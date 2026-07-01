Мои заказы

Ледяная сказка Дигории: треккинг налегке с проживанием в гостинице

Увидеть реку, где живёт ангел-хранитель ущелья, и древние башни и загадать желание на священной горе
Встретим Новый год активно с компанией единомышленников и посреди ледяных пиков и снежных шапок гор! Будем жить в отдалении от цивилизации в комфортных условиях в гостиничном комплексе, за окнами которого
читать дальшеуменьшить

красуются вершины.

Почувствуем себя в зимней сказке, гуляя по заснеженным тропам и разглядывая величественные припорошенные деревья. Увидим заледеневшие водопады, средневековые башни, загадаем желание на священной горе Кубус. Желающие смогут покататься на лыжах, ватрушке, сходить в баню и поплавать в бассейне. Треккинг лёгкий и доступен для новичков и детей.

Ледяная сказка Дигории: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Ледяная сказка Дигории: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Ледяная сказка Дигории: треккинг налегке с проживанием в гостинице

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.

Питание. Включены завтраки и ужины в гостинице по комплексному меню и обеды во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день. Попробуем осетинские пироги.

Транспорт. Микроавтобус Sprinter, Крафтер и аналогичные (до 18 мест) или минивэн (до 8 мест).

Возраст участников. 8-60 лет.

Уровень сложности. Средний. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих и активных детей от 8 лет, готовых к длительным прогулкам. Перепад высот в день — 100-500 метров (37-160 этажей).
Общий километраж — 55,4 км.

Связь и интернет. На территории турбазы лучше всего ловит «Мегафон», есть Wi-Fi. Интернет «МТС» — Е. Связи «Билайн» и «Теле2» нет. Во время треккинга мобильная связь зачастую отсутствует.

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды, каньон, Чёртов мост и гостиница с видом на горы

Встречаемся в 13:30 на ж/д вокзале Минеральные Воды, а в 14:00 в аэропорту.

Едем около 4 часов в гостиничный комплекс среди гор. По пути увидим самого важного святого Нартского эпоса — памятник Уастырджи. Осмотрим каньон Ахсинта с бурной рекой Урух, который считается воротами Дигории, и Чёртов мост.

Заселимся в комфортабельные номера по 2-3 человека.

Минеральные Воды, каньон, Чёртов мост и гостиница с видом на горыМинеральные Воды, каньон, Чёртов мост и гостиница с видом на горыМинеральные Воды, каньон, Чёртов мост и гостиница с видом на горыМинеральные Воды, каньон, Чёртов мост и гостиница с видом на горыМинеральные Воды, каньон, Чёртов мост и гостиница с видом на горыМинеральные Воды, каньон, Чёртов мост и гостиница с видом на горыМинеральные Воды, каньон, Чёртов мост и гостиница с видом на горы
2 день

Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»

Пройдём 14,3 км, перепад высот 1730-1900-1700-2000-1720 м, продолжительность 6-7 часов.

После сытного завтрака, приготовленного поварами-осетинками в гостиничном комплексе, отправимся в зимнюю сказку — к двум заледеневшим водопадам национального парка «Алания». Сначала увидим Байради, затем через ущелье дойдём к Гавизедону. Полюбуемся по дороге «рекой, в которой живёт ангел-хранитель ущелья». И насладимся лёгким треккингом среди снежных вершин и высоких деревьев. Остановимся на обед-пикник, сделаем фотографии и вечером вернёмся в гостиницу.

Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»
3 день

Гора, исполняющая желания

Пройдём 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность 6-7 часов.

Сегодня посетим священную для дигорцев гору Кубус, хранящую тайны и, по поверью, исполняющую желания. Путь немного сложнее, чем вчера, пройдём перевал, где всегда лежит снег, но переживать не стоит, ведь впереди идёт надёжный инструктор. Поднимемся на высоту более 2300 метров над уровнем моря, будем останавливаться на смотровых площадках по тропе и идти в комфортном для всех темпе. Вы увидите Суганский хребет, водопад Буравидон, поляну Тана и нашу турбазу. После обеда-пикника начнём спускаться обратно в гостиницу.

