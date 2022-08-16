Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней

Всего за 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных

5
3 отзыва
Всего за 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Вас ожидает море позитивных эмоций – экскурсии по необычайно красивым местам нашего края, наполненные легендами, историей и всеми различными приданиями. Во второй половине каждого дня релакс в термальных источниках.
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
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Что вас ожидает 🤩

Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Горячая высоко минерализованная вода сделает Вашу кожу нежной как у младенца
Горные пейзажи Адыгеи
Горные пейзажи Адыгеи
Нас ждут бодрящие пешие прогулки и интересные экскурсии
Сочная Адыгейская кухня
Сочная Адыгейская кухня
Попробуем на вкус знаменитое местное гостеприимство
Сырная дегустация
Сырная дегустация
Узнаем об истории создания адыгейских сыров и попробуем лучшие образцы
Древние дольмены
Древние дольмены
Увидим один из сохранившихся дольменов, по желанию посетим интерактивный музей заповедника

Программа тура по дням

1 день

Заезд

17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Знакомство с инструктором.

Инструктаж.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.

Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины – горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.

Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек.

Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.

Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.

14:00 – 15:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней» (входные билеты оплачиваются отдельно).

«Сад камней» – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.

Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источники
3 день

Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.

Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы (входные билеты оплачиваются отдельно).

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед на маршруте.

16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация
4 день

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18:00 Возвращаемся на базу.

19:00 Праздничный ужин.

Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.

Вручение подарков каждому гостю.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
5 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБаза отдыха “Активация”/ БО «Горная Слобода»/ ТБ “Горная”ТК “Белая река Даховская”
2-х, 3-хместное размещение26 40030 000
доплата за одноместное размещение12 000-

Варианты проживания

Мини-гостиница «Турбаза Активация»

4 ночи

Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.

В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.

Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»

Турбаза «Горная»

4 ночи

Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лагонаки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.

Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»

Туркомплекс «Белая река Даховская»

4 ночи

Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".

  • 2 односпальные кровати или 1 большая;
  • необходимый комплект домашнего текстиля;
  • телевизор;
  • холодильник;
  • чайник;
  • шкафы для одежды;
  • ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
  • столы и стулья в комнате и на террасе;
  • мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
  • беседка.
Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»

БО «Горная Слобода»

4 ночи

База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.

Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.

Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.

Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.

БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер в день выезда (субботу)
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
  • Трансфер в день заезда
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:Хаджохская теснина: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детскиймузей «Сад камней» – 100 руб. музей «Паноптикум» – 150 руб. конная прогулка: 2-х часовая – 1 500 руб. монастырь (подземный храм): 100 руб. – взрослый, 50 руб. – детскийпещера «Азишская»: 600 руб. – взрослый, 300 руб. – детский (льготникам скидка)Гузерипль (вход в заповедник): 300 руб. м взрослый, 150 руб. – детскийТроллей (по желанию) – 1 500 рублей.
  • Хаджохская теснина: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детский
  • Музей «Сад камней» – 100 руб.
  • Музей «Паноптикум» – 150 руб.
  • Конная прогулка: 2-х часовая – 1 500 руб.
  • Монастырь (подземный храм): 100 руб. – взрослый, 50 руб. – детский
  • Пещера «Азишская»: 600 руб. – взрослый, 300 руб. – детский (льготникам скидка)
  • Гузерипль (вход в заповедник): 300 руб. м взрослый, 150 руб. – детский
  • Троллей (по желанию) – 1 500 рублей
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.

пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?

Заезд каждый вторник по индивидуальному, оплачиваемому трансферу.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел в одну сторону:

— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара;

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;

— 6000 руб. - с/до Аэропорта Ставрополь;

— 7500 руб. - с/до Аэропорта Минеральные воды.

Отъезд каждую субботу на общем трансфере.

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар.

Рекомендуемое время обратного билета после 15:00.

Каждую субботу выезд в 10:00 в г. Ставрополь. Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.

Каждую субботу выезд в 10:00 в г. Минеральные воды.

Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
16 авг 2022
Спасибо менеджеру Большой страны за отличную поддержку, своевременные ответы.
Е
16 авг 2022
Хотелось бы отметить доброжелательный и гостеприимный подход принимающей стороны, а также их желание показать как можно больше замечательных мест. Все пункты программы были выполнены, и даже более того! Все экскурсии проводились людьми, искренне любящими свой замечательный край, чем и можно объяснить хорошее качество поездок и походов. Конечно же, есть определенные пожелания по питанию (необходимы варианты) и по благоустройству территории базы отдыха. Но уверена, что со временем все улучшится. В следующий раз приедем зимой!
М
16 авг 2022
Менеджер на связи всегда, удобный чат самого тура, где общаются все участники.

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры🧖SPAТермальные источники🍀Природа и пейзажи

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