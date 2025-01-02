Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур

Активный тур на Северном Кавказе: канатная дорога на Эльбрусе и Чегете
Тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии. Каждую зиму сюда приходит самая настоящая, русская зима, выпадает много снега, который новогодней шалью украшает пихты и ели в ущельях.

На новогодние праздники в Приэльбрусье мы увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий кавказский нарзан.
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30

Описание тура

Экскурсия на Северный Кавказ

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Северному Кавказу, в удивительную Кабардино-Балкарию. Каждую зиму этот регион наполняется атмосферой настоящей русской зимы, когда снежные покровы украшают пихты и ели в живописных ущельях.

Новогодние праздники в Приэльбрусье

На новогодние праздники у нас будет возможность насладиться красотой замерзших водопадов, искупаться в термальных источниках и попробовать настоящий кавказский нарзан. Это уникальные моменты, которые оставят в памяти незабываемые впечатления.

Прогулки по снежным тропинкам

Мы отправимся по снежным тропинкам в живописные ущелья, где над нами будут возвышаться величественные горы Главного Кавказского хребта. Это отличная возможность насладиться красотой природы и сделать множество красивых фотографий.

Канатные дороги и кулинарные наслаждения

Не упустите шанс прокатиться на канатной дороге на Эльбрусе и Чегете. Это захватывающее приключение подарит вам великолепные виды на окрестности. А после активного дня мы сможем попробовать настоящий горный чай и отведать вкуснейшие пирожки с брусникой, которые пекут только на Чегете.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и создайте свои собственные незабываемые воспоминания о зимнем Северном Кавказе!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Приэльбрусье
  • Термальные источники «Гедуко»
  • Ущелье Адыл-Су
  • Ледник Кашкаташ
  • Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору Чегет
  • Ледник и водопад Терскол
  • Ледяной водопад Азау
  • Канатная дорога на гору Эльбрус
  • Поляна нарзанов
  • Г. Минеральные Воды
Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница такого же класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенце выдают. Фен можно попросить у администратора. Чайника нет, холодильник есть на общей кухне. Имеется сушильная комната для вещей. В гостинице есть прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату)
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
  • Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье, на термальные источники
  • Билеты на канатную дорогу Эльбрус
  • Билеты на канатную дорогу Чегет
  • Услуги инструктора-проводника.
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
  • Питание: обед во время трансфера в 1-й день, ужины. Стоимость питания в кафе: 300-400 руб.
  • При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 19000 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно).
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды, Ж/Д вокзал, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК
  • Где можно переночевать в городе Минеральных Водах: гостиница "Теплый стан","АртХолл Отель" или арендованная квартира на сайте "Авито"
  • Часовой пояс: московское время
  • Денежная единица: российский рубль
  • Общая информация по маршруту
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, экскурсии по достопримечательностям и пешеходный треккинг по ущельям
  • Проживание: гостиница
  • Питание: трехразовое
  • Протяженность маршрута: 49,6 км. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу
  • Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет
  • Уровень сложности маршрута: умеренный (60% маршрута), средний (40% маршрута). Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба
  • Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет
  • Инфраструктура. В 5 минутах ходьбы от гостиницы есть небольшие магазины, кафе и аптека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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