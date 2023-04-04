Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
На маршрутах участники приобретают навыки рационального движения, преодоления препятствий в горной местности, обучаются использованию альпинистского снаряжения.
Каждый из дней, в разумной мере насыщен элементами преодоления — каньоны, реки, скалы, пещеры, водопады.
июн
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источнике
Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение в комфортабельных коттеджах, номерах или палатках.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальный источник.
Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Конный маршрут. «Хаджохская теснина». Каньон Мезмайский
9:00 Завтрак.
10:00 Сегодня гид-инструктор поведет вас на уникальный, природный объект «Хаджохскую теснину».
Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.
Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.
Далее, маршрут пройдет по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.
Купание в каменной чаше четвертого водопада ручья Мезмайский.
14:00 Обед.
15:00 Конная прогулка по предгорьям Адыгеи.
Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.
19:00 Ужин.
Обучение работе с альпинистским снаряжением
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией — водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
Купание в водопадах.
Треккинг к скале «Парус».
Скала Парус — это огромная скала в виде паруса, стоящая в месте слияния ручья Бачурина и Руфабго.
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).
Обед — пикник.
19:00 Ужин.
Элементы каньонинга и сплав
09:00 Завтрак.
Несложный сплав по Гранитному каньону на реке Белой (1,5 часа).
Гранитный каньон — памятник природы, интересен тем, что скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой и красный цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.
14:00 Обед.
Выезд к урочищу Мишоко.
На обоих берегах реки имеются пещеры — стоянки древнего человека.
Освоение элементов каньонинга.
Обучение навыкам движения по пересеченному рельефу.
Использование альпинистского снаряжения.
По желанию, посещение экстрим-парка «Мишоко».
Полет на троллее, протянутом над ущельем Мишоко (оплачивается самостоятельно).
19:00 Ужин.
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
08:00-10:00 Завтрак.
По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки доедем на микроавтобусе на до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.
Посещение веревочного парка.
Обед — пикник
19:00 Ужин.
Плато «Лаго-наки» и необорудованные пещеры
09:00 Завтрак.
10:00 Поднимаемся на автотранспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками с видами на горы — трехтысячники.
И когда вы пойдете по маршруту, то иногда смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Можете взять ее с собой на память об Адыгее!
Треккинг к истокам реки Курджипс с кристально чистой водой и пещере «Овечьей».
Обед — ланч-бокс.
Посещение трех необорудованных карстовых пещер: «Красивой», «Пикетной» и «Сухой».
При посещении необорудованных пещер — приключения гарантированы!
19:00 Встречаемся за ужином.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз.
Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец» и к необорудованным пещерам.
Очень красивые панорамы на горы и предгорья.
Обед — ланч-бокс
19:00 Ужин.
Треккинг на гору Блям (2378 м)
09:00 Завтрак.
11:00 Трансфер на Яворовую поляну, 1690 м.
Это очень красивый и живописный маршрут.
Тропа пройдет через лес, выйдем на КПП Яворовой поляны и далее выйдем на альпийскую зону.
Обед — ланч-бокс на маршруте.
19:00 Ужин.
Гуамское ущелье
08:00-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед — пикник.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 После ужина — поездка на геотермальный источник.
Купание в бассейнах с геотермальной водой (2 часа)
Майкоп
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.
Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.
В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.
Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.
Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».
Мы также заедем на городской рынок.
На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.
15:00 Обед.
16:00 Поездка на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Отъезд
09:00 Завтрак.
11:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.
Стоимость тура (на одного человека) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином. Уникальный дизайн — 59 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 55 000 руб. /чел.;
- гостиница "Графская поляна. Улучшенный". Номера со всеми удобствами. в номере: ТВ, холодильник — 49 500 руб. /чел.;
- гостевой дом "Горная Лаванда". Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 47 200 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох Улучшенный». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 47 200 руб. /чел.;
- гостевой дом "1001 ночь". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 46 200 руб. /чел.;
- гостиница “Графство Хаджох. Стандарт”. Номера со всеми удоствами. В номере: ТВ, холодильник — 41 500 руб. /чел.;
- гостевой дом "У Сергея". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 41 500 руб. /чел.;
Размещение в номерах от 4 чел:
- в гостевом доме “Деревянные коттеджи”,"У Сергея" — 38 500 руб. /чел.;
Палатки походные, без тамбура и без поддонов. Предоставляются матрас, спальник, полотенца, постельное белье. Душ с горячей водой — 21 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «Эдельвейс»
Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.
Графство Хаджох
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;
- лектрический чайник.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в комфортабельных коттеджах и гостиницах
- Питание 3-х разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Работа инструкторов по программе
- Аренда снаряжения
- Трансферы по программе
- Купание в бассейнах с геотермальной водой (в соответствии с программой тура)
- Трансфер до места проживания на туре
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты:«Хаджохская Теснина» — 500 руб., музей проход в заповедник — 300 руб. конная прогулка, в зависимости от выбранного вами времени. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин — 700 руб. 1 час — 1 000 руб. 1,5 часа — 1 400 руб. 2 часа — 1 800 руб., 3 часа — 2 500 руб., 5 часов — 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьсплав — 1 200 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьстоимость трасс в веревочном парке от 300 до 1 400 руб. в зависимости от трассыподъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) — 600 руб. проход в заповедник — 300 руб. национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) — 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) — от 400-600 руб.
- «Хаджохская Теснина» — 500 руб., музей
- Проход в заповедник — 300 руб.
- Конная прогулка, в зависимости от выбранного вами времени. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин — 700 руб. 1 час — 1 000 руб. 1,5 часа — 1 400 руб. 2 часа — 1 800 руб., 3 часа — 2 500 руб., 5 часов — 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Сплав — 1 200 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Стоимость трасс в веревочном парке от 300 до 1 400 руб. в зависимости от трассы
- Подъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) — 600 руб.
- Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) — 300 руб.
- Поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) — от 400-600 руб.
- Обратный трансфер — 300-600 руб.
- Спортивная страховка
- Место начала и завершения?
- г. Краснодар
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- фонарик налобный для кейвинга;
- одежду, подходящую для активных приключений (которую не жалко испачкать). Лучше всего подходит синтетика или смесовая ткань, она лёгкая и быстро сохнет, в отличие от хлопка;
- легкую одежду (футболки, шорты, купальник, плавки);
- куртку-ветровку с капюшоном, плащ-дождевик или накидку;
- треккинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве (кроссовки или треккинговые сандалии), лучше 2 пары на смену. Треккинговые сандалии используются для переходов речек вброд;
- репелленты;
- крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко;
- головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
- очки солнечные;
- гигиеническая помада — с фактором защиты от солнца.
Предоставляется в аренду (при необходимости): маленький рюкзак 20-30 л. Стоимость — 300 руб. /сутки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в воскресенье.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 12:40.
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский.
Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12 часов.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12 00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Армавир в 15:00 - 15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи, мы вас встретим в г. Майкоп в 22.00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера - 16.10
Обратный трансфер в среду.
- Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06.30 -07.00
- Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 600 руб.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 400 руб.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка"
Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5 45 утра. (стоимость 300 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07.00
- Какие скидки есть в туре?
- 15% — для детей до 16 лет при размещении в номерах.
- 10% — для студентов.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если вы планируете занятия активными видами отдыха, такими как спуски со скал, сплав на рафте, конные прогулки, то рекомендуем вам оформить спортивную страховку. Вы можете оформить страховку, обратившись к нашим менеджерам.
- Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
- Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
- Как можно добраться самостоятельно?
Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера
У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом;
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору