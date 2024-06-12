Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай

Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Как пел Владимир Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал.» Едем с нами, чтобы увидеть самые красивые места Кавказа! Мы будем устраивать пикники на свежем
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воздухе и полюбуемся красками заката на впечатляющем плато Бермамыт. Посетим несколько водопадов, за один из которых вы даже сможете заглянуть.

Вы погуляете по вершине горы на Домбае, посмотрите на величественный Эльбрус и оцените целительную силу минеральной воды. А жить будем в одном из лучших отелей Кисловодска.

Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
С собой необходимо взять оригиналы следующих документов:
Паспорт/Свидетельство о рождении;
Полис ОМС;
Авиа или ж. -д. билеты (можно в электронном виде).
Полный список вещей, которые понадобятся в поездке, и чек-лист мы отправим вам после бронирования тура, чтобы вы смогли все предусмотреть заранее.

Проживание. Большую часть времени вы будете проводить на свежем воздухе. В комфортном отеле с высоким рейтингом в центре Кисловодска вы будете проводить только вечера и ночи. Размещение 2-местное. Одноместное размещение возможно за доплату.

Питание. В стоимость включены приветственный ужин в национальном стиле,
завтраки в отеле и 2 колоритных пикника в горах. Если у вас особая диета, просьба предупредить об этом минимум за неделю до начала тура — мы предусмотрим специальное питание.

Дети. Путешествие идеально подходит для семейного отдыха, поэтому смело можете брать с собой детей от 5 лет. Для семей с детьми мы предусмотрели специальные цены.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Кисловодск, отдых, приветственный ужин

Встречаемся и едем в знаменитый город-курорт Кисловодск. Дорога займёт около 1,5 часов, в течение которых вы полюбуетесь пейзажами и послушаете рассказ о регионе и его достопримечательностях. По приезде разместимся в одном из лучших отелей в центре города и обсудим предстоящее путешествие. Затем у вас будет свободное время на отдых. Вечером соберёмся за ужином, вы познакомитесь с командой, которая будет сопровождать вас во время тура, и друг с другом. А перед сном можно прогуляться по Кисловодску — мы подскажем, куда лучше сходить.

Встреча и переезд в Кисловодск, отдых, приветственный ужинВстреча и переезд в Кисловодск, отдых, приветственный ужинВстреча и переезд в Кисловодск, отдых, приветственный ужинВстреча и переезд в Кисловодск, отдых, приветственный ужин
2 день

Водопад Гришкина балка, плато Бермамыт и пикник на закате

После завтрака на комфортном внедорожнике отправляемся на впечатляющее плато Бермамыт (около 50 км).
Будем проезжать мимо горных вершин и альпийских лугов, увидим пасущихся коров, лошадей и овец.
Заедем в секретное место в стороне от туристических маршрутов — к водопаду Гришкина балка. Вы попробуете воду из «живого» и «мёртвого» родников, полюбуетесь живописным водопадом и даже сможете заглянуть за него и узнать, что скрывается за летящим со скал потоком.

На плато, уверены, вы не сможете сдержать восторга — настолько красивы здесь виды! Перед вами откроются горы Бештау, Машук, Верблюд и легендарный двуглавый Эльбрус, окружённый Кавказским хребтом. Вы посмотрите на загадочный мост над пропастью, узнаете легенду о скалах Монахи, чьи силуэты похожи на человеческие, и о необычном атмосферном явлении — «Брокенский призрак». А ещё мы устроим тут пикник прямо на закате! Вечером вернёмся в Кисловодск.

Водопад Гришкина балка, плато Бермамыт и пикник на закатеВодопад Гришкина балка, плато Бермамыт и пикник на закатеВодопад Гришкина балка, плато Бермамыт и пикник на закатеВодопад Гришкина балка, плато Бермамыт и пикник на закатеВодопад Гришкина балка, плато Бермамыт и пикник на закате
3 день

Плато Шаджатмаз, Долина нарзанов, урочище Джилы-Су

Утром выезжаем в урочище Джилы-Су, к Северному подножию Эльбруса. Будем ехать по дороге, которая входит в десятку самых живописных в стране. В ясную погоду на подъёмах становится виден сам величественный Эльбрус. Путь пройдёт через национальный парк, обрамлённый ущельем реки Малка, в окружении покрытых соснами скал.

Поднимемся на плато Шаджатмаз, где облака можно трогать руками, и полюбуемся панорамой Главного Кавказского хребта. Побываем в Долине нарзанов, славящейся источниками, особым климатом и вечно зелёными хвойными лесами. Посетим водопады урочища Джилы-Су, берущие начало от ледников Эльбруса: Каракая-Су, Султан-Су и Кызылкол-Су. На берегу горной реки Малка снова устроим пикник. А затем направимся к источникам Джилы-Су, и вы попробуете целительный природный ключ «Напиток богатыря». Вечером вернёмся в Кисловодск.

Плато Шаджатмаз, Долина нарзанов, урочище Джилы-СуПлато Шаджатмаз, Долина нарзанов, урочище Джилы-СуПлато Шаджатмаз, Долина нарзанов, урочище Джилы-СуПлато Шаджатмаз, Долина нарзанов, урочище Джилы-Су
4 день

Домбай и купание в термальном комплексе

Сегодня вас ждёт Домбай! По пути, при желании, заглянем в Тебердинский зоопарк, расположенный на территории заповедника. Затем по горным серпантинам поднимемся на перевал Гумбаши высотой 2150 метров, с которого вы посмотрите на водораздел внутреннего моря и Мирового океана и насладитесь видами на Кавказский хребет и покрытый снегом Эльбрус. По приезде будет возможность подняться по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара (3200 м), чтобы полюбоваться острыми вершинами, пообедать и увидеть знаменитую гостиницу в виде летающей тарелки. (На прогулку запланировано 2-3 часа).

А во второй половине дня посетим комплекс «Жемчужина Кавказа», где вы погреетесь в целебных термальных водах, отдохнёте в бассейнах с разной температурой воды, хамаме и сауне и расслабитесь во время гидромассажа. После отправляемся обратно.

Домбай и купание в термальном комплексеДомбай и купание в термальном комплексеДомбай и купание в термальном комплексеДомбай и купание в термальном комплексеДомбай и купание в термальном комплексе
5 день

Свободное время, трансфер в аэропорт

Утром, если останется время до вашего рейса, можно прогуляться по Кисловодску и купить сувениры.
Трансфер в аэропорт — за 3 часа до вылета.

Свободное время, трансфер в аэропортСвободное время, трансфер в аэропортСвободное время, трансфер в аэропорт

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Приветственный ужин, завтраки в отеле и 2 пикника
  • Трансферы от аэропорта и обратно
  • Экскурсионные выезды на джипах «Toyota Land Cruiser»
  • Все экскурсии по программе
  • Сопровождение опытными местными гидами
  • Консьерж-сервис, помощь при выборе авиабилетов
  • Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж. - д. билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание и развлечения вне программы
  • Помимо комиссии сайта, для бронирования места в туре необходимо будет внести возвратный аванс в размере 19 960 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеОбзорныеЭльбрусПопулярные местаДжилы-суТермальные источникиВсе туры5-дневные турыДжиппингВечерниеSPAПлато Бермамыт

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