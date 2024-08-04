Рюкзак (20-30 литров)

Накидка на рюкзак от дождя

Очки солнцезащитные

Треккинговые палки

Одежда

Одежда для сна

Нижнее бельё

Термобельё (осенью)

Носки или термоноски

Футболка

Тёплая флисовая кофта с горловиной (капюшоном)

Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)

Перчатки (осенью)

Шапка

Головной убор (бандана, кепка, шляпа)

Накидка от дождя с капюшоном

Треккинговые ботинки

Тапки (для хождения по отелю)

Личные вещи

Паспорт

Страховка

Деньги

Бутылка для воды

Туалетная бумага

Индивидуальная аптечка

Солнцезащитный крем (30+) и гигиеническая помада

Предметы личной гигиены

Медицинский полис

Проживание. В комфортном отеле/апартаментах по 2-3 человека в номере.

Питание. Включены завтраки в отеле, обеды в формате перекусов на выходах (кроме 1-го и 7-го дней).

Уровень сложности. Программа со средней физической нагрузкой. Переходы без тяжёлых рюкзаков, но в некоторые дни набор высоты может составить более 800 метров. При нежелании в один из дней много идти вверх, можно остаться и прогуляться возле лагеря. Все выходы однодневные с возвращением обратно в лагерь.

Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.