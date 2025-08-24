Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
24 авг в 11:30
7 сен в 11:30
53 400 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
31 авг в 11:00
7 сен в 11:00
53 000 ₽ за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Г. Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропо...
31 авг в 11:00
7 сен в 11:00
54 000 ₽ за человека
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж/д вокзале, в 12:30 в аэропорту Минера...
31 авг в 08:00
14 сен в 08:00
64 600 ₽ за человека
Прогулки по Домбаю: треккинги налегке к ущельям, горам и озёрам
Пройти по заповедным локациям, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
Начало: Минеральные Воды, в 12:00 - ж/д вокзал, 12:30 - аэ...
7 сен в 12:30
14 сен в 12:30
63 400 ₽ за человека
Треккинг налегке в Безенги с размещением в альплагере
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт и ж. - д. вокзал, 11:30...
31 авг в 11:30
7 сен в 11:30
68 200 ₽ за человека
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме (всё включено)
Проснуться среди гор вдали от цивилизации, подняться к ледникам и перезагрузиться
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
14 сен в 11:30
12 окт в 11:30
58 200 ₽ за человека
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
21 сен в 11:30
5 окт в 11:30
50 800 ₽ за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
18 сен в 12:00
30 окт в 12:00
50 500 ₽ за человека
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
1 ноя в 08:00
38 300 ₽ за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 11:30-12:...
2 окт в 11:30
78 000 ₽ за человека
Комфортный треккинг в Приэльбрусье в мини-группе
Налегке подняться на Эльбрус и Чегет, погулять по ущелью Ирик и пройтись по леднику Гарабаши
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 15:00. Если вы прибыва...
Завтра в 15:00
30 авг в 15:00
62 400 ₽ за человека
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Начало: Невинномысск, железнодорожная станция, 8:00
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
87 600 ₽ за человека
Треккинги в Приэльбрусье в сопровождении дружелюбного маламута
Погулять по ущельям, полюбоваться горами и озёрами и насладиться пикниками среди нетронутой природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00; ж/д вокзал, 12:...
7 сен в 13:00
55 300 ₽ за человека
По тропам Домбая без рюкзаков: треккинг-тур с проживанием в гостинице
Увидеть знаменитые водопады и озёра среди кедров и пообедать в окружении пиков на горе Мусса-Ачитара
Начало: Минеральные Воды, встреча до 13:00 в аэропорту и н...
25 авг в 13:00
15 сен в 13:00
65 000 ₽ за человека
Услышать себя в тишине гор: активный ретрит-тур в Адыгее
Попрактиковать цигун, побыть наедине с собой во время треккинга и отдохнуть в бане
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
15 сен в 13:00
65 000 ₽ за человека
В снежную Верхнюю Балкарию на новогодние праздники: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Отдохнуть активно среди горных панорам, дойти до эффектных смотровых и расслабиться в источниках
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 12:00-12:...
3 янв в 12:00
69 200 ₽ за человека
