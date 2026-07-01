В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.

Питание. Включены завтраки и ужины в гостинице по комплексному меню и обеды во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день. Попробуем осетинские пироги.

Транспорт. Микроавтобус Sprinter, Крафтер и аналогичные (до 18 мест) или минивэн (до 8 мест).

Возраст участников. 8-60 лет.

Уровень сложности. Средний. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих и активных детей от 8 лет, готовых к длительным прогулкам. Перепад высот в день — 100-500 метров (37-160 этажей).

Общий километраж — 55,4 км.

Связь и интернет. На территории турбазы лучше всего ловит «Мегафон», есть Wi-Fi. Интернет «МТС» — Е. Связи «Билайн» и «Теле2» нет. Во время треккинга мобильная связь зачастую отсутствует.