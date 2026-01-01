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Горный лагерь Уллу-Тау. Манящее Приэльбрусье

В программе: священная гора Уллу-Тау, горные озёра и водопады
Горный лагерь Уллу-Тау. Манящее ПриэльбрусьеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горный лагерь Уллу-Тау. Манящее ПриэльбрусьеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горный лагерь Уллу-Тау. Манящее ПриэльбрусьеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Проживание в палаточном лагере и ежедневные треккинги налегке по ущельям Приэльбрусья.

Программа тура по дням

1 день

С. Верхний Баксан ущелье Адыр-Су

Нитка маршрута: г. Минеральные Воды ущелье Адыр-Cу, лагерь Уллу-Тау серебряный источник, лагерь Джайлык, водопад Койавган треккинг к подножию горы Уллу-Тау долина реки Куллумкол, поход на Живое озеро смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Гумачи ледник ущелья Джаловчат г. Минеральные Воды.

11:30 сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

12:00 сбор группы в аэропорту г. Минеральные Воды (возле фонтана).

Город Минеральные Воды с. Верхний Баксан ущелье Адыр-су альплагерь Уллу-Тау. Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа). Здесь привычная дорога заканчивается и упирается в горный подъемник. Это уникальное сооружение, где автомобиль ставится на специальную платформу, которая с помощью троса по рельсам поднимается на высоту. В этом месте инструктор с туристами пешком поднимаются по лестнице ко входу в ущелье Адыр-Су, перепад высот составляет 50-60 м. (5 минут ходьбы). Личные вещи и продукты несем с собой! Если работает горный подъемник, то вещи поднимаем на подъемнике:))

В ущелье Адыр-Cу меняем привычный микроавтобус на горный транспорт! Осталось всего 12 километров по горной дороге и мы уже в самом сердце гор. Именно здесь, на высоте 2380 м, находится один из самых высокогорных альплагерей на Северном Кавказе - Уллу-Тау. Переход пешком от транспорта в альплагерь занимает 5 минут. Переезды и пограничные формальности занимают много времени, на месте будем уже к вечеру. Сегодня успеем погулять по территории альплагеря, возле реки Адыр-Су и в завершение дня полюбуемся горой Уллу-Тау в закатных лучах солнца!

С. Верхний Баксан ущелье Адыр-СуС. Верхний Баксан ущелье Адыр-СуС. Верхний Баксан ущелье Адыр-Су
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ущелье Адыр-су, Серебряный источник

Альплагерь Джайлык, ущелье реки Койавган.

С утра отправляемся на прогулку по невероятно красивым окрестностям! Хвойные леса, снежные вершины гор, шумная река это все наше любимое ущелье Адыр-Су. Постепенно привыкайте к этой красоте!
Сегодня легкий, прогулочный день =)). Сначала посетим источник с серебряной водой. Это даже не источник, а целая речка! Холооооооодная)))))), зато такая прозрачная!
В этом месте одни наши туристы всегда купаются, другие ложатся на землю, принимают форму морской звезды и с умиротворенным видом любуются облаками =)). А некоторые туристы тут же устремляются на ближайший пригорок, посмотреть на открывающийся вид.
Спустя часик, снимаем с пригорка одних туристов, вылавливаем из источника других, забираем с собой всех наших морских звезд и идем дальше!
Комфортная горная дорога приводит нас в бывший альплагерь Джайлык. Здесь мы покатаемся на горных качелях, а затем поднимемся на отличную смотровую площадку. Отсюда снежный четырехтысячник Уллу-Тау будет перед нами, как на ладони!
Идем дальше! Заглянем в ущелье реки Койавган и полюбуемся на небольшой водопад. По хорошей тропе поднимемся немного повыше, откуда открывается отличный вид на ущелье Кулумкол. В этом ущелье находится Живое озеро, которое мы посетим через несколько дней.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2380-2510 м, продолжительность маршрута 6 часов.

Ущелье Адыр-су, Серебряный источникУщелье Адыр-су, Серебряный источникУщелье Адыр-су, Серебряный источник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Треккинг к подножию горы Уллу-Тау

В этот день совершим поход к горе Уллу-Тау, хозяйке этих мест.
Стоит только выйти из лагеря, ущелье Адыр-Су с первых шагов встречает туристов альпийскими лугами и снежными горами. Это удивительный, живописный уголок Кавказа, окруженный заоблачными вершинами Чотчат, Двойняшка, Треугольник.
В самом центре ущелья возвышается гора Уллу-Тау. 4207 метров из камня, снега и льда! Казалось бы, острые скалы, камни и лёд никогда не могут придать мягкость формам. Но это не про Уллу-Тау! Природа создала эту гору такой полукруглой, мягкой, приветливой и доброй. У ее подножия цветут горцы, незабудки и фиолетовым ковром раскинулась герань.
Хорошо натоптанная туристическая тропа ведет к подножию Уллу-Тау и Поляне желаний. Здесь уже построены десятки пирамидок из камней. Выбирайте понравившийся камень, загадывайте желание и аккуратно положите камень в одну из пирамид. Кстати, если захотим, то можем построить и свою личную пирамиду))). Самое главное, перед прогулкой сюда нужно обязательно верить, что ваше заветное желание будет исполнено чудесной Мать-Горой.
Сегодня нам встретится камень здоровья, мужской и женский камень Уллу-Тау. Поэтому наслаждаемся красотой, верим в чудеса и заряжаемся положительной энергией.
Активная часть тура: 12,7 км, перепад высот 2380-2860 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Треккинг к подножию горы Уллу-ТауТреккинг к подножию горы Уллу-ТауТреккинг к подножию горы Уллу-Тау
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Ущелье Кулумкол, Живое озеро

