На новогодние праздники в Приэльбрусье мы увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий кавказский нарзан.
Описание тура
Экскурсия на Северный Кавказ
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Северному Кавказу, в удивительную Кабардино-Балкарию. Каждую зиму этот регион наполняется атмосферой настоящей русской зимы, когда снежные покровы украшают пихты и ели в живописных ущельях.
Новогодние праздники в Приэльбрусье
На новогодние праздники у нас будет возможность насладиться красотой замерзших водопадов, искупаться в термальных источниках и попробовать настоящий кавказский нарзан. Это уникальные моменты, которые оставят в памяти незабываемые впечатления.
Прогулки по снежным тропинкам
Мы отправимся по снежным тропинкам в живописные ущелья, где над нами будут возвышаться величественные горы Главного Кавказского хребта. Это отличная возможность насладиться красотой природы и сделать множество красивых фотографий.
Канатные дороги и кулинарные наслаждения
Не упустите шанс прокатиться на канатной дороге на Эльбрусе и Чегете. Это захватывающее приключение подарит вам великолепные виды на окрестности. А после активного дня мы сможем попробовать настоящий горный чай и отведать вкуснейшие пирожки с брусникой, которые пекут только на Чегете.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и создайте свои собственные незабываемые воспоминания о зимнем Северном Кавказе!
См. календарь
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приэльбрусье
- Термальные источники «Гедуко»
- Ущелье Адыл-Су
- Ледник Кашкаташ
- Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору Чегет
- Ледник и водопад Терскол
- Ледяной водопад Азау
- Канатная дорога на гору Эльбрус
- Поляна нарзанов
- Г. Минеральные Воды
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница такого же класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенце выдают. Фен можно попросить у администратора. Чайника нет, холодильник есть на общей кухне. Имеется сушильная комната для вещей. В гостинице есть прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату)
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье, на термальные источники
- Билеты на канатную дорогу Эльбрус
- Билеты на канатную дорогу Чегет
- Услуги инструктора-проводника.
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
- Питание: обед во время трансфера в 1-й день, ужины. Стоимость питания в кафе: 300-400 руб.
- При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 19000 руб. за весь период отдыха
- Страховка (не обязательно).
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК
- Где можно переночевать в городе Минеральных Водах: гостиница "Теплый стан","АртХолл Отель" или арендованная квартира на сайте "Авито"
- Часовой пояс: московское время
- Денежная единица: российский рубль
- Общая информация по маршруту
- Тип отдыха: проживание в гостинице, экскурсии по достопримечательностям и пешеходный треккинг по ущельям
- Проживание: гостиница
- Питание: трехразовое
- Протяженность маршрута: 49,6 км. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу
- Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет
- Уровень сложности маршрута: умеренный (60% маршрута), средний (40% маршрута). Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба
- Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет
- Инфраструктура. В 5 минутах ходьбы от гостиницы есть небольшие магазины, кафе и аптека