1 день

С. Верхний Баксан ущелье Адыр-Су

Нитка маршрута: г. Минеральные Воды ущелье Адыр-Cу, лагерь Уллу-Тау серебряный источник, лагерь Джайлык, водопад Койавган треккинг к подножию горы Уллу-Тау долина реки Куллумкол, поход на Живое озеро смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Гумачи ледник ущелья Джаловчат г. Минеральные Воды.

11:30 сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

12:00 сбор группы в аэропорту г. Минеральные Воды (возле фонтана).

Город Минеральные Воды с. Верхний Баксан ущелье Адыр-су альплагерь Уллу-Тау. Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа). Здесь привычная дорога заканчивается и упирается в горный подъемник. Это уникальное сооружение, где автомобиль ставится на специальную платформу, которая с помощью троса по рельсам поднимается на высоту. В этом месте инструктор с туристами пешком поднимаются по лестнице ко входу в ущелье Адыр-Су, перепад высот составляет 50-60 м. (5 минут ходьбы). Личные вещи и продукты несем с собой! Если работает горный подъемник, то вещи поднимаем на подъемнике:))

В ущелье Адыр-Cу меняем привычный микроавтобус на горный транспорт! Осталось всего 12 километров по горной дороге и мы уже в самом сердце гор. Именно здесь, на высоте 2380 м, находится один из самых высокогорных альплагерей на Северном Кавказе - Уллу-Тау. Переход пешком от транспорта в альплагерь занимает 5 минут. Переезды и пограничные формальности занимают много времени, на месте будем уже к вечеру. Сегодня успеем погулять по территории альплагеря, возле реки Адыр-Су и в завершение дня полюбуемся горой Уллу-Тау в закатных лучах солнца!

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