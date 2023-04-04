Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето

Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней

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Программа по дням
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Очень насыщенная и сбалансированная программа тура, сочетающая сильные и яркие впечатления от занятий активными видами отдыха, а также расслабляющим купанием в геотермальных источниках.

На маршрутах участники приобретают навыки рационального движения, преодоления препятствий в горной местности, обучаются использованию альпинистского снаряжения.

Каждый из дней, в разумной мере насыщен элементами преодоления — каньоны, реки, скалы, пещеры, водопады.
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Лето
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Что вас ожидает:

Релакс на термальных источниках
Релакс на термальных источниках
Нас ждет расслабляющее купание в геотермальных источниках, насыщение энергией и здоровьем
Конная прогулка
Конная прогулка
Покатаемся на лошадях с видом на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз
Спуск в пещеру
Спуск в пещеру
Освоим технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения осуществим спуск в пещеру «Сквозная»
По канатной дороге на хребет Уна-Коз
По канатной дороге на хребет Уна-Коз
Поднимемся на вершину Уна-Коз, откуда открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой
Адыгейский сыр
Адыгейский сыр
Заедем на рынок, где можно купить пряности, специи, различные виды адыгейского сыра

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источнике

Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение в комфортабельных коттеджах, номерах или палатках.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальный источник.

Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет 3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источнике
2 день

Конный маршрут. «Хаджохская теснина». Каньон Мезмайский

9:00 Завтрак.

10:00 Сегодня гид-инструктор поведет вас на уникальный, природный объект «Хаджохскую теснину».

Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.

Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.

Далее, маршрут пройдет по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.

Купание в каменной чаше четвертого водопада ручья Мезмайский.

14:00 Обед.

15:00 Конная прогулка по предгорьям Адыгеи.

Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.

19:00 Ужин.

Конный маршрут. «Хаджохская теснина». Каньон МезмайскийКонный маршрут. «Хаджохская теснина». Каньон МезмайскийКонный маршрут. «Хаджохская теснина». Каньон МезмайскийКонный маршрут. «Хаджохская теснина». Каньон Мезмайский
3 день

Обучение работе с альпинистским снаряжением

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией — водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

Купание в водопадах.

Треккинг к скале «Парус».

Скала Парус — это огромная скала в виде паруса, стоящая в месте слияния ручья Бачурина и Руфабго.

В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).

Обед — пикник.

19:00 Ужин.

Обучение работе с альпинистским снаряжениемОбучение работе с альпинистским снаряжениемОбучение работе с альпинистским снаряжениемОбучение работе с альпинистским снаряжением
4 день

Элементы каньонинга и сплав

09:00 Завтрак.

Несложный сплав по Гранитному каньону на реке Белой (1,5 часа).

Гранитный каньон — памятник природы, интересен тем, что скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой и красный цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.

14:00 Обед.

Выезд к урочищу Мишоко.

На обоих берегах реки имеются пещеры — стоянки древнего человека.

Освоение элементов каньонинга.

Обучение навыкам движения по пересеченному рельефу.

Использование альпинистского снаряжения.

По желанию, посещение экстрим-парка «Мишоко».

Полет на троллее, протянутом над ущельем Мишоко (оплачивается самостоятельно).

19:00 Ужин.

Элементы каньонинга и сплавЭлементы каньонинга и сплавЭлементы каньонинга и сплавЭлементы каньонинга и сплав
5 день

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты

08:00-10:00 Завтрак.

По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки доедем на микроавтобусе на до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.

Посещение веревочного парка.

Обед — пикник

19:00 Ужин.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
6 день

Плато «Лаго-наки» и необорудованные пещеры

09:00 Завтрак.

10:00 Поднимаемся на автотранспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками с видами на горы — трехтысячники.

И когда вы пойдете по маршруту, то иногда смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.

Можете взять ее с собой на память об Адыгее!

Треккинг к истокам реки Курджипс с кристально чистой водой и пещере «Овечьей».

Обед — ланч-бокс.

Посещение трех необорудованных карстовых пещер: «Красивой», «Пикетной» и «Сухой».

При посещении необорудованных пещер — приключения гарантированы!

19:00 Встречаемся за ужином.

Плато «Лаго-наки» и необорудованные пещерыПлато «Лаго-наки» и необорудованные пещерыПлато «Лаго-наки» и необорудованные пещерыПлато «Лаго-наки» и необорудованные пещеры
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз.

Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец» и к необорудованным пещерам.

Очень красивые панорамы на горы и предгорья.

Обед — ланч-бокс

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсияПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсияПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсияПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия
8 день

Треккинг на гору Блям (2378 м)

09:00 Завтрак.

11:00 Трансфер на Яворовую поляну, 1690 м.

Это очень красивый и живописный маршрут.

Тропа пройдет через лес, выйдем на КПП Яворовой поляны и далее выйдем на альпийскую зону.

Обед — ланч-бокс на маршруте.

19:00 Ужин.

Треккинг на гору Блям (2378 м)Треккинг на гору Блям (2378 м)Треккинг на гору Блям (2378 м)Треккинг на гору Блям (2378 м)
9 день

Гуамское ущелье

08:00-10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед — пикник.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 После ужина — поездка на геотермальный источник.

Купание в бассейнах с геотермальной водой (2 часа)

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
10 день

Майкоп

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.

Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.

Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.

Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».

Мы также заедем на городской рынок.

На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.

15:00 Обед.

