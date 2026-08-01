Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Включено: дегустация легких напитков (крафтовое пиво нескольких сортов, в том числе и медовый эль/медовуха), вино красное и белое, дистилляты: граппы, чача, бочковой кальвадос, виски, бурбон»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Включено: дегустация легких напитков (крафтовое пиво нескольких сортов, в том числе и медовый эль/медовуха), вино красное и белое, дистилляты: граппы, чача, бочковой кальвадос, виски, бурбон»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Включено: дегустация легких напитков (крафтовое пиво нескольких сортов, в том числе и медовый эль/медовуха), вино красное и белое, дистилляты: граппы, чача, бочковой кальвадос, виски, бурбон»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Пивные туры»
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