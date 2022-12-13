1 день

Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

14:30 Размещение в комфортабельных коттеджах или в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

15:00 Обедаем и отдыхаем.

18:00-19:00 Ужинаем и после ужина отправляемся на геотермальный источник.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день,когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.