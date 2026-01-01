Описание тура
Проживание в палаточном лагере и ежедневные треккинги налегке по ущельям Приэльбрусья.
Программа тура по дням
С. Верхний Баксан ущелье Адыр-Су
Нитка маршрута: г. Минеральные Воды ущелье Адыр-Cу, лагерь Уллу-Тау серебряный источник, лагерь Джайлык, водопад Койавган треккинг к подножию горы Уллу-Тау долина реки Куллумкол, поход на Живое озеро смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Гумачи ледник ущелья Джаловчат г. Минеральные Воды.
11:30 сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
12:00 сбор группы в аэропорту г. Минеральные Воды (возле фонтана).
Город Минеральные Воды с. Верхний Баксан ущелье Адыр-су альплагерь Уллу-Тау. Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа). Здесь привычная дорога заканчивается и упирается в горный подъемник. Это уникальное сооружение, где автомобиль ставится на специальную платформу, которая с помощью троса по рельсам поднимается на высоту. В этом месте инструктор с туристами пешком поднимаются по лестнице ко входу в ущелье Адыр-Су, перепад высот составляет 50-60 м. (5 минут ходьбы). Личные вещи и продукты несем с собой! Если работает горный подъемник, то вещи поднимаем на подъемнике:))
В ущелье Адыр-Cу меняем привычный микроавтобус на горный транспорт! Осталось всего 12 километров по горной дороге и мы уже в самом сердце гор. Именно здесь, на высоте 2380 м, находится один из самых высокогорных альплагерей на Северном Кавказе - Уллу-Тау. Переход пешком от транспорта в альплагерь занимает 5 минут. Переезды и пограничные формальности занимают много времени, на месте будем уже к вечеру. Сегодня успеем погулять по территории альплагеря, возле реки Адыр-Су и в завершение дня полюбуемся горой Уллу-Тау в закатных лучах солнца!
Ущелье Адыр-су, Серебряный источник
Альплагерь Джайлык, ущелье реки Койавган.
С утра отправляемся на прогулку по невероятно красивым окрестностям! Хвойные леса, снежные вершины гор, шумная река это все наше любимое ущелье Адыр-Су. Постепенно привыкайте к этой красоте!
Сегодня легкий, прогулочный день =)). Сначала посетим источник с серебряной водой. Это даже не источник, а целая речка! Холооооооодная)))))), зато такая прозрачная!
В этом месте одни наши туристы всегда купаются, другие ложатся на землю, принимают форму морской звезды и с умиротворенным видом любуются облаками =)). А некоторые туристы тут же устремляются на ближайший пригорок, посмотреть на открывающийся вид.
Спустя часик, снимаем с пригорка одних туристов, вылавливаем из источника других, забираем с собой всех наших морских звезд и идем дальше!
Комфортная горная дорога приводит нас в бывший альплагерь Джайлык. Здесь мы покатаемся на горных качелях, а затем поднимемся на отличную смотровую площадку. Отсюда снежный четырехтысячник Уллу-Тау будет перед нами, как на ладони!
Идем дальше! Заглянем в ущелье реки Койавган и полюбуемся на небольшой водопад. По хорошей тропе поднимемся немного повыше, откуда открывается отличный вид на ущелье Кулумкол. В этом ущелье находится Живое озеро, которое мы посетим через несколько дней.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2380-2510 м, продолжительность маршрута 6 часов.
Треккинг к подножию горы Уллу-Тау
В этот день совершим поход к горе Уллу-Тау, хозяйке этих мест.
Стоит только выйти из лагеря, ущелье Адыр-Су с первых шагов встречает туристов альпийскими лугами и снежными горами. Это удивительный, живописный уголок Кавказа, окруженный заоблачными вершинами Чотчат, Двойняшка, Треугольник.
В самом центре ущелья возвышается гора Уллу-Тау. 4207 метров из камня, снега и льда! Казалось бы, острые скалы, камни и лёд никогда не могут придать мягкость формам. Но это не про Уллу-Тау! Природа создала эту гору такой полукруглой, мягкой, приветливой и доброй. У ее подножия цветут горцы, незабудки и фиолетовым ковром раскинулась герань.
Хорошо натоптанная туристическая тропа ведет к подножию Уллу-Тау и Поляне желаний. Здесь уже построены десятки пирамидок из камней. Выбирайте понравившийся камень, загадывайте желание и аккуратно положите камень в одну из пирамид. Кстати, если захотим, то можем построить и свою личную пирамиду))). Самое главное, перед прогулкой сюда нужно обязательно верить, что ваше заветное желание будет исполнено чудесной Мать-Горой.
