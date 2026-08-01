Мои заказы

Актив-тур в Домбай с треккингами, рыбалкой и отдыхом на источниках

Мусса-Ачитара, водопады, озёра, Суворовские термы и форелевое хозяйство в Теберде
Нас встретят пики Кавказа — острые, настоящие, без прикрас. Поселимся в Домбае, откуда разбегаются тропы.

Одни ведут к водопадам Чёртова Мельница, Суфруджинские, Алибекский, другие петляют к озёрам Турье, Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль.
читать дальшеуменьшить

В них ледяная вода и отражаются горы — будто склонились поближе, чтобы послушать тишину.

Покорим склоны главной вершины — Мусса-Ачитара: пешком поднимемся к кругозору Семёнов-Баши, который служил ориентиром для первых альпинистов, и посетим несколько станций канатной дороги, чтобы рассмотреть соседние высоты с разных ракурсов.

А также подарим телу расслабление, нежась в Суворовских термальных источниках, и завершим отпуск рыбалкой в форелевом хозяйстве Теберды.

Актив-тур в Домбай с треккингами, рыбалкой и отдыхом на источниках
Актив-тур в Домбай с треккингами, рыбалкой и отдыхом на источниках
Актив-тур в Домбай с треккингами, рыбалкой и отдыхом на источниках

Описание тура

Организационные детали

Инструктор может вносить изменения в маршрут в зависимости от погоды и физического состояния группы. Это делается для безопасности и комфорта участников.

При подборе одежды важно учитывать принцип многослойности.

ОДЕЖДА
Базовый слой
Термобельё. Должно плотно прилегать к телу
Футболка — 2–3 шт. Лучше, если одна из них будет «термо». Можно рубашку с длинным рукавом
Нижнее бельё
Утепляющий слой
Флисовая кофта. 1–2 шт.
Перчатки (флис и аналоги)
Шапка (шерсть или флис)
Шарф или баф
Треккинговые носки, 2–3 пары. Настоятельно рекомендуем выбрать носки именно для походов и треккинга
Защищающий слой от ветра и дождя
Куртка мембранная (Gore-Tex или аналоги)
Штаны (Gore-Tex или аналоги) мембранные, непродуваемые, непромокаемые
Штаны ходовые легкие синтетические быстросохнущие
Дождевик
Гамаши (бахилы)
Головной убор: кепка, баф, панама
Обувь для ходьбы в гостинице
Одежда для отдыха в гостинице — штаны, кофта, футболка
Одежда для сна

ОБУВЬ
Треккинговые ботинки — разношенные, непромокаемые. Ботинки крайне желательно высокие, средней жёсткости
При покупке обуви рекомендуем:
приобретать в профильных магазинах, проконсультироваться со специалистом
примерять обувь во второй половине дня, когда нога расхожена и более приближена к походным условиям
полностью шнуровать обувь при примерке
учитывать, что пальцы не должны упираться в носок ботинка

ОСТАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Рюкзак для прогулок — 20–35 литров. Для индивидуальных вещей в течение дня и продуктов на обед
Накидка на рюкзак от дождя
Треккинговые палки
Посуда (кружка, ложка, миска, нож) — пластиковые или металлические
Бутылка для воды (0,5–1 литр) — может быть обычная пластиковая
Термос — 0,5–1 литр. Лучше брать именно термос, а не термокружку
Сидушка туристическая-попер
Очки солнцезащитные
Крем солнцезащитный (SPF 50 и выше)
Средства личной гигиены (умывальные принадлежности, влажные салфетки или полотенца)
Фонарик налобный (с запасными батарейками)
Личная аптечка — ваши индивидуальные лекарства, пластыри, эластичный бинт
Документы — паспорт, медицинский страховой полис, для детей — свидетельства о рождении (оригиналы документов)
Мобильный телефон, портативное зарядное устройство
Деньги на личные или непредвиденные расходы

Программа тура по дням

1 день

Суворовские источники

Встречаемся у аэропорта и едем в горы. По пути остановимся в Суворовских термальных источниках: тёплая вода подарит расслабление и нужный настрой. Вечером заселимся в отель в Домбае.

Суворовские источникиСуворовские источникиСуворовские источники
2 день

Водопады Чёртова Мельница и Суфруджинские

Стартуем прямо от отеля по тропе вглубь ущелья Аманауз. С обеих сторон скалы поднимаются почти отвесно, и кажется, будто закрывают нас от остального мира. Ещё немного, и увидим водопад Чёртова Мельница: река резко срывается в каменную теснину, закручивается в водоворот и оглушает рёвом.

Следующие на нашем пути — Суфруджинские водопады. Гигантские каскады обрушиваются с высоты, разлетаясь на тысячи струй и брызг. Летом можно подобраться почти вплотную и кожей ощутить прохладу.

Длина маршрута 8 км. Перепад высот до 2100 м.

Водопады Чёртова Мельница и СуфруджинскиеВодопады Чёртова Мельница и СуфруджинскиеВодопады Чёртова Мельница и Суфруджинские
3 день

Алибекский водопад, Турье озеро

На авто поднимемся в альплагерь «Алибек» и дальше пойдём по Алибекскому ущелью сначала по широкой каменистой дороге, потом по узкой тропе. Рассмотрим поросшие лесом склоны и услышим пение ручьёв.

Первый привал сделаем у Алибекского водопада, который шумно бьётся о выступы и превращается в облако брызг. Его питает ледник, и эта освежающая энергия ощущается физически.

Продолжим путь выше, где лес сменяют каменные осыпи и горные луга. Отыщем бирюзовое Турье озеро: сюда стекают воды ледников Алибек и Двуязычный, поэтому даже летом вода здесь ледяная. В ясную погоду в глади отражаются вершины, иногда на водопой приходят туры.

