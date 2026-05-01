А давай в Домбай? Треккинг без рюкзаков

Дойти к водопадам, озёрам, ущельям, отдохнуть на склонах Мусса-Ачитара и вдоволь насладиться горами
Отправимся туда, где природа создала лучшие декорации для вашей перезагрузки. Мы исследуем популярные и малоизвестные уголки Домбая и Тебердинского заповедника.

Петляя по горным тропам, дойдём к Алибекскому и Чучхурским водопадам и полюбуемся россыпью водных жемчужин — озёрами Бадукскими, Маркинскими, Мухинским, Туманлы-Кёль и Кара-Кёль.

Отдохнём на склонах Мусса-Ачитара, издалека увидим двуглавый Эльбрус, побываем в Гоначхирском ущелье. Путешествовать будем налегке — с небольшими рюкзаками.
Описание тура

Организационные детали

Все маршруты проходят налегке, с компактными рюкзаками объёмом 25–30 литров.
В рюкзаке будет только самое необходимое:
Личные вещи (дождевик, утепление).
Небольшая часть продуктов на обед (распределяется поровну среди участников).
Это делает путешествие комфортным даже для тех, кто раньше не ходил в горы.

На какую погоду рассчитывать?
Погода в горах — это всегда сюрприз. Даже летом берите с собой и купальник, и пуховик.
Днём на солнце температура может достигать +25°C.
В тени, утром и вечером температура может опускаться до +8… +12°C, особенно на привалах.

Что взять с собой?
Одежда:
Кепка / панамка — защита от солнца
Шапка и перчатки — для поездок в сентябре-октябре и для канатной дороги
Бафф — защита шеи от ветра и обгорания, можно использовать как головной убор
Ветровка — на случай ветреной погоды
Куртка — важно учитывать температуру: В ущельях рано утром и вечером: +8… +12°C. На хребте Мусса-Ачитара: -5°C… +6°C
Флиска — универсальная тёплая одежда
Футболки с длинным рукавом — защитят руки от солнца
Комплект термобелья (верх и низ) — особенно актуально для октября
Ходовые штаны
Нижнее бельё и носки
Треккинговая обувь — обязательна для комфортных прогулок по маршрутам
Шлёпки
Для девушек: платье для фотосессий на фоне гор
Защита от дождя (дождевик)
Экипировка:
Треккинговые палки: Рекомендуем для всех. Обязательно для тех, у кого есть проблемы с коленями или лишний вес (можно взять напрокат на Домбае)
Рюкзак (20–30 литров): Для личных вещей (флиска, дождевик, термос и т. д.). Для продуктов на обед, которые выдаёт инструктор
Сидушка — для комфортного отдыха
Личные вещи:
Паспорт / свидетельство о рождении ребёнка (оригиналы)
Фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство
Туалетные принадлежности
Солнцезащитные очки
Бутылка для воды (на маршруте)
Кружка, ложка, нож
Влажные салфетки
Нитка, иголка
Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
Индивидуальная аптечка: эластичный бинт, пластырь
Фонарик — для поездок в октябре (из-за сокращения светового дня)
Термос (0,5–0,75 л) — для горячего чая во время обеда

Оформление пограничного пропуска
Для граждан России:
Турлидер оформляет групповой пропуск при первом посещении заповедника.
Важно: при себе обязательно иметь оригинал паспорта.
Для граждан иностранных государств:
Пропуск в пограничную зону необходимо оформить заранее.
Срок оформления: 30 рабочих дней (43 календарных дня).
Способы подачи заявления: Лично. По почте. По электронной почте. Через портал Госуслуги.
Рекомендуем иностранным участникам начинать процесс оформления как можно раньше, чтобы избежать задержек и недоразумений.

В посёлке Домбай устойчиво работают операторы: Мегафон, Билайн, МТС. Теле2 подключается не у всех, сигнал нестабильный. На маршрутах:
На большинстве маршрутов связь работает примерно на половине пути, иногда дольше.
Мухинские озёра: после Теберды мобильная связь отсутствует.
Рекомендуем сообщить родным заранее, что связь может быть ограничена на некоторых участках маршрута.

Какая инфраструктура посёлка?
1. Питание:
Множество ресторанов и кафе с блюдами на любой вкус.
Уютные кофепойнты для любителей свежего кофе.
2. Магазины и рынок:
Продуктовые магазины, включая Пятёрочку.
Сувенирный рынок, где можно приобрести памятные подарки.
3. Услуги и развлечения:
Банкомат Сбербанка для снятия наличных.
Аптека и почта.
Бильярдный зал для вечернего досуга.
Домбай обладает всем необходимым для комфортного отдыха, сочетая горную природу с современными удобствами.

Культура и традиции: В Карачаево-Черкесской Республике большинство жителей — мусульмане. Поэтому важно учитывать местные обычаи и корректно подбирать гардероб. Для женщин: исключены короткие шорты, юбки, открытые майки. Для мужчин: спортивный и туристический стиль.

