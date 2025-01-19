Кроме катания, в Приэльбрусье можно погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!
Описание тура
Программа путешествия
День 1: Приэльбрусье и горячие источники
Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды пройдет до 12:30. Мы отправляемся в Приэльбрусье, и по пути посетим термальные источники «Гедуко». Здесь, под открытым небом, находятся бассейны с горячей водой, где можно купаться даже зимой. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности: купальник, полотенце, тапочки и заколку для волос. Упакуйте их в отдельный пакет и возьмите в автобус.
После посещения источников мы направимся в Баксанское ущелье, путь займет 2,5-3 часа. К вечеру мы приедем в поселок Терскол и поселимся в уютной гостинице.
Дни 2-3: Горнолыжный курорт Эльбрус
Наша гостиница расположена в поселке Терскол, между горами Чегет и Эльбрус. Каждое утро, около 08:30-09:00, мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние составляет всего 3-4 км. Эльбрус — это настоящая жемчужина региона, его высота достигает 5642 м.
Канатные дороги поднимут нас на станции Кругозор, Мир и Гара-Баши, где мы сможем подняться на 3850 м. С этого места открывается захватывающий вид на Главный Кавказский хребет и соседние горы.
Для новичков идеально подойдут трассы, начинающиеся со станций Мир и Гара-Баши, а опытные лыжники смогут насладиться всей горой. После катания мы соберемся в кафе, чтобы поделиться впечатлениями, а затем продолжим катание до 16:00-16:30. После этого вернемся в гостиницу.
День 4: Треккинг в ущелье Терскол
Кроме катания на лыжах, в Приэльбрусье есть множество возможностей для пеших прогулок. Сегодня мы отправимся в одно из самых популярных мест — ущелье реки Терскол. Тропа проходит через хвойный лес и поднимается вдоль реки.
На нашем пути нас ждут живописные деревянные мостики и эффектный деревянный дом, построенный хозяином своими руками. Здесь можно будет покататься на качелях и насладиться красотой окружающей природы. Вскоре мы увидим изумрудный ледник Терскол и грандиозный ледник «Семерка».
День 5: Гора Чегет
Чтобы разнообразить наше катание, мы отправимся на гору Чегет. Здесь находятся более сложные трассы, но новичкам тоже стоит подняться, чтобы насладиться потрясающим видом на Эльбрус и запечатлеть его на фото.
Находясь на Чегете, вы сможете увидеть ледник Семерка и другие красивые горы Главного Кавказского хребта.
День 6: Продолжение катания на Эльбрусе
Сегодня мы снова отправимся кататься на горе Эльбрус. Не забудьте взять с собой яркие куртки и штаны для создания красивых фотографий на фоне снега и голубого неба. Если у вас есть забавные костюмы, такие как тигры или панды, берите их с собой для веселых снимков!
После полуденного катания мы соберемся в кафе на обед, а затем продолжим наслаждаться спусками до вечера, после чего вернемся в гостиницу.
День 7: Возвращение в Минеральные Воды
В последний день нашего путешествия мы отправимся обратно в г. Минеральные Воды на микроавтобусе. Путь займет 3-3,5 часа. Ожидаемое прибытие в г. Минеральные Воды — с 12:30 до 13:30, после чего у вас будет возможность отправиться домой с множеством ярких впечатлений!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Термальные источники «Гедуко»
- Приэльбрусье, пос. Терскол
- Гора Чегет и Эльбрус
- Ущелье Терскол
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Терскол - г. Минеральные Воды
- Проживание
- Двухразовое питание: завтрак (день 2-8) и ужин (день 1-7) в кафе (меню комплексное, не индивидуальное!)
- Входные билеты на термальные источники
- Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом.
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- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Дневной абонемент для катания на канатных дорогах Эльбрус и Чегет. Стоимость скипассов на Эльбрусе: взрослый - 2100 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона)
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 700-1200 руб. /сутки
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2000 руб. /час
- Обеды. Стоимость питания в кафе: хичины 200-250 руб. плов, лагман, шурпа, суп куриный - 200-300 руб., шашлык - 400-600 руб., глинтвейн - 150-200 руб., чай - 30-50 руб. На обед рекомендуем брать с собой термос с чаем и бутерброды с колбасой, сыром, шоколад, сладости, орешки
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Горнолыжная страховка.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Район путешествия: РФ, Карабардино-Балкарская Республика, Приэльбрусье, пос. Терскол
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК
- Часовой пояс: московское время
- Денежная единица: российский рубль
- Общая информация по маршруту
- Тип отдыха: горнолыжный тур
- Проживание: гостиница
- Питание двухразовое: завтрак, ужин
- Маршрут проходит на высоте: 2100-3800 м
- Ограничение по возрасту: без ограничений
- Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет
- Инфраструктура. В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, сувенирные рынки, банкомат