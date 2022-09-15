1 день

Прибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источнике

Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение в комфортабельных номерах.

14:00 – 16:00 Обед.

После обеда гид – инструктор поведет вас на уникальный, природный объект: «Хаджохскую теснину».

Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.

Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.

Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.

Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.

Ужин.

19:00 Вас ждет поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.