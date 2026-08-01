Архыз для активных с треками, конной прогулкой, сплавом и ночным визитом в обсерваторию
А также с кулинарным мастер-классом, пикниками на природе, отдыхом в бане и термальных источниках
Начало: Ж/д вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 10:30
12 сен в 10:30
91 000 ₽ за человека
-
15%
В царство могучих вершин: треккинг по Приэльбрусью с проживанием в отеле
Виды Эльбруса, подъёмы пешком и по канатной дороге, отдых на источниках «Гедуко»
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропорт ...
9 авг в 11:30
16 авг в 11:30
58 395 ₽
68 700 ₽ за человека
-
15%
Активный отпуск в Приэльбрусье с треккингами и отдыхом на источниках
Водопады Терскол и Девичьи Слёзы. поляны Чегет и Азау, суслики и нарзаны
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропорт ...
9 авг в 11:30
16 авг в 11:30
57 630 ₽
67 800 ₽ за человека
-
20%
Актив-тур в Домбай с треккингами, рыбалкой и отдыхом на источниках
Мусса-Ачитара, водопады, озёра, Суворовские термы и форелевое хозяйство в Теберде
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропорт ...
9 авг в 11:30
23 авг в 11:30
56 800 ₽
71 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Романтические»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
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- Архыз для активных с треками, конной прогулкой, сплавом и ночным визитом в обсерваторию;
- В царство могучих вершин: треккинг по Приэльбрусью с проживанием в отеле;
- Активный отпуск в Приэльбрусье с треккингами и отдыхом на источниках;
- Актив-тур в Домбай с треккингами, рыбалкой и отдыхом на источниках.
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