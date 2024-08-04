Мы будем совершать радиальные выходы к горным озёрам и рекам, живописным водопадам и ущельям и любоваться снежными шапками горных вершин.
Дорога будет
Описание тура
Организационные детали
Снаряжение
Рюкзак (20-30 литров)
Накидка на рюкзак от дождя
Очки солнцезащитные
Треккинговые палки
Одежда
Одежда для сна
Нижнее бельё
Термобельё (осенью)
Носки или термоноски
Футболка
Тёплая флисовая кофта с горловиной (капюшоном)
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Перчатки (осенью)
Шапка
Головной убор (бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Треккинговые ботинки
Тапки (для хождения по отелю)
Личные вещи
Паспорт
Страховка
Деньги
Бутылка для воды
Туалетная бумага
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем (30+) и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Медицинский полис
Проживание. В комфортном отеле/апартаментах по 2-3 человека в номере.
Питание. Включены завтраки в отеле, обеды в формате перекусов на выходах (кроме 1-го и 7-го дней).
Уровень сложности. Программа со средней физической нагрузкой. Переходы без тяжёлых рюкзаков, но в некоторые дни набор высоты может составить более 800 метров. При нежелании в один из дней много идти вверх, можно остаться и прогуляться возле лагеря. Все выходы однодневные с возвращением обратно в лагерь.
Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.
Программа тура по дням
Путь из Минеральных Вод в село Терскол с заездом на озеро Гижгит
Встречаемся и отправляемся в сторону села Терскол. Нас ждёт достаточно долгий путь, около 3 часов, в течение которого мы познакомимся и расскажем вам много интересного. Будем делать остановки, чтобы размяться, подышать свежим воздухом и полюбоваться пейзажами вокруг. Заедем на горное озеро Гижгит и, немного погуляв, отправимся вверх по Баксанскому ущелью через город Тырныауз к нашей базовой локации.
По прибытии в Терскол, который находится у подножия Эльбруса на высоте 2150 метров в окружении горных вершин, заселимся в отель, где будем жить всё время нашего путешествия.
Акклиматизационный выход к водопаду Терскол
После завтрака выходим в горы к живописному ущелью и водопаду Терскол, заглянув в прокат, чтобы взять при необходимости недостающие вещи. Идти будем не спеша, останавливаясь, чтобы пофотографировать и отдохнуть. По пути насладимся видами и единением с природой. Дойдя до водопада, устроим привал и перекусим. Вернёмся в отель около 16:00 — останется время, чтобы принять душ и восстановить силы.
Вечером отправимся на ужин в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни. Перед сном можно поиграть в настольные игры в отеле или прогуляться по окрестностям.
Радиальный выход в ущелье Ирик
Сегодня совершим поход в одно из красивейших ущелий Приэльбрусья — Ирик. Преодолев достаточно тяжёлый подъём, окажемся в ущелье, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус. Это место облюбовали суслики — мы обязательно их увидим! При подходящей погоде устроим длительный привал и пообедаем на берегу ручья, наслаждаясь тишиной и спокойствием. В отель вернёмся около 18:00.
Подъём по канатной дороге на Эльбрус
Этот день проведём более расслабленно. Прокатимся по канатной дороге, которая поднимет нас на склон Эльбруса до высоты 3847 метров к началу ледника Гарабаши. Пройдёмся по льду и поиграем в снежки, если позволит погода. Желающие смогут воспользоваться услугами снегоходов или ратраков (за дополнительную плату) и подняться ещё выше — до 5000 метров! Здесь можно отведать глинтвейн, сфотографироваться на качелях над пропастью, зайти в один из приютов альпинистов и посмотреть, как живут восходители. И, конечно, всё это время мы будем любоваться невероятными видами.
При желании и по погоде прогуляемся до Эльбрусского озера. Вечером можно отдохнуть, попивая чай из самовара на шишках, посетить баню или побывать на ферме, где содержатся альпаки.
Поход к водопаду Девичьи косы и обсерватории
Позавтракав, отправимся к известному водопаду Девичьи косы. По состоянию и желанию будет возможность выбрать один из двух маршрутов: классический несложный или сложный, но более живописный.
Добравшись до водопада, отдохнём, пофотографируем и пойдём ещё выше, к обсерватории, которая находится на высоте более 3000 метров. Отсюда сможем полюбоваться Эльбрусом и соседними горами — Чегет, Донгуз-Орун, Когутай. К вечеру вернёмся в отель и обсудим наши приключения за чашечкой чая или глинтвейна.
Подъём на Чегет, горное озеро у подножья Донгуз-Оруна
Сегодня отправимся на склон Чегета. Пройдём по живописной дороге к горному озеру у подножья Донгуз-Оруна. В жаркую погоду желающие искупаются в его ледяной воде. После поднимемся до пересадочной станции канатной дороги и оттуда начнём спуск — можно пешком, можно на кресельных подъёмниках. Если группа разделится, соберёмся снова на поляне Чегет у сувенирного рынка, кудо ещё сможем зайти завтра.
Свободное время или запасной день, отъезд
Утром желающие посетят сувенирный рынок. Можно покататься на лошадях (за доплату) или просто посидеть на берегу горной реки. Если в один из предыдущих дней погода не позволит посетить какую-либо из локаций, отправимся туда сегодня.
После обеда — трансфер в Минеральные Воды. Ориентировочное время прибытия в аэропорт 18:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды
- Трансфер до с. Терскол и обратно
- Завтраки в отеле, обеды в формате перекусов на выходах (кроме 1 - го и 7-го дней)
- Проживание в 2-3-местных комфортных номерах с санузлом в Терсколе (6 ночей)
- Экологические взносы (заповедники, национальные парки)
- Услуги инструкторов-проводников
- Подъём и спуск на канатном подъёмнике на гору Эльбрус (до 3847 метров)
- Локальные трансферы (Терскол - Азау - Эльбрус)
- Страхование на дни программы, покрывающее активный отдых - треккинг
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Минеральных Вод и обратно
- Одноместное размещение
- Ужины, обеды в 1-й и 7-й дни
- Прочие развлечения (баня, катание на лошадях/снегоходах, сувениры и т. д.)