Возможно участие с детьми от 5 лет.

С собой необходимо взять оригиналы следующих документов:

Паспорт/Свидетельство о рождении;

Полис ОМС;

Авиа или ж. -д. билеты (можно в электронном виде).

Полный список вещей, которые понадобятся в поездке, и чек-лист мы отправим вам после бронирования тура, чтобы вы смогли все предусмотреть заранее.

Проживание. Большую часть времени вы будете проводить на свежем воздухе. В комфортном отеле с высоким рейтингом в центре Кисловодска вы будете проводить только вечера и ночи. Размещение 2-местное. Одноместное размещение возможно за доплату.

Питание. В стоимость включены приветственный ужин в национальном стиле,

завтраки в отеле и 2 колоритных пикника в горах. Если у вас особая диета, просьба предупредить об этом минимум за неделю до начала тура — мы предусмотрим специальное питание.

Дети. Путешествие идеально подходит для семейного отдыха, поэтому смело можете брать с собой детей от 5 лет. Для семей с детьми мы предусмотрели специальные цены.