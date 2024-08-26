Программа тура по дням
Встреча, знакомство. Отдых
Групповой трансфер из Краснодара / Минеральных Вод в 15:00 (доп. плата, по желанию).
Заезд в глэмпинг во второй половине дня (после 14:00), размещаемся, вкусно ужинаем, знакомимся.
Глэмпинг «Горный» расположен на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо- Западного Кавказа, на высоте около 1 000 м над уровнем моря.
В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья.
Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве!
После ужина ждем вас в нашем кафе, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Маршрут в дикие пещеры
В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира — в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).
Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Наша дикая пещера — одна из красивейших карстовых полостей.
Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом — от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
После маршрута возвращаемся на базу.
Гранитный каньон. Сплав на рафте
Разнообразие — конёк горной Адыгеи.
Гранитное ущелье — грандиозное зрелище!
Подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.
Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции.
Обедаем на заимке нашей рафт-базы.
Далее сплав.
Маршрут начинается за порогом Киши-2, проходим пороги до 4 категории, в зависимости от времени.
Сегодня главный акцент — это водные процедуры.
Выжимаем из горной реки максимум незабываемых мгновений.
Учимся правильно грести, чувствовать себя как рыба в воде (экстрим-тренинг).
Купаемся, прыгаем с трёхметровых стен каньона в воду (по желанию) и, если вам это по душе, – повторяем сплав в самых интересных местах.
Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.
Вечером, после активного дня и вкусного ужина погружаемся в горячий банный чан с ароматными травами.
Главное в этой процедуре — расслабляющее действие воды и удовольствие от созерцания долины на закате с высоты птичьего полета.
А если позже — то можно зависнуть под звёздами.
Ночное звёздное небо здесь заслуживает особого внимания!
Высота над уровнем моря, удалённость от световых куполов поселений, прозрачный воздух — всё это позволяет увидеть волшебство, названное людьми Млечный путь.
Маршрут по территории кавказского биосферного заповедника
Усиленная подготовка и детальный инструктаж — верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения.
Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут.
В этот день маршрут пройдет по территории кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов.
Впереди бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров.
Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины Главного Кавказского хребта.
Поход налегке позволит нам изучить Каменное море со всех сторон, новые локации, ракурсы с хребта Нагой-Кош.
Заповедные места, субальпийские луга — все это на пути к альпийскому приюту.
Размещаемся, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение.
Восхождение на Оштен
Восхождение — вполне доступный шаг.
Это «действо» может отпугивать, но в реальности качественный отдых и равномерная нагрузка принесут свои плоды.
С вершины открывается изумительный вид на скальные обнажения г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта.
Эстетика восхождения радует на всем протяжении пути.
Совершая подъем на гору с севера, проходим по гребню, любуемся потрясающими видами.
Спускаемся по не пройденной нами тропе, с новыми локациями и обзорными точками.
Проходим вдоль «леопардового» озера и скальных лбов.
Часто делим малохоженую тропинку с дикими сернами.
Здесь мы гости.
С каждым часом приближаемся к приюту Фишт.
Идем налегке, весь наш багаж «переезжает» на вьючных лошадях вокруг массива.
Экономия сил и времени очевидна.
На приюте отдыхаем, вкусно ужинаем, можно устроить баньку.
Завтра утром совершаем переход к Черкесским балаганам.
Переход приют Фишт - перевал Черкесский
После приюта тропа пересекает Главный Кавказский хребет (перевал Белореченский, 1788 м) и проходит далее уже по южному макросклону в верховьях реки Шахе, через Черкесский перевал (1830 м).
Походим по местам ожесточенных боев наших пограничников с отборными частями вермахта.
Перевалы отмечены памятниками воинам.
Наш гид расскажет о тяготах ведения боевых действий в горах.
Когда идешь по тем же тропам, с нагрузками и опасностью несравненно меньшими, остро ощущаешь тяжесть выполненных задач, проникаешься уважением к тем сильным людям.
Разбиваем лагерь на пастушьем балагане, гостеприимная хозяйка угостит нас айраном и свежеиспеченными лепешками.
Здесь все связано с древним, традиционным выпасом скота.
Совершаем радиальный выход на перевал Черкесский с видом на Лунную долину.
Вечером отдыхаем, вкусно ужинаем в лагере.
В этом сезоне предлагаем дополнительную опцию перехода от перевала Белореченского до приюта Бабук-Аул с промежуточной ночевкой на приюте Черкесском, верхом на лошади (если вы уверены и имеете опыт верховой езды по горам).
Группа имеет ограничение 5-6 человек, оплачивается дополнительно.
Маршрут на лошадях имеет свое очарование – насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с сильным и умным животным, любуясь изумрудными долинами и вершинами Кавказа, можно только здесь.
Спуск к приюту Бабук-Аул, переезд на внедорожниках в Салох-Аул. Отъезд
Утром завтракаем, собираем лагерь и уходим в буковые леса.
Спуск с перевала идет по старой черкесской дороге до приюта Бабук-Аул (сброс высоты — 660 м).