16:00 Поездка на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

МайкопМайкопМайкопМайкоп
11 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

11:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.

Стоимость тура (на одного человека) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином. Уникальный дизайн — 59 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 55 000 руб. /чел.;
  • гостиница "Графская поляна. Улучшенный". Номера со всеми удобствами. в номере: ТВ, холодильник — 49 500 руб. /чел.;
  • гостевой дом "Горная Лаванда". Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 47 200 руб. /чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох Улучшенный». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 47 200 руб. /чел.;
  • гостевой дом "1001 ночь". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 46 200 руб. /чел.;
  • гостиница “Графство Хаджох. Стандарт”. Номера со всеми удоствами. В номере: ТВ, холодильник — 41 500 руб. /чел.;
  • гостевой дом "У Сергея". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 41 500 руб. /чел.;

Размещение в номерах от 4 чел:

  • в гостевом доме “Деревянные коттеджи”,"У Сергея" — 38 500 руб. /чел.;

Палатки походные, без тамбура и без поддонов. Предоставляются матрас, спальник, полотенца, постельное белье. Душ с горячей водой — 21 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостевой дом «У Горы»

10 ночей

Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»

Гостевой дом «Эдельвейс»

10 ночей

Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.

Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»

Графство Хаджох

10 ночей

Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.

Графство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство Хаджох

Гостевой дом «Горная Лаванда»

10 ночей

«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

10 ночей

Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;
  • лектрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных коттеджах и гостиницах
  • Питание 3-х разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа инструкторов по программе
  • Аренда снаряжения
  • Трансферы по программе
  • Купание в бассейнах с геотермальной водой (в соответствии с программой тура)
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты:«Хаджохская Теснина» — 500 руб., музей проход в заповедник — 300 руб. конная прогулка, в зависимости от выбранного вами времени. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин — 700 руб. 1 час — 1 000 руб. 1,5 часа — 1 400 руб. 2 часа — 1 800 руб., 3 часа — 2 500 руб., 5 часов — 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьсплав — 1 200 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьстоимость трасс в веревочном парке от 300 до 1 400 руб. в зависимости от трассыподъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) — 600 руб. проход в заповедник — 300 руб. национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) — 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) — от 400-600 руб.
  • «Хаджохская Теснина» — 500 руб., музей
  • Проход в заповедник — 300 руб.
  • Конная прогулка, в зависимости от выбранного вами времени. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин — 700 руб. 1 час — 1 000 руб. 1,5 часа — 1 400 руб. 2 часа — 1 800 руб., 3 часа — 2 500 руб., 5 часов — 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Сплав — 1 200 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Стоимость трасс в веревочном парке от 300 до 1 400 руб. в зависимости от трассы
  • Подъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) — 600 руб.
  • Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) — 300 руб.
  • Поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) — от 400-600 руб.
  • Обратный трансфер — 300-600 руб.
  • Спортивная страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • фонарик налобный для кейвинга;
  • одежду, подходящую для активных приключений (которую не жалко испачкать). Лучше всего подходит синтетика или смесовая ткань, она лёгкая и быстро сохнет, в отличие от хлопка;
  • легкую одежду (футболки, шорты, купальник, плавки);
  • куртку-ветровку с капюшоном, плащ-дождевик или накидку;
  • треккинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве (кроссовки или треккинговые сандалии), лучше 2 пары на смену. Треккинговые сандалии используются для переходов речек вброд;
  • репелленты;
  • крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко;
  • головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
  • очки солнечные;
  • гигиеническая помада — с фактором защиты от солнца.

Предоставляется в аренду (при необходимости): маленький рюкзак 20-30 л. Стоимость — 300 руб. /сутки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в воскресенье.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 12:40.

  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский.

Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12 часов.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12 00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Армавир в 15:00 - 15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи, мы вас встретим в г. Майкоп в 22.00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера - 16.10

Обратный трансфер в среду.

  • Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06.30 -07.00
  • Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

Обратный трансфер не входит в стоимость тура.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 600 руб.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 400 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка"

Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5 45 утра. (стоимость 300 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07.00

Какие скидки есть в туре?
  • 15% — для детей до 16 лет при размещении в номерах.
  • 10% — для студентов.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если вы планируете занятия активными видами отдыха, такими как спуски со скал, сплав на рафте, конные прогулки, то рекомендуем вам оформить спортивную страховку. Вы можете оформить страховку, обратившись к нашим менеджерам.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Как можно добраться самостоятельно?

Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера

У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.

Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом;

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;

Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4 апр 2023
Организация выше всяких похвал. Конечно некоторые недочеты были но они настолько незначительны что мы в общем и не обратили на них внимания.
Т
24 мар 2023
Всё бы хорошо, но выезд из Каменномостского в 7 утра. Оговорюсь, нам пошли на встречу и сдвинули на час, то есть в 8. А при бронировании тура предупреждали, что брать обратный билет на время, не ранее 16 часов. 4 часа на машине и в 12 часов мы в аэропорту Минвод. Вылет в 17 часов. 5 часов ожидания в аэропорту с маленьким ребенком это то ещё удовольствие. Сам аэропорт маленький, народу битком, мест для ожидания регистрации практически нет… В общем, это нужно учитывать и планировать обратный вылет часов на 14-15, т. к. регистрация на рейс начинается за 2 часа до вылета.
А
15 мар 2023
Прекрасная организация тура. Всё оперативно и качественно! Буду советовать друзьям и знакомым!

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