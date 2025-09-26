Мои заказы

Треккинги в Приэльбрусье в сопровождении дружелюбного маламута

Погулять по ущельям, полюбоваться горами и озёрами и насладиться пикниками среди нетронутой природы
Мы поднимемся к ледниковому озеру Башкара у Главного Кавказского хребта, пройдём среди зелёных лугов ущелья Юсеньги, увидим альпинистский быт в легендарном Уллу-Тау и доберёмся до самого сердца гор — Живого
читать дальшеуменьшить

озера, скрытого на высоте свыше 3000 метров. Гулять будем налегке, а жить — в отеле.

Вы полюбуетесь первозданными пейзажами и звёздным небом, отдохнёте без связи и соцсетей и зарядитесь положительными эмоциями от общения с пушистым четвероногим другом.

В завершении желающие смогут подняться по канатной дороге на Эльбрус, откуда открываются захватывающие панорамные виды. Это путешествие для тех, кто хочет прочувствовать горы!

5
1 отзыв
Треккинги в Приэльбрусье в сопровождении дружелюбного маламута
Треккинги в Приэльбрусье в сопровождении дружелюбного маламута
Треккинги в Приэльбрусье в сопровождении дружелюбного маламута

Описание тура

Организационные детали

Возможны изменения в порядке дней программы в зависимости от погодных условий.
В Терсколе есть магазины, банкоматы, связь и кафе.
В ущелье Адыр-Су нет связи и банкоматов, принимаются только наличные.
Доступен Wi-Fi по спутниковому интернету (300 руб/час).
Имеется прокат снаряжения в Терсколе.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в село Терскол с остановкой у озера Гижгит

Встречаемся и отправляемся навстречу горам, в село Терскол. В дороге проведём около 3 часов, сделав остановку у живописного озера Гижгит — одного из самых фотогеничных мест в регионе. Здесь нас ждут короткая прогулка, перекус и первые кадры на фоне горных вершин.

Затем продолжим путь в селение, расположенное на высоте 2200 метров. Здесь разместимся в уютном отеле, а вечером пройдёмся по округе и завершим день ужином в местном кафе.

Встреча, переезд в село Терскол с остановкой у озера ГижгитВстреча, переезд в село Терскол с остановкой у озера ГижгитВстреча, переезд в село Терскол с остановкой у озера Гижгит
2 день

Треккинг в ущелье Адыл-Су к озеру Башкара

После завтрака около 8:00 при необходимости заглянем в пункт проката снаряжения. Затем доедем до села Эльбрус, откуда начнётся наш пеший маршрут в ущелье Адыл-Су. Поднимемся к альпийскому озеру Башкара у Главного Кавказского хребта, за которым уже простирается территория Грузии. Здесь отдохнём и устроим обед на свежем воздухе.

Затем вернёмся обратно в Терскол. По желанию вечером можно будет прогуляться вдоль реки Баксан, погреться в бане, поучаствовать в мастер-классе по гончарному делу или сыграть в настольные игры.

Перепад высот в этот день составит около 400 метров.

Треккинг в ущелье Адыл-Су к озеру БашкараТреккинг в ущелье Адыл-Су к озеру БашкараТреккинг в ущелье Адыл-Су к озеру Башкара
3 день

Треккинг по ущелью Юсеньги

Позавтракав, переедем к началу ущелья Юсеньги. Затем начнём подъём по тропе, сначала проходящей через густой лес. После маршрут станет полегче, и мы окажемся среди просторных лугов, на которых пасутся лошади, а по камням бегут прозрачные ручьи. Отдохнём в живописной долине, пообедаем в окружении вершин и к вечеру вернёмся в отель.

Треккинг по ущелью ЮсеньгиТреккинг по ущелью ЮсеньгиТреккинг по ущелью Юсеньги
4 день

Ущелье Адыр-Су, Поляна желаний и Уллу-Тау

Отправимся в ущелье Адыр-Су. Прогуляемся к Поляне желаний и побываем в настоящем альплагере, полюбуемся вершиной Уллу-Тау и посмотрим, как живут смелые восходители вершин. А затем — пикник.

Пеший маршрут ~6 км, набор высоты 300 м.

Ущелье Адыр-Су, Поляна желаний и Уллу-ТауУщелье Адыр-Су, Поляна желаний и Уллу-ТауУщелье Адыр-Су, Поляна желаний и Уллу-ТауУщелье Адыр-Су, Поляна желаний и Уллу-ТауУщелье Адыр-Су, Поляна желаний и Уллу-ТауУщелье Адыр-Су, Поляна желаний и Уллу-Тау
5 день

Подъём по канатной дороге на Эльбрус

Прокатимся по канатной дороге на склон Эльбруса до высоты 3847 м к началу ледника Гарабаши. Пройдёмся по льду и поиграем в снежки, если позволит погода. Желающие воспользуются услугами снегоходов или ратраков (за дополнительную плату) и поднимутся ещё выше — до 5000 м! Пешком можно добраться до отметки чуть выше 4000 м.

Подъём по канатной дороге на ЭльбрусПодъём по канатной дороге на ЭльбрусПодъём по канатной дороге на ЭльбрусПодъём по канатной дороге на ЭльбрусПодъём по канатной дороге на ЭльбрусПодъём по канатной дороге на Эльбрус
6 день

Треккинг в ущелье Шхельда

Доедем до ущелья Шхельда, а оттуда прогуляемся пешком. При хорошем темпе доберёмся до ледника в верховьях! Но спешить не будем: пойдём с привалами и остановками на фото и обед.

