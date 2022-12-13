Отдых на геотермальных источниках

Отдохните летом всей семьей в Адыгее

4.4
3 отзыва
Отдохните летом всей семьей в Адыгее.

В программе путешествия: купание в бассейнах с водой из геотермального источника, легкие прогулки по живописной горной местности, интересные экскурсии.

Вас ждут водопады ущелья “Руфабго” и мощь реки Белая, “Хаджохская теснина” и грандиозное Гуамское ущелье, Свято-Михайловский монастырь и знаменитое плато Лаго-Наки, а также музеи, конная прогулка по желанию и спуск в большую оборудованную пещеру.
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день

Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

14:30 Размещение в комфортабельных коттеджах или в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

15:00 Обедаем и отдыхаем.

18:00-19:00 Ужинаем и после ужина отправляемся на геотермальный источник.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день,когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источникахПос. Каменномостский. Купание в геотермальных источникахПос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках
2 день

Водопады горного ущелья «Руфабго»

08:00-09:00 Завтрак.

10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией – водопадами «Шум», «Малыш», «Сердце Руфабго», «Шнурок» (входные билеты оплачиваются отдельно).

14:00 Обед.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

Водопады горного ущелья «Руфабго»Водопады горного ущелья «Руфабго»Водопады горного ущелья «Руфабго»
3 день

Свято-Михайловский монастырь и святой источник Пантелемона

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий (входные билеты оплачиваются отдельно).

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Свято-Михайловский монастырь и святой источник ПантелемонаСвято-Михайловский монастырь и святой источник ПантелемонаСвято-Михайловский монастырь и святой источник ПантелемонаСвято-Михайловский монастырь и святой источник Пантелемона
4 день

Конная прогулка по урочищу Мишоко или экскурсия в ущелье реки Мишоко

09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье» (входные билеты оплачиваются отдельно).

После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку

Альтернативный маршрут – конная прогулка (оплачивается отдельно).

Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

14:00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Конная прогулка по урочищу Мишоко или экскурсия в ущелье реки МишокоКонная прогулка по урочищу Мишоко или экскурсия в ущелье реки МишокоКонная прогулка по урочищу Мишоко или экскурсия в ущелье реки МишокоКонная прогулка по урочищу Мишоко или экскурсия в ущелье реки Мишоко
5 день

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь) )

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина" (входные билеты оплачиваются отдельно).

Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

Глубина ущелье достигает 40 метров!

В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

С июня по сентябрь вместо экскурсии в Хаджохскую теснину проводится автоэкскурсия в Гуамское ущелье.

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь) )Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь) )Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь) )
6 день

Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней"(входные билеты оплачиваются отдельно).

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.

Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская» (входные билеты оплачиваются отдельно).

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»
7 день

Хребет Уна-Коз

09:00 Завтрак

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз (входные билеты оплачиваются отдельно), доходим к памятнику природы скале Чертов Палец, с вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Хребет Уна-КозХребет Уна-КозХребет Уна-КозХребет Уна-Коз
8 день

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты

08:00-10:00 Завтрак.

По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмен (входные билеты оплачиваются отдельно).

14:00-15:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
9 день

Гуамское ущелье

08:00-10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде (входные билеты оплачиваются отдельно).

Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед – пикник.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 После ужина – поездка на геотермальный источник.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
10 день

Город Майкоп. Национальный музей республики Адыгея

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп.

Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением. Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея – один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе (входные билеты оплачиваются отдельно).

Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию. Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».

15:00 Обед.

16:00 Поездка на геотермальный источник.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

19:00 Ужин.

Город Майкоп. Национальный музей республики АдыгеяГород Майкоп. Национальный музей республики АдыгеяГород Майкоп. Национальный музей республики Адыгея
11 день

Отъезд

Завтрак.

6:30-10:00 Отъезд.

Для тех, кто выезжает рано утром в Майкоп выдадим в пятницу за ужином ланч-бокс вместо завтрака.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами, в зависимости от типа размещения:

  • гостевой дом "Эдельвейс" (просторные номера с камином, уникальный дизайн) – 58 000 рублей, одноместного размещения нет;
  • гостевой дом “У горы” (деревянный сруб в старинном русском стиле, с бассейном – вода не термальная, номера со всеми удобствами) – 54 000 рублей, доплата за одноместное размещение – 10 500 рублей;
  • гостиница "Графская поляна. Улучшенный" (номера со всеми удобствами, в номере: ТВ, холодильник) – 52 500 рублей, доплата за одноместное размещение – 12 500 рублей;
  • гостиница "Графство Хаджох. Улучшенный" – номера со всеми удобствами в номере, ТВ, холодильник – 49 000 рублей;
  • гостевой дом "Горная Лаванда" (номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник) – 49 000 рублей, доплата за одноместное размещение – 10 500 рублей;
  • гостевой дом “1001 ночь” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 49 000 рублей, доплата за одноместное размещение – 9 500 рублей;
  • гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" – номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 43 500 рублей;
  • гостевой дом “У Сергея” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 43 500 рублей, доплата за одноместное размещение – 8 000 рублей;

Стоимость тура на 1 человека при размещение в номерах от 4 человек:

  • в гостевом доме "Деревянные коттеджи","У Сергея" – 43 500 рублей.

