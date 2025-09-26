Треккинги в Приэльбрусье в сопровождении дружелюбного маламута
Погулять по ущельям, полюбоваться горами и озёрами и насладиться пикниками среди нетронутой природы
Мы поднимемся к ледниковому озеру Башкара у Главного Кавказского хребта, пройдём среди зелёных лугов ущелья Юсеньги, увидим альпинистский быт в легендарном Уллу-Тау и доберёмся до самого сердца гор — Живого читать дальшеуменьшить
озера, скрытого на высоте свыше 3000 метров. Гулять будем налегке, а жить — в отеле.
Вы полюбуетесь первозданными пейзажами и звёздным небом, отдохнёте без связи и соцсетей и зарядитесь положительными эмоциями от общения с пушистым четвероногим другом.
В завершении желающие смогут подняться по канатной дороге на Эльбрус, откуда открываются захватывающие панорамные виды. Это путешествие для тех, кто хочет прочувствовать горы!
Возможны изменения в порядке дней программы в зависимости от погодных условий. В Терсколе есть магазины, банкоматы, связь и кафе. В ущелье Адыр-Су нет связи и банкоматов, принимаются только наличные. Доступен Wi-Fi по спутниковому интернету (300 руб/час). Имеется прокат снаряжения в Терсколе.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в село Терскол с остановкой у озера Гижгит
Встречаемся и отправляемся навстречу горам, в село Терскол. В дороге проведём около 3 часов, сделав остановку у живописного озера Гижгит — одного из самых фотогеничных мест в регионе. Здесь нас ждут короткая прогулка, перекус и первые кадры на фоне горных вершин.
Затем продолжим путь в селение, расположенное на высоте 2200 метров. Здесь разместимся в уютном отеле, а вечером пройдёмся по округе и завершим день ужином в местном кафе.
2 день
Треккинг в ущелье Адыл-Су к озеру Башкара
После завтрака около 8:00 при необходимости заглянем в пункт проката снаряжения. Затем доедем до села Эльбрус, откуда начнётся наш пеший маршрут в ущелье Адыл-Су. Поднимемся к альпийскому озеру Башкара у Главного Кавказского хребта, за которым уже простирается территория Грузии. Здесь отдохнём и устроим обед на свежем воздухе.
Затем вернёмся обратно в Терскол. По желанию вечером можно будет прогуляться вдоль реки Баксан, погреться в бане, поучаствовать в мастер-классе по гончарному делу или сыграть в настольные игры.
Перепад высот в этот день составит около 400 метров.
3 день
Треккинг по ущелью Юсеньги
Позавтракав, переедем к началу ущелья Юсеньги. Затем начнём подъём по тропе, сначала проходящей через густой лес. После маршрут станет полегче, и мы окажемся среди просторных лугов, на которых пасутся лошади, а по камням бегут прозрачные ручьи. Отдохнём в живописной долине, пообедаем в окружении вершин и к вечеру вернёмся в отель.
4 день
Ущелье Адыр-Су, Поляна желаний и Уллу-Тау
Отправимся в ущелье Адыр-Су. Прогуляемся к Поляне желаний и побываем в настоящем альплагере, полюбуемся вершиной Уллу-Тау и посмотрим, как живут смелые восходители вершин. А затем — пикник.
Пеший маршрут ~6 км, набор высоты 300 м.
5 день
Подъём по канатной дороге на Эльбрус
Прокатимся по канатной дороге на склон Эльбруса до высоты 3847 м к началу ледника Гарабаши. Пройдёмся по льду и поиграем в снежки, если позволит погода. Желающие воспользуются услугами снегоходов или ратраков (за дополнительную плату) и поднимутся ещё выше — до 5000 м! Пешком можно добраться до отметки чуть выше 4000 м.
6 день
Треккинг в ущелье Шхельда
Доедем до ущелья Шхельда, а оттуда прогуляемся пешком. При хорошем темпе доберёмся до ледника в верховьях! Но спешить не будем: пойдём с привалами и остановками на фото и обед.
Пеший маршрут ~10 км, набор высоты 500 м.
7 день
Отъезд
После завтрака — трансфер в Минеральные Воды. Ориентировочное время прибытия в аэропорт — 13:00.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
68 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и обеды (кроме 1-го и 7-го дней)
Трансфер из/в аэропорт Минеральные Воды
Услуги инструктора
Локальные трансферы (в том числе заброски к маршрутам)
Экологические сборы
Поездка на подъёмнике на склон Эльбруса
Медицинская страховка, покрывающая треккинг
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Минеральных Вод и обратно
Ужины, перекусы в 1-й и последний дни
1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00; ж/д вокзал, 12:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте.
Александр — Организатор в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 17 туристов
В 2015 году побывав на Кавказе, влюбился в горы. С тех пор забросил городскую жизнь и большинство времени провожу в горах. Сейчас постоянно проживаю в Приэльбрусье, поэтому знаю эти места читать дальшеуменьшить
не только в рамках программ.
Закончил школу инструкторов пешеходного туризма, имею дипломы инструктора-проводника по горному туризму и альпинизму, а также пешеходному туризму и треккингу. Второй разряд по альпинизму, сертификат о прохождении курсов первой помощи.
Побывал на Камчатке, Байкале зимой и летом, Алтае, Хибинах, Киргизии, Норвегии и т. д. Однако, больше всего полюбился Кавказ. Уже более 20 групп я сводил на Эльбрус.
Важнейшим в турах считаю безопасность и комфорт. Поэтому решил специализироваться на турах комфорт-класса, которые будут под силу большинству людей.
P.S. Ну и конечно, как можно заметить по программам, у меня есть мохнатая помощница — аляскинский маламут Зара! Отчасти из-за её повышенной лохматости и непереносимости жары мы и живём в высокогорье;)
Юлия
Большое спасибо Александру за такое интересное приключение! Виды просто нереальные. Маршруты очень живописные, практически безлюдные. Шла и любовалась каждым кустиком и цветочком. Были в сентябре, застали можжевельник и малину, если читать дальшеуменьшить
прям с кустов в горах 😍 В плане организации все продумано, голодными не были, Александр кормил нас вкусными обедами (карбонара, борщ, оладушки, сырники, фунчоза) и давал полезные сладости на перекусы ☺️ Ну а чудесный маламут Зара просто красотка, которая радовала все путешествие 😍
