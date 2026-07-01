Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.
Питание. Включены завтраки и ужины в гостинице по комплексному меню и обеды во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день. Попробуем осетинские пироги.
Транспорт. Микроавтобус Sprinter, Крафтер и аналогичные (до 18 мест) или минивэн (до 8 мест).
Возраст участников. 8-60 лет.
Уровень сложности. Средний. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих и активных детей от 8 лет, готовых к длительным прогулкам. Перепад высот в день — 100-500 метров (37-160 этажей).
Общий километраж — 55,4 км.
Связь и интернет. На территории турбазы лучше всего ловит «Мегафон», есть Wi-Fi. Интернет «МТС» — Е. Связи «Билайн» и «Теле2» нет. Во время треккинга мобильная связь зачастую отсутствует.
Программа тура по дням
Минеральные Воды, каньон, Чёртов мост и гостиница с видом на горы
Встречаемся в 13:30 на ж/д вокзале Минеральные Воды, а в 14:00 в аэропорту.
Едем около 4 часов в гостиничный комплекс среди гор. По пути увидим самого важного святого Нартского эпоса — памятник Уастырджи. Осмотрим каньон Ахсинта с бурной рекой Урух, который считается воротами Дигории, и Чёртов мост.
Заселимся в комфортабельные номера по 2-3 человека.
Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»
Пройдём 14,3 км, перепад высот 1730-1900-1700-2000-1720 м, продолжительность 6-7 часов.
После сытного завтрака, приготовленного поварами-осетинками в гостиничном комплексе, отправимся в зимнюю сказку — к двум заледеневшим водопадам национального парка «Алания». Сначала увидим Байради, затем через ущелье дойдём к Гавизедону. Полюбуемся по дороге «рекой, в которой живёт ангел-хранитель ущелья». И насладимся лёгким треккингом среди снежных вершин и высоких деревьев. Остановимся на обед-пикник, сделаем фотографии и вечером вернёмся в гостиницу.
Гора, исполняющая желания
Пройдём 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность 6-7 часов.
Сегодня посетим священную для дигорцев гору Кубус, хранящую тайны и, по поверью, исполняющую желания. Путь немного сложнее, чем вчера, пройдём перевал, где всегда лежит снег, но переживать не стоит, ведь впереди идёт надёжный инструктор. Поднимемся на высоту более 2300 метров над уровнем моря, будем останавливаться на смотровых площадках по тропе и идти в комфортном для всех темпе. Вы увидите Суганский хребет, водопад Буравидон, поляну Тана и нашу турбазу. После обеда-пикника начнём спускаться обратно в гостиницу.
Башни аула Галиат
Пройдём 8,3 км, продолжительность 6-7 часов.
Сегодня дадим мышцам отдохнуть, побалуем себя лёгкими прогулками и интересными локациями. Увидим старинные башни оборонительных комплексов в ауле Галиат. Погрузимся во времена Средневековья, рассмотрим архитектуру и узнаем историю поселения.
Каждый день желающие могут воспользоваться дополнительными услугами гостиничного комплекса: поиграть в бильярд, расслабиться в бане, поплавать в бассейне, покататься на лыжах или ватрушке. Или просто наслаждаться вечерами на беседке, рассматривая звёздное небо.
Жемчужный водопад
Пройдём 14,1 км с набором 420 м высоты, продолжительность 6-7 часов.
После завтрака отправимся к Жемчужному водопаду. Пройдём заснеженные поля и лес и скоро выйдем к 35-метровому пятикаскадному потоку. Сделаем эффектные фотографии с Галдоридоном. Инструктор расскажет происхождения всех названий водопада. Здесь отдохнём, пообедаем и насладимся приятным шумом воды, ведь водопад обычно замерзает лишь частично.
Отъезд
С утра будет время самостоятельно прогуляться по территории гостиничного комплекса, а она очень живописна в любое время года! Можно покачаться на качелях, полюбоваться замёрзшим озером, где летом плещется форель, рассмотреть ледяные пики гор и подышать чистейшим воздухом перед возвращением в Минеральные Воды.
Прибытие в город после 14:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Переезды по маршруту
- Аренда УАЗика в горах
- Групповая аптечка
- Экологические сборы в национальном парке «Алания»
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- 1-местное размещение - доплата 15 000 ₽ за весь период
- Обед в 1-й день в кафе - 350-500 ₽
- Страховка (необязательно)
- Бассейн на турбазе - 300 ₽ за час или 600 ₽ за весь день
- Сауна и баня на турбазе
- Бильярд - 1000 ₽ за час
- Теннисный корт - 1000 ₽ за час
- Катание на лыжах и ватрушке