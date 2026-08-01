Одни ведут к водопадам Чёртова Мельница, Суфруджинские, Алибекский, другие петляют к озёрам Турье, Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль.
Описание тура
Организационные детали
Инструктор может вносить изменения в маршрут в зависимости от погоды и физического состояния группы. Это делается для безопасности и комфорта участников.
При подборе одежды важно учитывать принцип многослойности.
ОДЕЖДА
Базовый слой
Термобельё. Должно плотно прилегать к телу
Футболка — 2–3 шт. Лучше, если одна из них будет «термо». Можно рубашку с длинным рукавом
Нижнее бельё
Утепляющий слой
Флисовая кофта. 1–2 шт.
Перчатки (флис и аналоги)
Шапка (шерсть или флис)
Шарф или баф
Треккинговые носки, 2–3 пары. Настоятельно рекомендуем выбрать носки именно для походов и треккинга
Защищающий слой от ветра и дождя
Куртка мембранная (Gore-Tex или аналоги)
Штаны (Gore-Tex или аналоги) мембранные, непродуваемые, непромокаемые
Штаны ходовые легкие синтетические быстросохнущие
Дождевик
Гамаши (бахилы)
Головной убор: кепка, баф, панама
Обувь для ходьбы в гостинице
Одежда для отдыха в гостинице — штаны, кофта, футболка
Одежда для сна
ОБУВЬ
Треккинговые ботинки — разношенные, непромокаемые. Ботинки крайне желательно высокие, средней жёсткости
При покупке обуви рекомендуем:
приобретать в профильных магазинах, проконсультироваться со специалистом
примерять обувь во второй половине дня, когда нога расхожена и более приближена к походным условиям
полностью шнуровать обувь при примерке
учитывать, что пальцы не должны упираться в носок ботинка
ОСТАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Рюкзак для прогулок — 20–35 литров. Для индивидуальных вещей в течение дня и продуктов на обед
Накидка на рюкзак от дождя
Треккинговые палки
Посуда (кружка, ложка, миска, нож) — пластиковые или металлические
Бутылка для воды (0,5–1 литр) — может быть обычная пластиковая
Термос — 0,5–1 литр. Лучше брать именно термос, а не термокружку
Сидушка туристическая-попер
Очки солнцезащитные
Крем солнцезащитный (SPF 50 и выше)
Средства личной гигиены (умывальные принадлежности, влажные салфетки или полотенца)
Фонарик налобный (с запасными батарейками)
Личная аптечка — ваши индивидуальные лекарства, пластыри, эластичный бинт
Документы — паспорт, медицинский страховой полис, для детей — свидетельства о рождении (оригиналы документов)
Мобильный телефон, портативное зарядное устройство
Деньги на личные или непредвиденные расходы
Программа тура по дням
Суворовские источники
Встречаемся у аэропорта и едем в горы. По пути остановимся в Суворовских термальных источниках: тёплая вода подарит расслабление и нужный настрой. Вечером заселимся в отель в Домбае.
Водопады Чёртова Мельница и Суфруджинские
Стартуем прямо от отеля по тропе вглубь ущелья Аманауз. С обеих сторон скалы поднимаются почти отвесно, и кажется, будто закрывают нас от остального мира. Ещё немного, и увидим водопад Чёртова Мельница: река резко срывается в каменную теснину, закручивается в водоворот и оглушает рёвом.
Следующие на нашем пути — Суфруджинские водопады. Гигантские каскады обрушиваются с высоты, разлетаясь на тысячи струй и брызг. Летом можно подобраться почти вплотную и кожей ощутить прохладу.
Длина маршрута 8 км. Перепад высот до 2100 м.
Алибекский водопад, Турье озеро
На авто поднимемся в альплагерь «Алибек» и дальше пойдём по Алибекскому ущелью сначала по широкой каменистой дороге, потом по узкой тропе. Рассмотрим поросшие лесом склоны и услышим пение ручьёв.
Первый привал сделаем у Алибекского водопада, который шумно бьётся о выступы и превращается в облако брызг. Его питает ледник, и эта освежающая энергия ощущается физически.
Продолжим путь выше, где лес сменяют каменные осыпи и горные луга. Отыщем бирюзовое Турье озеро: сюда стекают воды ледников Алибек и Двуязычный, поэтому даже летом вода здесь ледяная. В ясную погоду в глади отражаются вершины, иногда на водопой приходят туры.
Длина маршрута 8 км. Перепад высот до 1600–2177 м.
Осенью дорога на Турье озеро может быть закрыта. В этом случае маршрут к Алибекскому водопаду начнётся от отеля.
Хребет Мусса-Ачитара, озёра Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль
Доедем к подножию хребта Мусса-Ачитара и началу пешей тропы. Дорога поведёт через хвойный лес, где ели и пихты образуют зелёный свод, а воздух пропитан смолой и мхом.
Постепенно наберём высоту и выйдем в царство альпийского разнотравья, цветов и бескрайних панорам. Вскоре увидим озёра Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль, отражающие облака и вершины. У воды отдохнём, пообедаем, насладимся тишиной. Здесь легко забыть о времени и почувствовать единение с природой.
Длина маршрута 12 км. Перепад высот до 1470–2180 м.
Кругозор Семёнов-Баши
Вновь начинаем маршрут от отеля. Тропа петляет через хвойные своды и цветущую поляну, поднимается к кругозору, который служил ориентиром для первых альпинистов. Здесь горная панорама раскрывается во всём величии: впереди — ущелья, ледники, вершинные гребни Домбай-Ульген, Белалакая, Инэ, Джугутурлучат, Суфруджу и Эрцог.
Продолжим идти следами первооткрывателей по каменистым ступеням, мшистым коврам, горным лугам. Здесь мало людей, и можно в полной мере насладиться единением с Кавказом.
Длина маршрута 6 км. Перепад высот до 1600–2450 м.
Если маршрут на кругозор будет закрыт, отправимся к Чучхурским водопадам.
Канатная дорога на Мусса-Ачитара, форелевое хозяйство
Поднимемся на Мусса-Ачитара по канатной дороге и сойдём на нескольких станциях. Каждая откроет новый ракурс на ущелья Алибек и Домбай-Ульген, вершины Домбай-Ульген, Джугутурлучат, Птыш и Белалакая, Главный Кавказский хребет, а в ясную погоду — Эльбрус. Если захотите, перекусим хычинами и горным чаем.
Съездим в форелевое хозяйство в Теберде. Здесь можно порыбачить и отдохнуть в деревенской атмосфере. Завершим тур ужином в живописном месте.
Пешая часть 3 км.
Возвращение домой
Сегодня — время объятий и прощаний, посадки в самолёт или поезд. До новых встреч на Кавказе!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|56 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды
- Все трансферы по маршруту
- Работа гида-инструктора
- Входные билеты, экскурсии, экосборы по программе
- Подарок от команды
- Информация до, во время и после путешествия
- Понимание, забота и безопасность
Что не входит в цену
- Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
- Обед в 1-й день, ужины
- 1-местное проживание
- Есть скидки 15-20% на некоторые заезды