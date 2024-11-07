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Вместе с вами мы попадем на перевал Ак-Топрак — один из самых живописных перевалов Северного Кавказа, через который давным-давно проходила одна из ветвей знаменитого торгового пути. После отправимся в красивейшее Чегемское ущелье, где увидим знаменитые Чегемские водопады.