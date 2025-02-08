Снежное царство Приэльбрусья: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Полежать на Эльбрусе, попробовать хычины и увидеть обледеневший водопад-гигант
Зимнее Приэльбрусье порадует нас сверкающими на солнце остроконечными пиками, заснеженным сосновым лесом и мягкими сугробами, в которых мы обязательно поваляемся на склонах Эльбруса и Чегета. С детским восторгом полюбуемся 70-метровым читать дальшеуменьшить
водопадом Азау и панорамами вершин. Попробуем целебный нарзан, кавказские хычины, горный чай и обновимся в термальных источниках. Поднимемся по канатной дороге на высоту 3850 метров — совсем близко к двуглавому пятитысячнику. Маршрут лёгкий и подходит новичкам и детям.
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.
Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня и обеды во время треккинга в виде пикников (2-й, 4-й дни). Дополнительно оплачиваются остальные обеды и все ужины. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.
Транспорт. Микроавтобус Sprinter, Крафтер и аналогичные (до 18 мест) или минивэн (до 8 мест).
Возраст участников. От 6 до 60 лет.
Уровень сложности. Средний. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и подходит новичкам и детям от 6 лет. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Но ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 20 до 500 метров. Это, примерно, как подъём на 7-160 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь.
Общий километраж — 49,6 км.
Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту («МТС», «Мегафон», «Билайн») постоянно. «Теле2» отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.
Программа тура по дням
1 день
Термальные источники и Баксанское ущелье
Встречаемся в Минеральных Водах (13:30-14:00, ж/д вокзал или аэропорт) и едем в Баксанское ущелье в нашу гостиницу.
По пути остановимся понежиться в горячих источниках в комплексе «Гедуко», искупаемся в термальной воде, снимем стресс и зарядимся энергией. Купальные принадлежности необходимо взять с собой сразу в автобус. Пообедаем в кафе.
Ближайшую неделю будем жить среди гор в посёлке Терскол на высоте 2180 метров над уровнем моря.
2 день
Адыл-Су и Кашкаташ
Пройдём 14,8 км, перепад высот 1780-2280 м, продолжительность 6-7 часов.
Сегодня посетим одно из живописнейших ущелий Приэльбрусья — Адыл-Су. Его украшает одноимённая изумрудная река. Прогуляемся по заснеженным тропам в сосновом лесу и найдём красный барбарис. Полюбуемся остроконечными вершинами ущелья Ирик-Чат и ледником Кашкаташ, длина которого достигает 6 км, а высота более 1000 метров!
3 день
Где живут облака - на гору Чегет
Пройдём всего 4 км. Продолжительность 6-7 часов.
Сегодня поднимемся на высоту 3045 метров над уровнем моря на гору Чегет. Сами наберём лишь 45 м высоты. Будем расслабленно болтать ножками на канатной дороге и восхищаться видами со всех сторон. Но сначала прогуляемся по экотропе через сосновый лес, ведущей на поляну Чегет.
Перед нами откроется панорама на Главный Кавказский хребет с вершинами Донгуз-орун, Накра-тау, Когутай, ледник «Семёрка». Внизу увидим ледниковое озеро. А с другой стороны — главную гору Кавказа Эльбрус. Нагуляемся, нафотографируемся, встретим заоблачное кафе «Ай» с панорамными окнами. Спустимся по канатной дороге обратно прямо к сувенирному рынку. Сможем выбрать подарки себе и домой.
4 день
Ущелье реки Терскол
Пройдём 8,6 км, перепад высот 2160-2570 м, продолжительность 6 часов.
Просыпаемся, улыбаемся, видим из окна горы, сытно завтракаем и отправляемся к белоснежному леднику Терскол, длина которого 7 км.
Идём по тропинке среди соснового леса в ущелье Терскол вдоль реки. Оборачиваемся и видим Главный Кавказский хребет и ледник «Семёрка». Несколько раз минуем мостики, встретим каменные туры и выйдем к живописному заледеневшему водопаду. Выберем красивую стоянку для обеда-пикника, отдохнём и к вечеру вернёмся в гостиницу.
5 день
Водопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 м
Пройдём 7,6 км, перепад высот 2180-2380 м, подъём по канатной дороге до 3850 м, продолжительность 6-7 часов.
Позавтракав, отправляемся к горе Эльбрус. Дойдём до канатной дороги, по пути зайдём полюбоваться гигантом-водопадом Азау и на рынок. Затем запрыгнем в закрытые кабинки и насладимся открывающимися видами. Быстро окажемся на высоте 3850 метров над уровнем моря, совсем близко к двум вершинам Эльбруса. Но восхождение оставим на следующий раз. Увидим гостиницу для альпинистов «Приют одиннадцати», прогуляемся, поиграем в снежки, сделаем эффектные фотографии. Рассмотрим главные вершины Приэльбрусья — гору Чегет, Шхельда и Ушба. Найдём горы Грузии, Безенгийскую стену и Уллу-Тау. Весело и безопасно прокатимся на туристических сидушках, они же подпопники, по снежным горкам.
