Побываем в Кавказском биосферном заповеднике, насладимся зимними пейзажами, а в новогоднюю ночь устроим запоминающийся праздник.
янв
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. В одном из гостевых домов в пос. Каменномостский: «Идиллия», «Нескучный сад» или аналогичные. В коттеджах в основном 2-3-местные номера с удобствами как на этаже, так и в номере.
Мы можем поселить вас с другими участниками нашей группы одного пола (в зависимости от наличия номеров).
Питание. Завтраки и ужины будет готовить повар, на активной части маршрута запланированы обеды-перекусы (бутерброды). Обеды — самостоятельно в кафе за свой счёт (кроме обеда в 1-й день).
Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений. Если вы не хотите участвовать в какой-либо из экскурсий, от неё можно отказаться или заменить на более простую (обязательно предупредите при подаче заявки).
Возраст участников. 0+
Программа тура по дням
Размещение в гостевом доме в посёлке Каменномостский, прогулка по ущелью Мишоко
Встречаемся и едем в гостевой дом. После размещения и обеда отправляемся на прогулку по живописному ущелью Мишоко, что в переводе с черкесского означает «Медвежья долина». Здесь были обнаружены следы стоянок древних поселений. Вы полюбуетесь завораживающими видами и красочным закатом, а вернувшись, поужинаем и отдохнём.
Важно: если вы прибываете в Минеральные Воды, трансфер займёт около 6 часов. В этом случае вы не успеете на экскурсионную часть первого дня и прибудете в Каменномостский уже к ужину.
Подъём на хребет Уна-Коз и скалу Чёртов палец, пикник
Утром доберёмся до села Даховское, откуда на канатке поднимемся на хребет Уна-Коз (билеты входят в стоимость). Вы насладитесь панорамами Главного Кавказского хребта и его вершин. Осмотрим интересные места в недрах скал — ходят легенды, что в каменных стенах спрятаны сокровища, так как в древности здесь пролегал торговый маршрут.
Поднимемся на Чёртов палец — скалу, с которой открываются головокружительные пейзажи. На уютной лужайке устроим привал-пикник — пообедаем, передохнём и отправимся в обратный путь.
Кавказский биосферный заповедник, Гранитный каньон, встреча Нового года
После завтрака направимся в посёлок Гузерипль, где посетим Кавказский природный биосферный заповедник (входные билеты включены в стоимость). Погуляем по извилистым тропам, заглянем в местный музей природы и посмотрим на обитателей небольшого зверинца — оленей, зубра и других. А ещё увидим один из самых крупных сохранившихся на территории Адыгеи дольменов. Устроим пикник на свежем воздухе.
На обратном пути прогуляемся по красноватому Гранитному каньону, в котором столетиями прокладывала себе путь река Белая.
Водопады Руфабго
Этот день мы проведём в одном из самых живописных мест Адыгеи — на водопадах Руфабго. Вы полюбуетесь каскадом водопадов, при желании посетим водопад с романтическим названием Чаша любви.
Важно: обычно водопады зимой остаются полноводными, но иногда всё-таки замерзают — тогда вас ждёт настоящая ледяная сказка.
Плато Лаго-Наки, Азишская пещера
Позавтракав, едем на плато Лаго-Наки (в пути — 1 час), почти вся территория которого входит в состав Кавказского заповедника. Здесь можно насладиться единением с первозданной природой, впечатляющей своей красотой. Вы полюбуетесь адыгейскими просторами и подышите чистейшим воздухом. Если повезёт и выпадет много снега, сможем взять в аренду санки или поиграть в снежки.
Затем вас ждёт знакомство с Большой Азишской пещерой, где вы рассмотрите подземные ходы из сталактитов и сталагмитов. После перекусим и направимся в гостевой дом отдыхать и ужинать.
Отъезд
В 09:00 выезжаем в Краснодар или Минеральные Воды.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|75 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-3-местных номерах в гостевом доме
- Все завтраки и ужины, обед в 1-й день, чай, бутерброды и сладости
- Групповой трансфер Краснодар/Минеральные Воды/Майкоп - Каменномостский и обратно
- Переезды по маршруту
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в Азишскую пещеру
- Входные билеты в Кавказский заповедник
- Билеты на канатную дорогу во 2-й день
- Работа инструктора
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Дополнительные экскурсии и активности
- Обеды в кафе
- Личные расходы (страховка, индивидуальные трансферы, 1-местное размещение и т. д.)