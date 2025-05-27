Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В одном из гостевых домов в пос. Каменномостский: «Идиллия», «Нескучный сад» или аналогичные. В коттеджах в основном 2-3-местные номера с удобствами как на этаже, так и в номере.

Мы можем поселить вас с другими участниками нашей группы одного пола (в зависимости от наличия номеров).

Питание. Завтраки и ужины будет готовить повар, на активной части маршрута запланированы обеды-перекусы (бутерброды). Обеды — самостоятельно в кафе за свой счёт (кроме обеда в 1-й день).

Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений. Если вы не хотите участвовать в какой-либо из экскурсий, от неё можно отказаться или заменить на более простую (обязательно предупредите при подаче заявки).

Возраст участников. 0+