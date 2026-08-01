Туры и туры на снегоходах в Майкопе

Найдено 5 туров в категории «На снегоходах» в Майкопе, цены от 57 500 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
Канатная дорога
На снегоходах
На поезде
8 дней
-
5%
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Возможно покататься на санках, снегоходах, лыжах»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽79 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
На автобусе
Конные прогулки
На снегоходах
На поезде
8 дней
-
5%
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Будет возможность катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽74 000 ₽ за человека
Термальные источники в весенней Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
На снегоходах
На поезде
7 дней
-
13%
1 отзыв
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽66 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
На снегоходах
На поезде
7 дней
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
На снегоходах
На поезде
7 дней
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «На снегоходах»

Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
  1. Активный отдых в Адыгее. Зима-весна;
  2. Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие;
  3. Термальные источники в весенней Адыгее;
  4. Термальные источники в летней Адыгее;
  5. Термальные источники в осенней Адыгее.
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Лаго-Наки;
  2. Железнодорожный вокзал;
  3. Музей-заповедник;
  4. Мосты;
  5. Форелевое хозяйство;
  6. Мезмай.
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "На снегоходах" можно забронировать 5 авторских туров от 57 500 до 75 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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