Сегодня нам встретится камень здоровья, мужской и женский камень Уллу-Тау. Поэтому наслаждаемся красотой, верим в чудеса и заряжаемся положительной энергией.
Активная часть тура: 12,7 км, перепад высот 2380-2860 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Ущелье Кулумкол, Живое озеро
Вы загадали на Поляне желаний, чтобы быстро и легко подниматься вверх по горам? Сегодня нам это пригодится!
Тропа по ущелью Кулумкол стремительно убегает вверх. Чем выше поднимаемся тем интереснее пейзажи: вдали остается ущелье Адыр-су, будет виден альплагерь Джайлык. Вокруг поднимаются вершины Озерная, Термен, Треугольник.
Игриво петляя по горам, тропа выводит к Живому озеру. По легенде, озеро дарит здоровье и новую жизненную энергию!
После купания в Живом озере, устраиваем пикник в этом заоблачном месте и отправляемся в обратный путь.
Активная часть прохождения по маршруту: 11,5 км, перепад высот 2380-3200 м, продолжительность маршрута 8-9 часов.
Смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Г
В этот день вновь идем в сторону нашей любимой горы Уллу-Тау. Будем любоваться на ее остроконечные вершины и грандиозные ледники. Но все это будем делать с совершенно новой, еще незнакомой нам смотровой площадки!
Немного пройдя по уже знакомой тропе вдоль реки Адыр-Су, переходим по мостику на противоположный берег этой реки. Пройдя немного по долине, поднимемся на смотровую Зеленая полка. Отсюда совершенно с нового ракурса открывается все ущелье, наш лагерь, водопад Гумачи и огромный ледник!
Затем спускаемся со смотровой площадки и идем по приятной тропе вдоль реки. Вскоре подходим к острому, словно акулий плавник, хребту. Плавно поднимаемся вверх, заглядываем за хребет А там нас ожидает большой водопад Гумачи!
Идем вверх, еще вверх и еще немножечко вверх и выходим к красивому водопаду. Отсюда, с высоты, любуемся на долину реки Адыр-Су и окружающие горы.
Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 2380-2700-2380-2500-2380 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.
Ледник ущелья Джаловчат
Сегодня идем ещё в одно ущелье, которое вам запомнится огромными ледниковыми моренами и грандиозными видами!
Пройдя альплагерь Джайлык, начнется подъем по лесу. Чуть выше поднимемся, лес останется позади и постепенно начнут подниматься вокруг нас горы.
Давным-давно в этих местах лежал огромный ледник Джаловчат. Когда он отступал, то оставил после себя две очень больших морены. По одной из них как раз и лежит наш путь вверх! Справа видна еще одна морена и мощный водопад, а впереди, на скалах, притаился сам ледник Джаловчат.
Сделав привал, посмотрим на другую сторону ущелья. Отсюда отлично видно ущелье реки Кулумкол и почти весь наш путь к Живому озеру. Также с этой смотровой увидим одну из главных вершин этих мест суровый Джайлык.
В этих потрясающих местах пообедаем и отправимся в обратный путь.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,9 км, перепад высот 2380-2800 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Возвращение в г. Минеральные Воды
Сегодня прощаемся с ущельем Адыр-Су и горой Уллу-Тау. Собираем палаточный лагерь и уезжаем в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 прибытие в г. Минеральные Воды на железнодорожный вокзал и в аэропорт, отъезд домой.
Тур Горный лагерь Уллу-Тау завершен.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Проезд по маршруту на горном транспорте (Уазик или Газ-66)
- Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке. На стоянке оборудованный туалет, по вечерам есть возможность принять горячий душ = , горячая вода подается в определенные часы. Вечером есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Экологические сборы в Национальном парке Приэльбрусье
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение
- Страховка (не обязательно)
О чём нужно знать до поездки
Основные Моменты:
Продолжительность: 7 дней
Район путешествия: Рф, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки по ущельям налегке.
Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед сухой паек днем.
Пожелания к путешественнику
Список снаряжения:
Палатка
Рюкзак / сумка / чемодан для вещей
Спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4+9С.
Каремат
Подпопник
Шапка, перчатки
Кепка / панамка
Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8+12С.
Флиска
Футболка
Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
Ходовые брюки
Нижнее белье, носки
Треккинговая обувь по щиколотку и выше
Обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши
Купальник
Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
Треккинговые палки.
Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
Фотоаппарат/видеокамера.
Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце)
Расческа, солнцезащитные очки
Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
Туалетная бумага
Тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными).
Налобный фонарик
Влажные салфетки
Нитка, иголка
Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров).
Портативное зарядное устройство пауэрбанк для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
Защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет.
Наличные деньги
Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.