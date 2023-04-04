Трансфер осуществляется в воскресенье.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 12:40.

Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский.

Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12 часов.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12 00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Армавир в 15:00 - 15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи, мы вас встретим в г. Майкоп в 22.00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера - 16.10

Обратный трансфер в среду.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06.30 -07.00

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

Обратный трансфер не входит в стоимость тура.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 600 руб.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.

Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 400 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка"

Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5 45 утра. (стоимость 300 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07.00