Рекомендации по билетам
Для тех, кто приезжает на поезде:
Прибытие: до 11:30.
Отправление: после 15:00.
Для тех, кто прилетает на самолёте:
Прибытие: до 11:45.
Вылет: после 16:00.
Планируйте своё расписание заранее, чтобы комфортно успеть на сбор группы и завершение выезда.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Домбай, водопад Шумка

Встретим вас по прибытии в Минеральные Воды и поедем в Домбай. По пути пообедаем ароматными осетинскими пирогами и прогуляемся по живописной тропе сквозь пихтовый лес к водопаду Шумка. Вечером прибудем на курорт, заселимся и вместе поужинаем.

2 день

Треккинг к Алибекскому водопаду

Наш первый полноценный трек — по красивейшей лесной дороге с видами на окрестные вершины и водопады до альплагеря «Алибек». Отсюда начнём пеший маршрут к Алибекскому водопаду. Тропа идёт через ручьи и густое криволесье, а в финале нас ждут мощные потоки, срывающиеся с «бараньих лбов» — следов ледника.

Километраж за день: 14 км. Старт: 1650 м. Максимальная высота: 2150 м.

3 день

Поход к Бадукским озёрам

Отправимся к Бадукским озёрам, поражающим сочетанием прозрачной воды и буйной растительности вокруг. Тропа к ним ведёт через Тебердинский заповедник и сама по себе является маленьким приключением. Проследуем вдоль реки, полюбуемся шатром пихт, елей и берёз. В финале нас ожидает фантастическое зрелище — 3 невероятной красоты водоёма, в которых отражаются горы. После отдыха и перекуса возвращаемся.

Километраж за день: 8 км. Старт: 1400 м. Максимальная высота: 2000 м.

4 день

Отдых на склонах Мусса-Ачитара

Сегодня день отдыха и расслабленного созерцания природы с высоты. По канатной дороге поднимемся на Мусса-Ачитара, со склонов которой Кавказ открывается во всей своей величественной красоте. С одной стороны — Домбайская поляна, ущелья Домбай-Ульген и Птыш, с другой — Гоначхирское ущелье. Издалека полюбуемся двуглавым Эльбрусом, увидим легендарную гостиницу «Тарелка» и выпьем чая в невероятных пейзажах.

5 день

Хайкинг по ущелью Домбай-Ульген

Идём в ущелье Домбай-Ульген. В его верховьях, среди густой растительности, скрываются настоящие чудеса природы — Чучхурские водопады. Тропа петляет мимо домика лесника и альпийских лугов, окружённых кленовыми и еловыми лесами, — уже здесь от видов захватывает дух. На нашем пути встретятся водопады Верхний, Нижний и Девичьи Косы, а также Птышское ущелье.

Километраж за день: 16 км. Старт: 1650 м. Максимальная высота: 2220 м.

6 день

Трек к Мухинскому и Маркинским озёрам

Настало время отправиться в самые удалённые и малопосещаемые уголки Тебердинского заповедника, где находятся Мухинское и Маркинские озёра. Эти места практически недоступны для рядовых путешественников, что делает их настоящим сокровищем для искателей тишины и природной красоты.

Ранним утром на УАЗах доберёмся до Теберды, свернём на дорогу вдоль реки Муху и проследуем вглубь Мухинского ущелья. После высадки между двумя долинами — плавный набор высоты к Маркинским озёрам, переливающимся всеми оттенками бирюзы на фоне снежников и цветущих рододендронов. К Мухинскому озеру подъедем на джипах, поднимемся на обзорную площадку у вершины Белая Папаха. По возвращении в Домбай соберёмся на прощальный ужин и поделимся эмоциями.

Километраж за день: 8 км. Старт: 2450 м. Максимальная высота: 3250 м.

7 день

Гоначхирское ущелье, озёра Туманлы-Кёль и Кара-Кёль

На обратном пути нас ждут ещё несколько удивительных мест, которые станут прекрасным финальным аккордом этого путешествия. Мы свернём с основной трассы на Военно-Сухумскую дорогу и окажемся в живописном Гоначхирском ущелье. Полюбуемся вершинами Клухор-Кая, Чатча, Хакель, а также озёрами Туманлы-Кёль и Кара-Кёль. Затем проводим вас в аэропорт или ж/д вокзал к обратным рейсам и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник53 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перекусы на треккингах
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги турлидера и горного гида
  • Групповое снаряжение
  • Экосборы, входные билеты, пропуск в погранзону
  • Билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда (1-й, 4-й, 7-й дни) и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 11:30-12:00
Завершение: Ж/д вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 14:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Кандидат приключенческих наук и профессор смехотерапии, ведь уже почти 10 лет руковожу коммерческими группами, превращая обычные путешествия в запоминающиеся эпопеи. На моем счету больше 20 туров по Непалу — от
маршрутов вокруг Аннапурны до базового лагеря Эвереста. Причем не просто «туда и обратно», а с вариациями: через Гокио и даже с изюминкой (это отдельный разговор за кружкой травяного чая). Что я умею? – Проводить активные путешествия так, чтобы потом хотелось еще. Патагония? Аргентина и Чили знают меня! Индонезия? Легко — Ява и Бали по сей день вспоминают наши эпичные восхождения на вулканы. – Организовывать восхождения на Килиманджаро так, чтобы даже самый неуверенный в своих силах участник почувствовал себя суперменом. – Собирать туры в любимых местах России — Приэльбрусье, Домбае, Архызе, Безенги и даже Ингушетии. За последние 4 года я провёл больше 80 таких путешествий!

