Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней

Отправляемся на горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней из Минеральных Вод
Место нашего отдыха — снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе.

Кроме катания, в Приэльбрусье можно погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Программа путешествия

День 1: Приэльбрусье и горячие источники

Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды пройдет до 12:30. Мы отправляемся в Приэльбрусье, и по пути посетим термальные источники «Гедуко». Здесь, под открытым небом, находятся бассейны с горячей водой, где можно купаться даже зимой. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности: купальник, полотенце, тапочки и заколку для волос. Упакуйте их в отдельный пакет и возьмите в автобус.

После посещения источников мы направимся в Баксанское ущелье, путь займет 2,5-3 часа. К вечеру мы приедем в поселок Терскол и поселимся в уютной гостинице.

Дни 2-3: Горнолыжный курорт Эльбрус

Наша гостиница расположена в поселке Терскол, между горами Чегет и Эльбрус. Каждое утро, около 08:30-09:00, мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние составляет всего 3-4 км. Эльбрус — это настоящая жемчужина региона, его высота достигает 5642 м.

Канатные дороги поднимут нас на станции Кругозор, Мир и Гара-Баши, где мы сможем подняться на 3850 м. С этого места открывается захватывающий вид на Главный Кавказский хребет и соседние горы.

Для новичков идеально подойдут трассы, начинающиеся со станций Мир и Гара-Баши, а опытные лыжники смогут насладиться всей горой. После катания мы соберемся в кафе, чтобы поделиться впечатлениями, а затем продолжим катание до 16:00-16:30. После этого вернемся в гостиницу.

День 4: Треккинг в ущелье Терскол

Кроме катания на лыжах, в Приэльбрусье есть множество возможностей для пеших прогулок. Сегодня мы отправимся в одно из самых популярных мест — ущелье реки Терскол. Тропа проходит через хвойный лес и поднимается вдоль реки.

На нашем пути нас ждут живописные деревянные мостики и эффектный деревянный дом, построенный хозяином своими руками. Здесь можно будет покататься на качелях и насладиться красотой окружающей природы. Вскоре мы увидим изумрудный ледник Терскол и грандиозный ледник «Семерка».

День 5: Гора Чегет

Чтобы разнообразить наше катание, мы отправимся на гору Чегет. Здесь находятся более сложные трассы, но новичкам тоже стоит подняться, чтобы насладиться потрясающим видом на Эльбрус и запечатлеть его на фото.

Находясь на Чегете, вы сможете увидеть ледник Семерка и другие красивые горы Главного Кавказского хребта.

День 6: Продолжение катания на Эльбрусе

Сегодня мы снова отправимся кататься на горе Эльбрус. Не забудьте взять с собой яркие куртки и штаны для создания красивых фотографий на фоне снега и голубого неба. Если у вас есть забавные костюмы, такие как тигры или панды, берите их с собой для веселых снимков!

После полуденного катания мы соберемся в кафе на обед, а затем продолжим наслаждаться спусками до вечера, после чего вернемся в гостиницу.

День 7: Возвращение в Минеральные Воды

В последний день нашего путешествия мы отправимся обратно в г. Минеральные Воды на микроавтобусе. Путь займет 3-3,5 часа. Ожидаемое прибытие в г. Минеральные Воды — с 12:30 до 13:30, после чего у вас будет возможность отправиться домой с множеством ярких впечатлений!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Термальные источники «Гедуко»
  • Приэльбрусье, пос. Терскол
  • Гора Чегет и Эльбрус
  • Ущелье Терскол
Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Терскол - г. Минеральные Воды
  • Проживание
  • Двухразовое питание: завтрак (день 2-8) и ужин (день 1-7) в кафе (меню комплексное, не индивидуальное!)
  • Входные билеты на термальные источники
  • Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом.
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  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Дневной абонемент для катания на канатных дорогах Эльбрус и Чегет. Стоимость скипассов на Эльбрусе: взрослый - 2100 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона)
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 700-1200 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2000 руб. /час
  • Обеды. Стоимость питания в кафе: хичины 200-250 руб. плов, лагман, шурпа, суп куриный - 200-300 руб., шашлык - 400-600 руб., глинтвейн - 150-200 руб., чай - 30-50 руб. На обед рекомендуем брать с собой термос с чаем и бутерброды с колбасой, сыром, шоколад, сладости, орешки
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
  • Горнолыжная страховка.
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: РФ, Карабардино-Балкарская Республика, Приэльбрусье, пос. Терскол
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК
  • Часовой пояс: московское время
  • Денежная единица: российский рубль
  • Общая информация по маршруту
  • Тип отдыха: горнолыжный тур
  • Проживание: гостиница
  • Питание двухразовое: завтрак, ужин
  • Маршрут проходит на высоте: 2100-3800 м
  • Ограничение по возрасту: без ограничений
  • Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет
  • Инфраструктура. В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, сувенирные рынки, банкомат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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