Встретим вас у аэропорта и по пути в Кисловодск проведём небольшую экскурсию. Посетим гору Кольцо, поднимемся к Большому Седлу, пообедаем. Вы узнаете много интересного о КМВ, при желании сможете осмотреть Медовые водопады, где есть зиплайн, ферма альпак, покататься верхом на лошадях. Вечером отвезём вас в ваш дом, отдых.
2 день
Архыз, Аланское городище, Лик Христа
На весь день едем в Архыз. Наш путь пролегает по Карачаево-Черкесии вдоль густого леса и заснеженных пиков. На склонах оборудованы канатные дороги и горнолыжные трассы — можно покататься на лыжах или сноуборде или просто насладиться панорамами с высоты. Возвращаясь в Кисловодск, заедем в древнее Аланское городище с византийскими храмами и рассмотрим наскальный Лик Христа.
3 день
Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Сегодня отправляемся в противоположную сторону — горную Кабардино-Балкарию. Живописное ущелье вдоль реки Баксан приведёт нас к южным склонам высочайшей вершины Европы — Эльбруса. Мы полюбуемся видами, желающие смогут спуститься по подготовленным трассам. Также посетим верхнюю смотровую озера Гижгит и Поляну Нарзанов, на обратном пути можем отдохнуть в термальных источниках Гедуко.
4 день
Домбай, Сырные пещеры
Мы снова в Карачаево-Черкессии и направляемся в Домбай. Увидим удивительные Сырные пещеры, полюбуемся Эльбрусом с интересного ракурса и стремительными горными реками и водопадами. Проедем по одной из самых живописных дорог, ведущей к снежным пикам Кавказского хребта, прокатимся по канатным дорогам, а все желающие — ещё и на лыжах и сноубордах.
5 день
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск
В заключительный день вас ждёт обзорная экскурсия по самым интересным местам Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска. Попробуем нарзан в питьевых галереях, доберёмся к озеру Провал, увидим первые в мире тренажёры, полюбуемся курортной архитектурой. Гид расскажет занимательные истории о прошлом и знаменитостях, отдыхавших на водах. После обеда — трансфер к аэропорту.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту
Трансферы от/до аэропорта
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Ски-пассы - 2500-4500 ₽
Прокат оборудования - 2000-3000 ₽
Термальные источники - 600 ₽
Зиплайн - 2500 ₽
Ферма альпак - 1000 ₽
Конная прогулка - 1000 ₽
Экосбор - 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1840 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда.
Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по читать дальшеуменьшить
Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края.
Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
Виктору огромное спасибо за такую классную поездку. Я до сих пор под впечатлением от всей красоты Кавказа. Мы были с малышом, но путешествие прошло очень легко и спокойно. Особенно здорово, что делали много остановок и успевали заглянуть в разные интересные уголки. Как только ребёнок подрастёт, обязательно вернёмся снова. Тут столько всего ещё хотелось бы увидеть!
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Т
Татьяна
Виктору огромное спасибо за такую классную поездку. Я до сих пор под впечатлением от всей красоты Кавказа. Мы были с малышом, но путешествие прошло очень легко и спокойно. Особенно здорово, что делали много остановок и успевали заглянуть в разные интересные уголки. Как только ребёнок подрастёт, обязательно вернёмся снова. Тут столько всего ещё хотелось бы увидеть!
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О
Ольга
Всё было отлично! Нас встретили тепло и сразу же поделились интересными фактами про этот край. Каждый гид рассказывал по-своему, и это добавляло интереса, потому что у каждого свой взгляд на читать дальшеуменьшить
историю, но при этом всё проходило спокойно и без спешки, очень профессионально. Машины удобные, а жильё — свежим и чистым, мы даже переживали по этому поводу, а зря. Спасибо огромное Виктору и всей команде ❤️
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Тур входит в следующие категории Минеральных Вод
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