6 день
Поляна нарзанов и отъезд
Пройдём 12,6 км, перепад высот 2180-1960-2180 м, продолжительность 4-5 часов.
Встретим последнее наше утро в горах в этом путешествии сытным завтраком и прогуляемся к Поляне нарзанов, где попробуем знаменитый напиток с большим содержанием железа. Наберём с собой нарзан в дорогу. После 16:00 будем в Минеральных Водах.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2-разовое питание
Переезды по маршруту
Групповая аптечка
Экологические сборы в национальном парке «Приэльбрусье»
Входные билеты на термальные источники
Билеты на канатную дорогу на Чегет
Билеты на канатную дорогу на Эльбрус
Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
Билеты до Минеральных Вод и обратно
Остальные обеды и все ужины - от 600 ₽ в кафе или самостоятельное приготовление на кухне гостиницы
1-местное размещение - доплата 17 000 ₽ за весь тур
Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, 13:30-14:00
Завершение: Минеральные Воды, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 483 туристов
Занимаемся организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Евгения
В нашей группе я была самой старшей, мне почти 60, и физически, конечно, уступала остальным. Но благодаря невероятной поддержке Ляли, нашего инструктора, и её помощницы Оли, всё получилось пройти и читать дальшеуменьшить
при этом получить огромное удовольствие от похода. Хочу сказать огромное спасибо за отлично организованную программу, заботу, доброту и постоянное участие! Благодаря Ляли наша команда очень сблизилась, и теперь с теплом вспоминаем те дни — людей, с которыми почти стали как семья, горы Чегема, ущелья, водопады, солнечные лучи и туман… В душе осталась настоящая любовь к этому прекрасному краю и людям, которые там живут! Очень благодарна за возможность всё это увидеть своими глазами и прочувствовать всей душой.
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О
Олег
Пять дней среди красивейших зимних гор Кабардино-Балкарии стали настоящим подарком. Теплый прием от местных жителей, невероятные блюда балкарской кухни и веселые вечера с настольными играми в компании оставили массу хороших читать дальшеуменьшить
впечатлений. Тур был организован просто отлично, все прошло гладко и без заминок. Каждый день погода в горах менялась — иногда было пасмурно и дул прохладный ветер, а иногда наоборот — ясное небо, мороз и такая свежесть, что аж дух захватывало. Особую благодарность хочется сказать нашему инструктору — благодаря ее умению гибко менять маршруты под настроение природы, мы смогли получить максимум от каждой прогулки.
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К
Ксения
В январе 2025 побывала в туре и осталась очень довольна. Всё было продумано просто отлично! Зацепило и разнообразие маршрутов и сама компания — чувствовалась настоящая поддержка и взаимопомощь. Зимой в читать дальшеуменьшить
горах оказалась впервые; погода менялась от тумана до ясного неба и даже пасмурных дней… но в любой ситуации были свои прелести, особенно виды на вершинах — просто сказка. Особенно хочется выделить нашего инструктора Лялю — с таким внимательным и заботливым человеком хочется идти куда угодно! Очень интересно рассказывала про местные нюансы и достопримечательности, а вечера с играми в кругу всей группы — это вообще особенная история!
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Т
Тимур
Если вы ищете зимний маршрут для путешествия, то этот вариант стоит рассмотреть. Он подойдет тем, кто не планирует сильно напрягаться и хочет просто насладиться красивыми видами, получить заряд бодрости от читать дальшеуменьшить
гор и даже немного похудеть. Трудностей много не будет, но физическая активность все же нужна. Наш инструктор очень внимательно следил за каждым — так, чтобы даже тем, кто не силен физически, не стало совсем тяжело. Иногда это раздражало более выносливых участников, но в коллективе так и бывает. Важный момент — организаторы серьезно подходят к безопасности во время всего похода.
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О
Ольга
Это был мой первый раз в зимнем трекинге и, надо сказать, всё прошло отлично. Похоже, что Кабардино-Балкария в холодное время — классное место для долгих прогулок по лесу. Тур понравился, читать дальшеуменьшить
особенно порядок маршрутов — сначала проще, потом посложнее, так было удобно. Хоть из-за тумана не вышло подняться на Оку Чегема, но зато на обратном пути нам удалось немного узнать, как живут на местной ферме. Местные балкарцы очень приветливые и радушные. Ещё отдельное спасибо за завтраки и ужины в гостинице "Жасмин", хозяйка просто чудо!
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