Термальные источники в Адыгее летом. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:30 Поздний обед для гостей прибывших из Краснодара»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
50 000 ₽ за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вкусный, домашний обед чтобы восстановить силы»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Поздний обед для гостей прибывших из Краснодара»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Если возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Поздний обед для гостей прибывших из Краснодара»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее весной. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:30Поздний обед для гостей прибывших из Краснодара»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Термальные источники осенью и зимой в Адыгее. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:30 Поздний обед для гостей прибывших из Краснодара»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
50 000 ₽ за человека
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4%
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни»
30 дек в 10:00
82 500 ₽
86 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни»
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Выдаётся ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо»
27 дек в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
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