Место нашего отдыха — снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе. Кроме катания, в Приэльбрусье можно погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!

Описание тура

Программа путешествия

День 1: Приэльбрусье и горячие источники

Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды пройдет до 12:30. Мы отправляемся в Приэльбрусье, и по пути посетим термальные источники «Гедуко». Здесь, под открытым небом, находятся бассейны с горячей водой, где можно купаться даже зимой. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности: купальник, полотенце, тапочки и заколку для волос. Упакуйте их в отдельный пакет и возьмите в автобус.

После посещения источников мы направимся в Баксанское ущелье, путь займет 2,5-3 часа. К вечеру мы приедем в поселок Терскол и поселимся в уютной гостинице.

Дни 2-3: Горнолыжный курорт Эльбрус

Наша гостиница расположена в поселке Терскол, между горами Чегет и Эльбрус. Каждое утро, около 08:30-09:00, мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние составляет всего 3-4 км. Эльбрус — это настоящая жемчужина региона, его высота достигает 5642 м.

Канатные дороги поднимут нас на станции Кругозор, Мир и Гара-Баши, где мы сможем подняться на 3850 м. С этого места открывается захватывающий вид на Главный Кавказский хребет и соседние горы.

Для новичков идеально подойдут трассы, начинающиеся со станций Мир и Гара-Баши, а опытные лыжники смогут насладиться всей горой. После катания мы соберемся в кафе, чтобы поделиться впечатлениями, а затем продолжим катание до 16:00-16:30. После этого вернемся в гостиницу.

День 4: Треккинг в ущелье Терскол

Кроме катания на лыжах, в Приэльбрусье есть множество возможностей для пеших прогулок. Сегодня мы отправимся в одно из самых популярных мест — ущелье реки Терскол. Тропа проходит через хвойный лес и поднимается вдоль реки.

На нашем пути нас ждут живописные деревянные мостики и эффектный деревянный дом, построенный хозяином своими руками. Здесь можно будет покататься на качелях и насладиться красотой окружающей природы. Вскоре мы увидим изумрудный ледник Терскол и грандиозный ледник «Семерка».

День 5: Гора Чегет

Чтобы разнообразить наше катание, мы отправимся на гору Чегет. Здесь находятся более сложные трассы, но новичкам тоже стоит подняться, чтобы насладиться потрясающим видом на Эльбрус и запечатлеть его на фото.

Находясь на Чегете, вы сможете увидеть ледник Семерка и другие красивые горы Главного Кавказского хребта.

День 6: Продолжение катания на Эльбрусе

Сегодня мы снова отправимся кататься на горе Эльбрус. Не забудьте взять с собой яркие куртки и штаны для создания красивых фотографий на фоне снега и голубого неба. Если у вас есть забавные костюмы, такие как тигры или панды, берите их с собой для веселых снимков!

После полуденного катания мы соберемся в кафе на обед, а затем продолжим наслаждаться спусками до вечера, после чего вернемся в гостиницу.

День 7: Возвращение в Минеральные Воды

В последний день нашего путешествия мы отправимся обратно в г. Минеральные Воды на микроавтобусе. Путь займет 3-3,5 часа. Ожидаемое прибытие в г. Минеральные Воды — с 12:30 до 13:30, после чего у вас будет возможность отправиться домой с множеством ярких впечатлений!