Вы загадали на Поляне желаний, чтобы быстро и легко подниматься вверх по горам? Сегодня нам это пригодится!
Тропа по ущелью Кулумкол стремительно убегает вверх. Чем выше поднимаемся тем интереснее пейзажи: вдали остается ущелье Адыр-су, будет виден альплагерь Джайлык. Вокруг поднимаются вершины Озерная, Термен, Треугольник.
Игриво петляя по горам, тропа выводит к Живому озеру. По легенде, озеро дарит здоровье и новую жизненную энергию!
После купания в Живом озере, устраиваем пикник в этом заоблачном месте и отправляемся в обратный путь.
Активная часть прохождения по маршруту: 11,5 км, перепад высот 2380-3200 м, продолжительность маршрута 8-9 часов.

Ущелье Кулумкол, Живое озероУщелье Кулумкол, Живое озероУщелье Кулумкол, Живое озеро
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Г

В этот день вновь идем в сторону нашей любимой горы Уллу-Тау. Будем любоваться на ее остроконечные вершины и грандиозные ледники. Но все это будем делать с совершенно новой, еще незнакомой нам смотровой площадки!
Немного пройдя по уже знакомой тропе вдоль реки Адыр-Су, переходим по мостику на противоположный берег этой реки. Пройдя немного по долине, поднимемся на смотровую Зеленая полка. Отсюда совершенно с нового ракурса открывается все ущелье, наш лагерь, водопад Гумачи и огромный ледник!
Затем спускаемся со смотровой площадки и идем по приятной тропе вдоль реки. Вскоре подходим к острому, словно акулий плавник, хребту. Плавно поднимаемся вверх, заглядываем за хребет А там нас ожидает большой водопад Гумачи!
Идем вверх, еще вверх и еще немножечко вверх и выходим к красивому водопаду. Отсюда, с высоты, любуемся на долину реки Адыр-Су и окружающие горы.
Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 2380-2700-2380-2500-2380 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

Смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад ГСмотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад ГСмотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Г
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Ледник ущелья Джаловчат

Сегодня идем ещё в одно ущелье, которое вам запомнится огромными ледниковыми моренами и грандиозными видами!
Пройдя альплагерь Джайлык, начнется подъем по лесу. Чуть выше поднимемся, лес останется позади и постепенно начнут подниматься вокруг нас горы.
Давным-давно в этих местах лежал огромный ледник Джаловчат. Когда он отступал, то оставил после себя две очень больших морены. По одной из них как раз и лежит наш путь вверх! Справа видна еще одна морена и мощный водопад, а впереди, на скалах, притаился сам ледник Джаловчат.
Сделав привал, посмотрим на другую сторону ущелья. Отсюда отлично видно ущелье реки Кулумкол и почти весь наш путь к Живому озеру. Также с этой смотровой увидим одну из главных вершин этих мест суровый Джайлык.
В этих потрясающих местах пообедаем и отправимся в обратный путь.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,9 км, перепад высот 2380-2800 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Ледник ущелья ДжаловчатЛедник ущелья ДжаловчатЛедник ущелья Джаловчат
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Возвращение в г. Минеральные Воды

Сегодня прощаемся с ущельем Адыр-Су и горой Уллу-Тау. Собираем палаточный лагерь и уезжаем в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 прибытие в г. Минеральные Воды на железнодорожный вокзал и в аэропорт, отъезд домой.
Тур Горный лагерь Уллу-Тау завершен.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Возвращение в г. Минеральные ВодыВозвращение в г. Минеральные ВодыВозвращение в г. Минеральные Воды
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Проезд по маршруту на горном транспорте (Уазик или Газ-66)
  • Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке. На стоянке оборудованный туалет, по вечерам есть возможность принять горячий душ = , горячая вода подается в определенные часы. Вечером есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы
  • Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
  • Экологические сборы в Национальном парке Приэльбрусье
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение
  • Страховка (не обязательно)
О чём нужно знать до поездки

Основные Моменты:
Продолжительность: 7 дней
Район путешествия: Рф, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки по ущельям налегке.
Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед сухой паек днем.

Пожелания к путешественнику

  • Список снаряжения:

  • Палатка

  • Рюкзак / сумка / чемодан для вещей

  • Спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4+9С.

  • Каремат

  • Подпопник

  • Шапка, перчатки

  • Кепка / панамка

  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8+12С.

  • Флиска

  • Футболка

  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.

  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.

  • Ходовые брюки

  • Нижнее белье, носки

  • Треккинговая обувь по щиколотку и выше

  • Обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши

  • Купальник

  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))

  • Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже

  • Треккинговые палки.

  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).

  • Фотоаппарат/видеокамера.

  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце)

  • Расческа, солнцезащитные очки

  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)

  • Туалетная бумага

  • Тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными).

  • Налобный фонарик

  • Влажные салфетки

  • Нитка, иголка

  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров).

  • Портативное зарядное устройство пауэрбанк для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)

  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада

  • Защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет.

  • Наличные деньги

  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наш Клуб является официальным туроператором внутреннему туризму в России и Абхазии. С 2010 года наша команда увеличилась до 45 человек, а турклуб вырос в компанию по организации качественного активного отдыха. Добро пожаловать с нами в Домбай, Архыз, Приэльбрусье, Уллу-Тау, Безенги, в солнечный Крым, на зимний Байкал, в Ергаки, на Алтай и на Кольский!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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