Тур не предусматривает подселения.

Варианты проживания

Гостевой дом «Графская поляна»

10 ночей

Традиционный гостевой дом «Графская поляна» находится в тихом загородном поселке Каменномостский. Гостей ждет приятный отдых в окружении гор. От него 40 км до Майкопа и всего 2 км до водопадов карстовых пещер. Работает канатная дорога.

Отапливаемые номера гостевого дома с деревянным полом оснащены телевизором с плоским экраном, есть собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах имеется гостиный уголок, балкон или терраса.

За дополнительную плату в кафе «Графская поляна» подают домашние блюда русской кухни. В ресторане с обслуживанием по меню также сервируют блюда интернациональной кухни. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

За отдельную плату гости могут посетить сауну гостевого дома. Живописное плато Лаго-Наки находится в 20 минутах езды, у подножия Кавказских гор. Сотрудник круглосуточной стойки регистрации готовы помочь гостям организовать экскурсии с гидом по региону.

Гости могут заняться рафтингом на горной реке поблизости или поиграть в футбол и волейбол на территории. Также в распоряжении гостей банкетный зал.

Аэропорт Майкопа расположен в 50 минутах езды от гостевого дома «Графская поляна». Поездка до железнодорожного вокзала Каменномостского занимает 5 минут, а расстояние от дома до местной автобусной остановки составляет лишь 50 метров.

Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»

Гостевой дом «У горы»

10 ночей

Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой. Выезд на маршруты производится с территории гостевого дома.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

10 ночей

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;
  • электрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

Гостевой дом «У Сергея»

10 ночей

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.

Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер до пос. Каменномостский
  • Проживание в комфортабельных коттеджах
  • Трехразовое питание
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обратный трансфер до г. Краснодар – 500 руб. /чел.
  • Обратный трансфер до г. Минеральные Воды – 600 руб. /чел.
  • Обратный трансфер до Армавира – 400 руб. /чел.
  • Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте):«Хаджохская Теснина» – 600 руб. пещера «Большая Азишская» – 600 руб. частная коллекция «Сад камней» – 200 руб. музей "Беловодье" – 200 руб. национальный музей – 300 руб. посещение древних пещер – келий монахов – 400 руб. «Водопады Руфабго» – 500 руб. поездка по узкоколейной железной дороге – 600 руб. «Музей природы» – 300 руб.
  • «Хаджохская Теснина» – 600 руб.
  • Пещера «Большая Азишская» – 600 руб.
  • Частная коллекция «Сад камней» – 200 руб.
  • Музей "Беловодье" – 200 руб.
  • Национальный музей – 300 руб.
  • Посещение древних пещер – келий монахов – 400 руб.
  • «Водопады Руфабго» – 500 руб.
  • Поездка по узкоколейной железной дороге – 600 руб.
  • «Музей природы» – 300 руб.
  • Конная прогулка – 700 руб. (35 мин), 1 000 руб. (1 час), 1 400 руб. (1,5 часа), 1 800 руб. (2 часа)
  • Билет на подъемник – 600 руб.
  • Страховка
  • По запросу: спортивная страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочка, халат);
  • куртка-ветровка;
  • плащ-дождевик или накидка;
  • обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
  • фото- и/или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • треккинговые палки (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в день заезда.

  • Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды 12:40
  • Перелет в Сочи и трансфер из г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкоп можно на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Из Адлера электричка отправляется в 16:18
  • Трансфер из г. Армавир - 15:00-15:20.
  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:00. Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.

Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар, Армавир и Сочи (оплачивается отдельно).

В среду:

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и в г. Армавир отправляется в 06:30-7:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00.

Трансфер из п. Каменномостский до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00 до Сочи.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 600 руб.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.

Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 300 руб.

Для тех кто едет до Сочи, трансфер до Майкопа стоимость -300 рублей и далее стоимость Ласточки до Адлера оплачивается самостоятельно, стоимость необходимо уточнять на сайте, исходя из того какая стоимость в желаемый день отъезда (в среднем это 800 рублей).

Как самостоятельно добраться до места сбора?
  • Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера
  • У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.
  • Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
  • От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
  • Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Как организовано питание в туре?

В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.

