Отправимся туда, где природа создала лучшие декорации для вашей перезагрузки. Мы исследуем популярные и малоизвестные уголки Домбая и Тебердинского заповедника. Петляя по горным тропам, дойдём к Алибекскому и Чучхурским водопадам и полюбуемся россыпью водных жемчужин — озёрами Бадукскими, Маркинскими, Мухинским, Туманлы-Кёль и Кара-Кёль. Отдохнём на склонах Мусса-Ачитара, издалека увидим двуглавый Эльбрус, побываем в Гоначхирском ущелье. Путешествовать будем налегке — с небольшими рюкзаками.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Все маршруты проходят налегке, с компактными рюкзаками объёмом 25–30 литров.

В рюкзаке будет только самое необходимое:

Личные вещи (дождевик, утепление).

Небольшая часть продуктов на обед (распределяется поровну среди участников).

Это делает путешествие комфортным даже для тех, кто раньше не ходил в горы.

На какую погоду рассчитывать?

Погода в горах — это всегда сюрприз. Даже летом берите с собой и купальник, и пуховик.

Днём на солнце температура может достигать +25°C.

В тени, утром и вечером температура может опускаться до +8… +12°C, особенно на привалах.

Что взять с собой?

Одежда:

Кепка / панамка — защита от солнца

Шапка и перчатки — для поездок в сентябре-октябре и для канатной дороги

Бафф — защита шеи от ветра и обгорания, можно использовать как головной убор

Ветровка — на случай ветреной погоды

Куртка — важно учитывать температуру: В ущельях рано утром и вечером: +8… +12°C. На хребте Мусса-Ачитара: -5°C… +6°C

Флиска — универсальная тёплая одежда

Футболки с длинным рукавом — защитят руки от солнца

Комплект термобелья (верх и низ) — особенно актуально для октября

Ходовые штаны

Нижнее бельё и носки

Треккинговая обувь — обязательна для комфортных прогулок по маршрутам

Шлёпки

Для девушек: платье для фотосессий на фоне гор

Защита от дождя (дождевик)

Экипировка:

Треккинговые палки: Рекомендуем для всех. Обязательно для тех, у кого есть проблемы с коленями или лишний вес (можно взять напрокат на Домбае)

Рюкзак (20–30 литров): Для личных вещей (флиска, дождевик, термос и т. д.). Для продуктов на обед, которые выдаёт инструктор

Сидушка — для комфортного отдыха

Личные вещи:

Паспорт / свидетельство о рождении ребёнка (оригиналы)

Фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство

Туалетные принадлежности

Солнцезащитные очки

Бутылка для воды (на маршруте)

Кружка, ложка, нож

Влажные салфетки

Нитка, иголка

Солнцезащитный крем и гигиеническая помада

Индивидуальная аптечка: эластичный бинт, пластырь

Фонарик — для поездок в октябре (из-за сокращения светового дня)

Термос (0,5–0,75 л) — для горячего чая во время обеда

Оформление пограничного пропуска

Для граждан России:

Турлидер оформляет групповой пропуск при первом посещении заповедника.

Важно: при себе обязательно иметь оригинал паспорта.

Для граждан иностранных государств:

Пропуск в пограничную зону необходимо оформить заранее.

Срок оформления: 30 рабочих дней (43 календарных дня).

Способы подачи заявления: Лично. По почте. По электронной почте. Через портал Госуслуги.

Рекомендуем иностранным участникам начинать процесс оформления как можно раньше, чтобы избежать задержек и недоразумений.

В посёлке Домбай устойчиво работают операторы: Мегафон, Билайн, МТС. Теле2 подключается не у всех, сигнал нестабильный. На маршрутах:

На большинстве маршрутов связь работает примерно на половине пути, иногда дольше.

Мухинские озёра: после Теберды мобильная связь отсутствует.

Рекомендуем сообщить родным заранее, что связь может быть ограничена на некоторых участках маршрута.

Какая инфраструктура посёлка?

1. Питание:

Множество ресторанов и кафе с блюдами на любой вкус.

Уютные кофепойнты для любителей свежего кофе.

2. Магазины и рынок:

Продуктовые магазины, включая Пятёрочку.

Сувенирный рынок, где можно приобрести памятные подарки.

3. Услуги и развлечения:

Банкомат Сбербанка для снятия наличных.

Аптека и почта.

Бильярдный зал для вечернего досуга.

Домбай обладает всем необходимым для комфортного отдыха, сочетая горную природу с современными удобствами.

Культура и традиции: В Карачаево-Черкесской Республике большинство жителей — мусульмане. Поэтому важно учитывать местные обычаи и корректно подбирать гардероб. Для женщин: исключены короткие шорты, юбки, открытые майки. Для мужчин: спортивный и туристический стиль.

Рекомендации по билетам

Для тех, кто приезжает на поезде:

Прибытие: до 11:30.

Отправление: после 15:00.

Для тех, кто прилетает на самолёте:

Прибытие: до 11:45.

Вылет: после 16:00.

Планируйте своё расписание заранее, чтобы комфортно успеть на сбор группы и завершение выезда.