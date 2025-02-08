В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.

Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня и обеды во время треккинга в виде пикников (2-й, 4-й дни). Дополнительно оплачиваются остальные обеды и все ужины. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.

Транспорт. Микроавтобус Sprinter, Крафтер и аналогичные (до 18 мест) или минивэн (до 8 мест).

Возраст участников. От 6 до 60 лет.

Уровень сложности. Средний. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и подходит новичкам и детям от 6 лет. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Но ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 20 до 500 метров. Это, примерно, как подъём на 7-160 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь.

Общий километраж — 49,6 км.

Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту («МТС», «Мегафон», «Билайн») постоянно. «Теле2» отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.