Во второй половине дня переезжаем на внедорожнике в с. Салох-Аул (18 км), вдоль реки Шахе по старой колесной дороге, проходящей через самшитовую рощу и пересекающей небольшие реки, маршрут заканчивается в селе Солох-Аул, которое является родиной «Русского чая».
Дальше мы пересаживаемся на микроавтобус и вот, наконец, здравствуй море!
На море вы можете воспользоваться нашими рекомендациями по размещению или выбрать гостиницу самостоятельно.
Микроавтобус доставит в пос. Дагомыс (на центральную улицу пос. Батумское шоссе) или ж/д станцию пос. Лоо.
На этом мы можем расстаться, пожелав вам яркого отдыха на море.
Ориентировочно в Дагомысе в последний день тура в 18-19 часов вечера.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге, а также ночевки в палаточном лагере.
Варианты проживания
Глэмпинг «Горный»
Глэмпинг «Горный» – уютное местечко, расположенное на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо- Западного Кавказа, на высоте около 1 000 м над уровнем моря. Вокруг глэмпинга открытое на сотни километров пространство, обзор на все 360 градусов. И это, пожалуй, лучшие в этой локации виды.
В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья. Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве!
Вид высочайших вершин Кавказа, лежащая в глубине изумрудная долина реки Белая. Потрясающие рассветы, удивительные закаты, неповторимое буйство облаков. Яркое звездное небо, ночные сверчки и потрескивание костра. Роскошь общения, хорошее настроение каждый день – всё здесь!
В двух направлениях (на юг и запад), в 20 километрах от нас начинается территория Кавказского биосферного заповедника. Мы в центре уникальных природных объектов, вокруг ущелья, горные реки, дикие пещеры, гроты и каньоны, обзорные хребты и водопады, Каменное море и Фишт-Оштеновский горный массив. В полной мере насладиться этой красотой вы сможете в наших турах, меняя локации каждый день.
- уютные двухместные отапливаемые шатры с террасой и панорамным окном;
- горячий душ и туалетная комната на территории глэмпинга;
- lounge зоны, гамаки и шезлонги, большая каминная беседка;
- парение в банном чане, ароматерапия на травах с видом на трехтысячники, классическая парилка;
- зона для расслабляющего массажа (для Вас работают наши специалисты);
- костровая и барбекю зоны;
- закрытое кафе в стиле лофт, вкусная натуральная кухня;
- взлетная полоса для дельтолетов.
Палаточный лагерь
Переночуем в горах в палаточном лагере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (3 ночи в глэмпинге, остальные ночевки - палаточный лагерь)
- 3-разовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-6-й дни - 3-разовое питание, 7-й день - завтрак)
- Активные маршруты
- Экскурсионная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Трансфер Бабук-Аул - Солох-Аул, трансфер Солох-Аул - пос. Дагомыс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно из Дагомыса
- Баня - 4 000 руб. /2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи
- Индивидуальный трансфер Краснодар - база размещения - 6 000 руб. /машина в одну сторону (трансфер оплачивается в первый день тура)
- Индивидуальный трансфер Минеральные Воды - база размещения - 9 000 руб. /машина в одну сторону (трансфер оплачивается в первый день тура)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы. 4
Удобная спортивную обувь:
- легкие кроссовки с нескользкой подошвой;
- сменную обувь (кроссовки) или треккинговые ботинки (по желанию).
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) — в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
- дождевик–пончо плотный (обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
- гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам — от ветра и солнца);
- солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).
На маршрут с ночевкой в приюте: личный спальный мешок (по желанию можно воспользоваться групповым снаряжением).
Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- бафф;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- флисовая кофта (обязательно! — на все случаи погоды);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные легкие, шорты;
- носки;
- кепка, панама (с козырьком);
- теплая шапка;
- купальный костюм.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером за дополнительную плату, оплачивается в первый день тура (комфортабельный минивен, автобус):
1) ж/д вокзал Краснодар–1 — база в горах.
2) аэропорт Минеральные Воды — база в горах.
В день убытия нет группового трансфера, т. к. тур заканчивается в Дагомысе.
Индивидуальный трансфер ко времени прибытия (стоимость за легковой автомобиль до 3-х человек в одну сторону):
- встреча в аэропорту г. Минеральные Воды — 9000 руб. /машина в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Краснодар — 6000 руб. /машина в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Армавир — 6000 руб. /машина в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Белореченск — 3000 руб. /машина в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Майкоп — 2000 руб. /машина в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек).
Групповой в день отъезда возможен, только если соберется группа, либо только индивидуальный.
Групповые трансферы:
Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Минеральные Воды, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
Глэмпинг «Горный» – Республика Адыгея, Майкопский район, 9-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки 13 км трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли сотовая связь?
- МТС, Билайн, Мегафон.
Обратите внимание, что tele2, yota – сигнал отсутствует.
Мобильный интернет:
- Билайн.
База отдыха находится в горах, связь может быть неустойчивой.
На маршрутах не везде ловит связь, как и на местах размещения.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.