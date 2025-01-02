Тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии. Каждую зиму сюда приходит самая настоящая, русская зима, выпадает много снега, который новогодней шалью украшает пихты и ели в ущельях. На новогодние праздники в Приэльбрусье мы увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий кавказский нарзан.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Экскурсия на Северный Кавказ

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Северному Кавказу, в удивительную Кабардино-Балкарию. Каждую зиму этот регион наполняется атмосферой настоящей русской зимы, когда снежные покровы украшают пихты и ели в живописных ущельях.

Новогодние праздники в Приэльбрусье

На новогодние праздники у нас будет возможность насладиться красотой замерзших водопадов, искупаться в термальных источниках и попробовать настоящий кавказский нарзан. Это уникальные моменты, которые оставят в памяти незабываемые впечатления.

Прогулки по снежным тропинкам

Мы отправимся по снежным тропинкам в живописные ущелья, где над нами будут возвышаться величественные горы Главного Кавказского хребта. Это отличная возможность насладиться красотой природы и сделать множество красивых фотографий.

Канатные дороги и кулинарные наслаждения

Не упустите шанс прокатиться на канатной дороге на Эльбрусе и Чегете. Это захватывающее приключение подарит вам великолепные виды на окрестности. А после активного дня мы сможем попробовать настоящий горный чай и отведать вкуснейшие пирожки с брусникой, которые пекут только на Чегете.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и создайте свои собственные незабываемые воспоминания о зимнем Северном Кавказе!