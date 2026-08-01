Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой»
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«16:00 Мастер-класс по адыгейскому сыру с последующим ужином с национальной кухней»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:00 Обед в кафе в стиле адыгейской национальной кухни»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:00 Обед в кафе в стиле адыгейской национальной кухни»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:00 Обед в кафе в стиле адыгейской национальной кухни»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«краткая экскурсия в историю адыгейской кухни — ведь еда здесь всегда была частью культуры, уважения к природе и гостеприимства»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Кулинарные мастер-классы»
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