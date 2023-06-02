Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Необходимое снаряжение: рюкзак 70-85 литров, коврик (каремат), спальник (температура комфорта 0,-5 и вес 1-1.2 кг), треккинговые палки, сидушка (хопа), очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, ветрозащитные куртка и штаны, флиска,, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка, термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, ложка, миска, кружка), термос (1 литр), ёмкость для воды — 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине) + «личные» лекарственные препараты, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищённые от влаги, паспорт, деньги.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал, 6:00
Завершение: Сочи / Адлер, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Минеральных Водах
Провёл 41 экскурсию для 6 туристов
Гид-инструктор по горному туризму и альпинизму, кандидат в мастера спорта по горному туризму.
В 2017 году занял 3-е место в Чемпионате Мира по горному туризму.
С 2008 года прошел более 30 сложных спортивных походов и восхождений.
С 2012 года организовал и провел 16 спортивных походов и восхождений.
Многократно поднимался на вершины Эльбрус, Казбек, Фишт, Надежда, Панагюриште, Шаухох, Тютюргу, пик Кавказа.