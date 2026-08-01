Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации придаст нашей трапезе нотку праздника»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации придаст нашей трапезе нотку праздника»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Он окажется необыкновенно желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В стоимость входит сплав и джипинг, мастер-класс и дегустация, термы и троллей в экстрим-парке»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Понаблюдаем за альпаками на экоферме, поучаствуем в мастер-классе по приготовлению сыра и отведаем наливки, сыровяленое мясо и домашнее вино на масштабной дегустации»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
29 апр в 10:00
5 мая в 10:00
79 000 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«дегустация с горячим чаем из ароматных трав Кавказа»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «С дегустацией»
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