Длина маршрута 8 км. Перепад высот до 1600–2177 м.

Осенью дорога на Турье озеро может быть закрыта. В этом случае маршрут к Алибекскому водопаду начнётся от отеля.

Алибекский водопад, Турье озероАлибекский водопад, Турье озероАлибекский водопад, Турье озеро
4 день

Хребет Мусса-Ачитара, озёра Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль

Доедем к подножию хребта Мусса-Ачитара и началу пешей тропы. Дорога поведёт через хвойный лес, где ели и пихты образуют зелёный свод, а воздух пропитан смолой и мхом.

Постепенно наберём высоту и выйдем в царство альпийского разнотравья, цветов и бескрайних панорам. Вскоре увидим озёра Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль, отражающие облака и вершины. У воды отдохнём, пообедаем, насладимся тишиной. Здесь легко забыть о времени и почувствовать единение с природой.

Длина маршрута 12 км. Перепад высот до 1470–2180 м.

Хребет Мусса-Ачитара, озёра Кёк-Кёль и Тамлык-КёльХребет Мусса-Ачитара, озёра Кёк-Кёль и Тамлык-КёльХребет Мусса-Ачитара, озёра Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль
5 день

Кругозор Семёнов-Баши

Вновь начинаем маршрут от отеля. Тропа петляет через хвойные своды и цветущую поляну, поднимается к кругозору, который служил ориентиром для первых альпинистов. Здесь горная панорама раскрывается во всём величии: впереди — ущелья, ледники, вершинные гребни Домбай-Ульген, Белалакая, Инэ, Джугутурлучат, Суфруджу и Эрцог.

Продолжим идти следами первооткрывателей по каменистым ступеням, мшистым коврам, горным лугам. Здесь мало людей, и можно в полной мере насладиться единением с Кавказом.

Длина маршрута 6 км. Перепад высот до 1600–2450 м.

Если маршрут на кругозор будет закрыт, отправимся к Чучхурским водопадам.

Кругозор Семёнов-БашиКругозор Семёнов-БашиКругозор Семёнов-Баши
6 день

Канатная дорога на Мусса-Ачитара, форелевое хозяйство

Поднимемся на Мусса-Ачитара по канатной дороге и сойдём на нескольких станциях. Каждая откроет новый ракурс на ущелья Алибек и Домбай-Ульген, вершины Домбай-Ульген, Джугутурлучат, Птыш и Белалакая, Главный Кавказский хребет, а в ясную погоду — Эльбрус. Если захотите, перекусим хычинами и горным чаем.

Съездим в форелевое хозяйство в Теберде. Здесь можно порыбачить и отдохнуть в деревенской атмосфере. Завершим тур ужином в живописном месте.

Пешая часть 3 км.

Канатная дорога на Мусса-Ачитара, форелевое хозяйствоКанатная дорога на Мусса-Ачитара, форелевое хозяйствоКанатная дорога на Мусса-Ачитара, форелевое хозяйство
7 день

Возвращение домой

Сегодня — время объятий и прощаний, посадки в самолёт или поезд. До новых встреч на Кавказе!

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет56 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Все трансферы по маршруту
  • Работа гида-инструктора
  • Входные билеты, экскурсии, экосборы по программе
  • Подарок от команды
  • Информация до, во время и после путешествия
  • Понимание, забота и безопасность
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Обед в 1-й день, ужины
  • 1-местное проживание
  • Есть скидки 15-20% на некоторые заезды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропорт в 12:00
Завершение: Ж/д вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 12:30-13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Горы — наша страсть, и мы вкладываем душу в то, что делаем. Счастливы передать вам эту любовь и умение наслаждаться моментом здесь и сейчас. Понимаем, что для кого-то горы — это
читать дальшеуменьшить

новое и неизведанное. Мы поможем справиться со всеми трудностями, научим, подскажем и позаботимся о том, чтобы вы насладились путешествием в полной мере, замечательно провели время, отдохнули и получили новые впечатления. Наша команда состоит из профессионалов, которые отлично знают эти места и готовы показать их вам. Нахождение в горах требует внимания, поэтому мы дисциплинированно относимся к себе и ожидаем того же от участников на маршрутах. Будем рядом, чтобы помочь вам и поддержать на каждом этапе. Откроем вам мир Кавказа!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры на «Актив-тур в Домбай с треккингами, рыбалкой и отдыхом на источниках»

Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
На машине
Канатная дорога
7 дней
13 отзывов
Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
Погулять по горам и хвойным лесам, прокатиться по канатной дороге и отведать кавказский шашлык
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, до 13:0...
17 авг в 08:00
24 авг в 08:00
47 000 ₽ за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Пешая
10 дней
5 отзывов
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 11:30-12:...
13 авг в 11:30
6 сен в 11:30
91 400 ₽ за человека
А давай в Домбай? Треккинг без рюкзаков
Пешая
7 дней
6 отзывов
А давай в Домбай? Треккинг без рюкзаков
Дойти к водопадам, озёрам, ущельям, отдохнуть на склонах Мусса-Ачитара и вдоволь насладиться горами
Начало: Ж/д вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 11:30-12:...
23 авг в 11:30
6 сен в 11:30
53 800 ₽ за человека
На внедорожнике по КЧР и КБР: Домбай, Эльбрус и Джилы-Су в мини-группе
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
4 дня
4 отзыва
На внедорожнике по КЧР и КБР: Домбай, Эльбрус и Джилы-Су в мини-группе
Объехать горы и ущелья, увидеть Медовые водопады, озеро Туманлы-Кёль и нарзанные источники
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00-12:30
16 авг в 12:00
23 авг в 12:00
39 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
-20%
до 1 сентября
56 800 ₽ за человека