рынок.

На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких – пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.

15.00 Обед.

16.00 Поездка на геотермальный источник. В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

19.00 Ужин.

11 день

Отъезд

09.00 Завтрак.

11.00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.

В акции кэшбэка участвует гостиница Графская поляна.

Стоимость тура (на одного человека) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «Эдельвейс» Просторные номера с камином. Уникальный дизайн – 57 000 руб. с чел.;
  • гостевой дом «У горы» - деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами. - 53 000 руб. с чел.
  • гостиница "Графская поляна. Улучшенный" - номера со всеми удобствами. в номере: ТВ, холодильник - 51 500 руб. с чел
  • гостиница "Горная - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильнике - 50 200 руб. с чел
  • гостевой дом "Горная Лаванда" - номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник - 50 200 руб. с чел
  • гостиница «Графство Хаджох Улучшенный» - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 51 500 руб. с чел.
  • гостевой дом "1001 ночь". - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник - 48 000 руб. с чел.
  • гостевой дом "Солнечный" - номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник - 47 000 руб. с чел.
  • гостиница "Графская поляна. Эконом" - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник - 47 000 руб. с чел
  • гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" -номера со всеми удоствами.. В номере: ТВ, холодильник - 47 000 руб с чел.
  • гостевой дом "У Сергея". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник - 42 500 руб.

Размещение в номерах от 4 чел:

  • в гостевом доме "Деревянные коттеджи" ,"У Сергея" - 42 500 руб. с чел.

Варианты проживания

Гостевой дом «У Горы»

10 ночей

Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»

Коттедж «Замок грез»

10 ночей

Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.

В Замке:

  • настоящий камин на дровах;
  • фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
  • круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
  • центральное окно высотой 4 метра;
  • 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
  • кресло-кровать (на внутреннем балконе);
  • 2-спальный диван (около камина);
  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
  • теплые полы;
  • электрочайник, посуда;
  • фен.

Возможность размещения до 5 человек.

Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»

Коттедж «Аквариум»

10 ночей

Коттедж «Аквариум включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.

1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек.

1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.

В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек

2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.

В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Возможность проживания до 6 человек.

Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»

Гостевой дом «На Аминовской»

10 ночей

Номера в гостевом доме "На Аминовской" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.

В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

10 ночей

Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;\
  • лектрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, не туристическое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе суп)
  • Работа инструкторов по программе
  • Аренда снаряжения
  • Все трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике согласно программе
  • Трансферы из г. Краснодара до пос. Каменномостский
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты:«Хаджохская Теснина» – 500 руб. пещера «Большая Азишская» – 600 руб. посещение древних пещер – келий монахов – 150 руб. частная коллекция «Сад камней – 150 руб. конная прогулка – 1 час – 800 руб., 2 часа – 1 500 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • «Хаджохская Теснина» – 500 руб.
  • Пещера «Большая Азишская» – 600 руб.
  • Посещение древних пещер – келий монахов – 150 руб.
  • Частная коллекция «Сад камней – 150 руб.
  • Конная прогулка – 1 час – 800 руб., 2 часа – 1 500 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • Обратный трансфер – 600 руб
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • купальник;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура и оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды – 12 часов 40 мин

Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский

Время отправления автобуса из г. Краснодара - 14.00

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.

Машина выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 14.00.

Трансфер из г. Армавир – 15.00.

Обратный трансфер в среду.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды отправляется в 07.30

Стоимость обратного трансфера в г. Минеральные воды – 600 руб.

Какие скидки есть в туре?
  • 15% - для детей до 16 лет при размещении в номерах.
  • 10% - для студентов.
Страховка

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
15 сен 2022
Покупка путёвки по интернету прошла очень быстро и профессионально. Организация самого тура тоже никаких накладок, всё чётко по расписанию. Спасибо
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
Н
8 авг 2022
По организации тура все было замечательно. Все вопросы решались оперативно. Спасибо за тур.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
И
28 июля 2022
Отдыхали с Большой страной в Адыгее, тур "Черноморская сказка". Отдых оказался великолепным. Все наши пожелания были учтены. На Базе Земля, где непосредственно проходил наш отдых работают настоящие профессионалы, которые не только сделали наше знакомство с Адыгеей безопасным, но и сделали комфортным и душевным каждый день нашего тура. Тур был мультиактив, с пешими походами, скалолазанием, каньонингом, рафтингом. Для нас всё это было в первый раз, было сложно, в некоторые моменты, даже страшно, но безумно интересно!!! Жили мы в чистом уютном доме на Аминовке. Питание было очень вкусным!!! Ну и приятный бонус в конце тура это море! Спасибо Большой стране и Базе Земля за наш незабываемый отдых!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Ирина, спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!

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