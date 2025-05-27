Новогодняя сказка в Адыгее

Погулять по живописным ущельям, полюбоваться снежными горными пейзажами и заглянуть в пещеру
Зимой горы Адыгеи надевают белоснежные шапки, ущелья и хребты присыпает снежком, а морозный свежий воздух заряжает энергией! Мы совершим несложные треккинги по Гранитному каньону, ущельям Мишоко и Руфабго, рассмотрим сталактиты и сталагмиты в Азишской пещере и полюбуемся бескрайним плато Лаго-Наки и хребтом Уна-Коз.

Побываем в Кавказском биосферном заповеднике, насладимся зимними пейзажами, а в новогоднюю ночь устроим запоминающийся праздник.
Новогодняя сказка в Адыгее
Новогодняя сказка в Адыгее
Новогодняя сказка в Адыгее
Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В одном из гостевых домов в пос. Каменномостский: «Идиллия», «Нескучный сад» или аналогичные. В коттеджах в основном 2-3-местные номера с удобствами как на этаже, так и в номере.

Мы можем поселить вас с другими участниками нашей группы одного пола (в зависимости от наличия номеров).

Питание. Завтраки и ужины будет готовить повар, на активной части маршрута запланированы обеды-перекусы (бутерброды). Обеды — самостоятельно в кафе за свой счёт (кроме обеда в 1-й день).

Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений. Если вы не хотите участвовать в какой-либо из экскурсий, от неё можно отказаться или заменить на более простую (обязательно предупредите при подаче заявки).

Возраст участников. 0+

Программа тура по дням

1 день

Размещение в гостевом доме в посёлке Каменномостский, прогулка по ущелью Мишоко

Встречаемся и едем в гостевой дом. После размещения и обеда отправляемся на прогулку по живописному ущелью Мишоко, что в переводе с черкесского означает «Медвежья долина». Здесь были обнаружены следы стоянок древних поселений. Вы полюбуетесь завораживающими видами и красочным закатом, а вернувшись, поужинаем и отдохнём.

Важно: если вы прибываете в Минеральные Воды, трансфер займёт около 6 часов. В этом случае вы не успеете на экскурсионную часть первого дня и прибудете в Каменномостский уже к ужину.

Размещение в гостевом доме в посёлке Каменномостский, прогулка по ущелью МишокоРазмещение в гостевом доме в посёлке Каменномостский, прогулка по ущелью МишокоРазмещение в гостевом доме в посёлке Каменномостский, прогулка по ущелью МишокоРазмещение в гостевом доме в посёлке Каменномостский, прогулка по ущелью Мишоко
2 день

Подъём на хребет Уна-Коз и скалу Чёртов палец, пикник

Утром доберёмся до села Даховское, откуда на канатке поднимемся на хребет Уна-Коз (билеты входят в стоимость). Вы насладитесь панорамами Главного Кавказского хребта и его вершин. Осмотрим интересные места в недрах скал — ходят легенды, что в каменных стенах спрятаны сокровища, так как в древности здесь пролегал торговый маршрут.

Поднимемся на Чёртов палец — скалу, с которой открываются головокружительные пейзажи. На уютной лужайке устроим привал-пикник — пообедаем, передохнём и отправимся в обратный путь.

Подъём на хребет Уна-Коз и скалу Чёртов палец, пикникПодъём на хребет Уна-Коз и скалу Чёртов палец, пикникПодъём на хребет Уна-Коз и скалу Чёртов палец, пикникПодъём на хребет Уна-Коз и скалу Чёртов палец, пикник
3 день

Кавказский биосферный заповедник, Гранитный каньон, встреча Нового года

После завтрака направимся в посёлок Гузерипль, где посетим Кавказский природный биосферный заповедник (входные билеты включены в стоимость). Погуляем по извилистым тропам, заглянем в местный музей природы и посмотрим на обитателей небольшого зверинца — оленей, зубра и других. А ещё увидим один из самых крупных сохранившихся на территории Адыгеи дольменов. Устроим пикник на свежем воздухе.

На обратном пути прогуляемся по красноватому Гранитному каньону, в котором столетиями прокладывала себе путь река Белая.

Кавказский биосферный заповедник, Гранитный каньон, встреча Нового годаКавказский биосферный заповедник, Гранитный каньон, встреча Нового годаКавказский биосферный заповедник, Гранитный каньон, встреча Нового годаКавказский биосферный заповедник, Гранитный каньон, встреча Нового годаКавказский биосферный заповедник, Гранитный каньон, встреча Нового года
4 день

Водопады Руфабго

Этот день мы проведём в одном из самых живописных мест Адыгеи — на водопадах Руфабго. Вы полюбуетесь каскадом водопадов, при желании посетим водопад с романтическим названием Чаша любви.

Важно: обычно водопады зимой остаются полноводными, но иногда всё-таки замерзают — тогда вас ждёт настоящая ледяная сказка.

Водопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады Руфабго
5 день

Плато Лаго-Наки, Азишская пещера

Позавтракав, едем на плато Лаго-Наки (в пути — 1 час), почти вся территория которого входит в состав Кавказского заповедника. Здесь можно насладиться единением с первозданной природой, впечатляющей своей красотой. Вы полюбуетесь адыгейскими просторами и подышите чистейшим воздухом. Если повезёт и выпадет много снега, сможем взять в аренду санки или поиграть в снежки.

Затем вас ждёт знакомство с Большой Азишской пещерой, где вы рассмотрите подземные ходы из сталактитов и сталагмитов. После перекусим и направимся в гостевой дом отдыхать и ужинать.

Плато Лаго-Наки, Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Азишская пещера
6 день

Отъезд

В 09:00 выезжаем в Краснодар или Минеральные Воды.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет75 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-3-местных номерах в гостевом доме
  • Все завтраки и ужины, обед в 1-й день, чай, бутерброды и сладости
  • Групповой трансфер Краснодар/Минеральные Воды/Майкоп - Каменномостский и обратно
  • Переезды по маршруту
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты в Азишскую пещеру
  • Входные билеты в Кавказский заповедник
  • Билеты на канатную дорогу во 2-й день
  • Работа инструктора
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Дополнительные экскурсии и активности
  • Обеды в кафе
  • Личные расходы (страховка, индивидуальные трансферы, 1-местное размещение и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных вод с 13:30 до 14:00
Завершение: После завтрака - групповой трансфер в Краснодар и Минеральные Воды в 09:00 (входит в стоимость). Рекомендуем брать обратные билеты на поезда из Краснодара после 14:00, на самолёты из Минеральных Вод - после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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