Гора, исполняющая желанияГора, исполняющая желанияГора, исполняющая желанияГора, исполняющая желанияГора, исполняющая желанияГора, исполняющая желанияГора, исполняющая желанияГора, исполняющая желанияГора, исполняющая желания
4 день

Башни аула Галиат

Пройдём 8,3 км, продолжительность 6-7 часов.

Сегодня дадим мышцам отдохнуть, побалуем себя лёгкими прогулками и интересными локациями. Увидим старинные башни оборонительных комплексов в ауле Галиат. Погрузимся во времена Средневековья, рассмотрим архитектуру и узнаем историю поселения.

Каждый день желающие могут воспользоваться дополнительными услугами гостиничного комплекса: поиграть в бильярд, расслабиться в бане, поплавать в бассейне, покататься на лыжах или ватрушке. Или просто наслаждаться вечерами на беседке, рассматривая звёздное небо.

Башни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула ГалиатБашни аула Галиат
5 день

Жемчужный водопад

Пройдём 14,1 км с набором 420 м высоты, продолжительность 6-7 часов.

После завтрака отправимся к Жемчужному водопаду. Пройдём заснеженные поля и лес и скоро выйдем к 35-метровому пятикаскадному потоку. Сделаем эффектные фотографии с Галдоридоном. Инструктор расскажет происхождения всех названий водопада. Здесь отдохнём, пообедаем и насладимся приятным шумом воды, ведь водопад обычно замерзает лишь частично.

Жемчужный водопадЖемчужный водопадЖемчужный водопадЖемчужный водопадЖемчужный водопадЖемчужный водопадЖемчужный водопадЖемчужный водопад
6 день

Отъезд

С утра будет время самостоятельно прогуляться по территории гостиничного комплекса, а она очень живописна в любое время года! Можно покачаться на качелях, полюбоваться замёрзшим озером, где летом плещется форель, рассмотреть ледяные пики гор и подышать чистейшим воздухом перед возвращением в Минеральные Воды.

Прибытие в город после 14:00.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Переезды по маршруту
  • Аренда УАЗика в горах
  • Групповая аптечка
  • Экологические сборы в национальном парке «Алания»
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • 1-местное размещение - доплата 15 000 ₽ за весь период
  • Обед в 1-й день в кафе - 350-500 ₽
  • Страховка (необязательно)
  • Бассейн на турбазе - 300 ₽ за час или 600 ₽ за весь день
  • Сауна и баня на турбазе
  • Бильярд - 1000 ₽ за час
  • Теннисный корт - 1000 ₽ за час
  • Катание на лыжах и ватрушке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж/д. вокзал в 13:30 и аэропорт в 14:00
Завершение: Минеральные Воды, 14:00-15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 483 туристов
Занимаемся организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры на «Ледяная сказка Дигории: треккинг налегке с проживанием в гостинице»

Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау (комфорт размещения на выбор)
Пешая
7 дней
5 отзывов
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау (комфорт размещения на выбор)
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
12 июл в 11:30
19 июл в 11:30
45 800 ₽ за человека
Прогулки по Домбаю: треккинги налегке к ущельям, горам и озёрам
Пешая
7 дней
8 отзывов
Прогулки по Домбаю: треккинги налегке к ущельям, горам и озёрам
Пройти по заповедным локациям, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
Начало: Минеральные Воды, в 12:00 - ж/д вокзал, 12:30 - аэ...
12 июл в 08:00
19 июл в 08:00
69 500 ₽ за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пешая
Канатная дорога
7 дней
7 отзывов
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и насладиться озёрами
Начало: Г. Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропо...
12 июл в 11:30
19 июл в 11:30
69 800 ₽ за человека
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Пешая
7 дней
5 отзывов
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
19 июл в 11:30
76 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
67 000 ₽ за человека