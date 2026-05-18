В Вероника

Виктору огромное спасибо за такую классную поездку. Я до сих пор под впечатлением от всей красоты Кавказа. Мы были с малышом, но путешествие прошло очень легко и спокойно. Особенно здорово, что делали много остановок и успевали заглянуть в разные интересные уголки. Как только ребёнок подрастёт, обязательно вернёмся снова. Тут столько всего ещё хотелось бы увидеть!