Пеший маршрут ~10 км, набор высоты 500 м.

Треккинг в ущелье ШхельдаТреккинг в ущелье ШхельдаТреккинг в ущелье ШхельдаТреккинг в ущелье ШхельдаТреккинг в ущелье ШхельдаТреккинг в ущелье Шхельда
7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в Минеральные Воды. Ориентировочное время прибытия в аэропорт — 13:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник68 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды (кроме 1-го и 7-го дней)
  • Трансфер из/в аэропорт Минеральные Воды
  • Услуги инструктора
  • Локальные трансферы (в том числе заброски к маршрутам)
  • Экологические сборы
  • Поездка на подъёмнике на склон Эльбруса
  • Медицинская страховка, покрывающая треккинг
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Минеральных Вод и обратно
  • Ужины, перекусы в 1-й и последний дни
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00; ж/д вокзал, 12:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 17 туристов
В 2015 году побывав на Кавказе, влюбился в горы. С тех пор забросил городскую жизнь и большинство времени провожу в горах. Сейчас постоянно проживаю в Приэльбрусье, поэтому знаю эти места
читать дальшеуменьшить

не только в рамках программ. Закончил школу инструкторов пешеходного туризма, имею дипломы инструктора-проводника по горному туризму и альпинизму, а также пешеходному туризму и треккингу. Второй разряд по альпинизму, сертификат о прохождении курсов первой помощи. Побывал на Камчатке, Байкале зимой и летом, Алтае, Хибинах, Киргизии, Норвегии и т. д. Однако, больше всего полюбился Кавказ. Уже более 20 групп я сводил на Эльбрус. Важнейшим в турах считаю безопасность и комфорт. Поэтому решил специализироваться на турах комфорт-класса, которые будут под силу большинству людей. P.S. Ну и конечно, как можно заметить по программам, у меня есть мохнатая помощница — аляскинский маламут Зара! Отчасти из-за её повышенной лохматости и непереносимости жары мы и живём в высокогорье;)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юлия
Большое спасибо Александру за такое интересное приключение! Виды просто нереальные. Маршруты очень живописные, практически безлюдные. Шла и любовалась каждым кустиком и цветочком. Были в сентябре, застали можжевельник и малину, если
читать дальшеуменьшить

прям с кустов в горах 😍 В плане организации все продумано, голодными не были, Александр кормил нас вкусными обедами (карбонара, борщ, оладушки, сырники, фунчоза) и давал полезные сладости на перекусы ☺️ Ну а чудесный маламут Зара просто красотка, которая радовала все путешествие 😍

Большое спасибо Александру за такое интересное приключение! Виды просто нереальные. Маршруты очень живописные, практически безлюдные. Шла
Большое спасибо Александру за такое интересное приключение! Виды просто нереальные. Маршруты очень живописные, практически безлюдные. Шла
Большое спасибо Александру за такое интересное приключение! Виды просто нереальные. Маршруты очень живописные, практически безлюдные. Шла
Большое спасибо Александру за такое интересное приключение! Виды просто нереальные. Маршруты очень живописные, практически безлюдные. Шла
Большое спасибо Александру за такое интересное приключение! Виды просто нереальные. Маршруты очень живописные, практически безлюдные. Шла
Большое спасибо Александру за такое интересное приключение! Виды просто нереальные. Маршруты очень живописные, практически безлюдные. Шла
Большое спасибо Александру за такое интересное приключение! Виды просто нереальные. Маршруты очень живописные, практически безлюдные. Шла
Большое спасибо Александру за такое интересное приключение! Виды просто нереальные. Маршруты очень живописные, практически безлюдные. Шла+1
Большое спасибо Александру за такое интересное приключение! Виды просто нереальные. Маршруты очень живописные, практически безлюдные. Шла
Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры на «Треккинги в Приэльбрусье в сопровождении дружелюбного маламута»

Своей компанией по Домбаю: Тебердинский заповедник, горы, пещеры, озёра
На машине
4 дня
1 отзыв
Своей компанией по Домбаю: Тебердинский заповедник, горы, пещеры, озёра
Погулять среди нетронутой природы, полюбоваться вершинами Кавказа и озёрами Кара-Кёль и Туманлы-Кёль
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 11:00
1 июн в 11:00
4 июн в 11:00
32 000 ₽ за человека
Природные жемчужины Домбая: в мини-группе по горам, озёрам и ущелью
На машине
2 дня
1 отзыв
Природные жемчужины Домбая: в мини-группе по горам, озёрам и ущелью
Полюбоваться отражениями вершин, осмотреть Шоанинский храм и проехать по живописному перевалу
Начало: Пятигорск / Минеральные Воды, 7:00
6 июн в 07:00
13 июн в 07:00
16 500 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Пешая
7 дней
9 отзывов
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
31 мая в 11:30
7 июн в 11:30
64 400 ₽ за человека
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау (комфорт размещения на выбор)
Пешая
7 дней
5 отзывов
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау (комфорт размещения на выбор)
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
7 июн в 11:30
14 июн в 11:30
45 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
68 800 ₽ за человека