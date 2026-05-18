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Индивидуальный отпуск в Кисловодске с экскурсиями по курортам КМВ, КЧР и КБР

Посетить Архыз, Домбай и Эльбрус, изучить Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск
Приезжайте в гости! Будет много гор — мы посетим главные курорты КЧР и КБР.

В Архызе осмотрим Аланское городище и наскальный Лик Христа, у Эльбруса полюбуемся озером Гижгит и выпьем нарзана
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прямо из источника, в Домбае увидим причудливые узоры Сырных пещер.

Вдоволь насладимся разными ракурсами седого Кавказа, выпьем ароматного травяного чая, в сезон желающие смогут обкатать трассы на лыжах или сноуборде.

А также изучим знаменитые бальнеологические курорты КМВ — Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск — и поговорим о том, кто из знаменитостей тоже любил отдыхать на водах.

5
3 отзыва
Индивидуальный отпуск в Кисловодске с экскурсиями по курортам КМВ, КЧР и КБР
Индивидуальный отпуск в Кисловодске с экскурсиями по курортам КМВ, КЧР и КБР
Индивидуальный отпуск в Кисловодске с экскурсиями по курортам КМВ, КЧР и КБР

Описание тура

Организационные детали

Возьмите одежду по сезону и удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Окрестности Кисловодска

Встретим вас у аэропорта и по пути в Кисловодск проведём небольшую экскурсию. Посетим гору Кольцо, поднимемся к Большому Седлу, пообедаем. Вы узнаете много интересного о КМВ, при желании сможете осмотреть Медовые водопады, где есть зиплайн, ферма альпак, покататься верхом на лошадях. Вечером отвезём вас в ваш дом, отдых.

Окрестности КисловодскаОкрестности КисловодскаОкрестности КисловодскаОкрестности КисловодскаОкрестности Кисловодска
2 день

Архыз, Аланское городище, Лик Христа

На весь день едем в Архыз. Наш путь пролегает по Карачаево-Черкесии вдоль густого леса и заснеженных пиков. На склонах оборудованы канатные дороги и горнолыжные трассы — можно покататься на лыжах или сноуборде или просто насладиться панорамами с высоты. Возвращаясь в Кисловодск, заедем в древнее Аланское городище с византийскими храмами и рассмотрим наскальный Лик Христа.

Архыз, Аланское городище, Лик ХристаАрхыз, Аланское городище, Лик ХристаАрхыз, Аланское городище, Лик ХристаАрхыз, Аланское городище, Лик Христа
3 день

Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов

Сегодня отправляемся в противоположную сторону — горную Кабардино-Балкарию. Живописное ущелье вдоль реки Баксан приведёт нас к южным склонам высочайшей вершины Европы — Эльбруса. Мы полюбуемся видами, желающие смогут спуститься по подготовленным трассам. Также посетим верхнюю смотровую озера Гижгит и Поляну Нарзанов, на обратном пути можем отдохнуть в термальных источниках Гедуко.

Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна НарзановЭльбрус, озеро Гижгит, Поляна НарзановЭльбрус, озеро Гижгит, Поляна НарзановЭльбрус, озеро Гижгит, Поляна НарзановЭльбрус, озеро Гижгит, Поляна НарзановЭльбрус, озеро Гижгит, Поляна НарзановЭльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
4 день

Домбай, Сырные пещеры

Мы снова в Карачаево-Черкессии и направляемся в Домбай. Увидим удивительные Сырные пещеры, полюбуемся Эльбрусом с интересного ракурса и стремительными горными реками и водопадами. Проедем по одной из самых живописных дорог, ведущей к снежным пикам Кавказского хребта, прокатимся по канатным дорогам, а все желающие — ещё и на лыжах и сноубордах.

Домбай, Сырные пещерыДомбай, Сырные пещерыДомбай, Сырные пещерыДомбай, Сырные пещерыДомбай, Сырные пещерыДомбай, Сырные пещеры
5 день

Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск

В заключительный день вас ждёт обзорная экскурсия по самым интересным местам Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска. Попробуем нарзан в питьевых галереях, доберёмся к озеру Провал, увидим первые в мире тренажёры, полюбуемся курортной архитектурой. Гид расскажет занимательные истории о прошлом и знаменитостях, отдыхавших на водах. После обеда — трансфер к аэропорту.

Кисловодск, Ессентуки, ПятигорскКисловодск, Ессентуки, Пятигорск

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Ски-пассы - 2500-4500 ₽
  • Прокат оборудования - 2000-3000 ₽
  • Термальные источники - 600 ₽
  • Зиплайн - 2500 ₽
  • Ферма альпак - 1000 ₽
  • Конная прогулка - 1000 ₽
  • Экосбор - 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1840 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
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Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Виктору огромное спасибо за такую классную поездку. Я до сих пор под впечатлением от всей красоты Кавказа. Мы были с малышом, но путешествие прошло очень легко и спокойно. Особенно здорово, что делали много остановок и успевали заглянуть в разные интересные уголки. Как только ребёнок подрастёт, обязательно вернёмся снова. Тут столько всего ещё хотелось бы увидеть!
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Т
Виктору огромное спасибо за такую классную поездку. Я до сих пор под впечатлением от всей красоты Кавказа. Мы были с малышом, но путешествие прошло очень легко и спокойно. Особенно здорово, что делали много остановок и успевали заглянуть в разные интересные уголки. Как только ребёнок подрастёт, обязательно вернёмся снова. Тут столько всего ещё хотелось бы увидеть!
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О
Всё было отлично! Нас встретили тепло и сразу же поделились интересными фактами про этот край. Каждый гид рассказывал по-своему, и это добавляло интереса, потому что у каждого свой взгляд на
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историю, но при этом всё проходило спокойно и без спешки, очень профессионально. Машины удобные, а жильё — свежим и чистым, мы даже переживали по этому поводу, а зря. Спасибо огромное Виктору и всей команде ❤️

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Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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