Каковы требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Какие скидки есть в туре?

Скидки на детей:

  • 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
  • 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
  • 15% - Для детей от 7 до 12 лет.
  • 10% - Для детей с 12 до 16 лет.

Для пенсионеров скидка на тур до 10%.

Скидки суммируются!

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.

Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Как добраться на своем автомобиле до пос. Каменномостский?

Москва Воронеж Ростов.

Перед Ростовом налево по объездной на Краснодар (Сочи, Баку) до ст. Павловской.

У поста ГАИ поворот направо на Краснодар, через 54 км через виадук на Выселки, через 12 км на кольце налево.

Через ~ 1,5 км после заправки "Юкос" направо на виадук через ж/д, далее по главной на Усть-Лабинск (12 км – Бейсужек, 11 км – Кирпильская).

Далее налево 14 км до кольца, на кольце направо ~ 6 км до конца (ГАИ).

Далее на Майкоп – 78 км. В Майкопе после заправки "ТНК" (справа) через 200-250 м – налево, затем направо на ул. Хакурате и далее прямо до ж/д переезда.

За переездом направо – это прямая дорога (40 км) в поселок.

Какая будет сотовая связь?

В поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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13 дек 2022
Были с 06.11 по 16.11. Впечатления очень хорошие. Жили в "Графство Хаджох". Из плюсов - очень красивая природа, чистый воздух, спокойно. Гостиница располагалась минутах в 20 - 30 от поселка. Очень много экскурсии. На каждый день. Если любите ходить - вам сюда. А после пеших прогулок - самое то окунуться в бассейн с горячей термальной водой. Купаться ездили в" Водную Ривьеру". И здесь начинаются минусы. Они не относятся к организаторам, они относятся к самой "Ривьере". Расположена она достаточно далеко, минут 30 ехали точно, а мы были последние, кого забирали. Были в ноябре, т. е. температура далека от того, чтобы быть без курток. Тесные кабинки, сантиметров 20. На небольшом пространстве их очень много. При этом в эту кабинку надо упихнуть верхнюю одежду и обувь, а так же все другое. И представьте, как это прикольно одеваться и раздеваться. Стоя на мокром, и зачастую грязном (не забыли, что туда проходят в уличной обуви) полу в оочень ограниченном пространстве. А если наплыв - то и вовсе по двое. Бассейнов всего пять, с разными температурами, неплохие. Но гидромассаж работает по каким - то странным принципам и времени. Территория очень красивая. Но, я не видела ни одного сотрудника на территории. Это все таки бассейны с водой, не дай бог кому будет плохо. А так - отдохнуть и поплавать под открытым небом очень хорошо. Жалко, что вечером после 19.00 были только один раз. Не понятно, почему перенесли время в день перед отъездом.
П
15 сен 2022
В целом тур неплохой. Гостиница "Графство Хаджоха" понравилась, небольшая на 10 номеров, очень тихо, спокойно, пешком до центра и магазинов около получаса, можно доехать на маршрутке. Очень понравилось обслуживание и отношение персонала, большое спасибо Мадине и Наташе за создание домашней атмосферы. Насчёт питания, мне было нормально, не хватало фруктов, всё 11дней давали только дыни и арбузы, хотя там много яблочных садов, да и виноград растёт. Единственное что меня огорчило, то что когда я покупала путёвку, там было указано, что посещение термальных источников (бассейнов) будет днём, после обеда и два раза вечером. В итоге все, кроме одного, посещения бассейнов были после ужина в темноте, после 19-30, а я хотела покупаться и позагорать, а не сидеть по 2 часа в бассейнах, тем более погода испортилась, и выходить из бассейнов очень холодно, некоторые из группы заболели. Прошу обратить внимание на соответствие заявленого в путёвке и что по факту, хотя конечно было заявлено, что могут менять расписание, но не так радикально. Берите тёплые вещи, так как в сентябре в гостинице холодно, выходные вещи вообще не нужны, ходить некуда, только удобные спортивные вещи и обувь. Всём приятного отдыха.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
О
30 июля 2021
Добрый вечер! Тур очень понравился, по рекомедую его друзьям и знакомым.
Организаторам большое спасибо за оперативное решение любых вопросов.
Водители очень классные, видно что профессионалы.
Среди инструкторов особенно хотелось бы выделить Любу и Люду. Девчонки просто молодцы! Рассказывают интересно и не заученные факты, уделяют внимание бытовым вопросам.
В гостинице" У горы "понравилось само место и питание. Все очень вкусное, разнообразное, порции хорошие. Но хотелось бы большего внимания к уборке в номерах. Мусор выносят и меняют полотенца раз в 2-3 дня, пыль на шкафах и иных поверхностях, посуда грязная, полы моют только середину.

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