30-й экспресс. Мультиактив в Адыгее

Почему 30-й экспресс? Все просто! 30-й — это номер маршрута по Кавказу, через горы к морю, один из самых старых и популярных. Организация полноценного питания и разумного комфорта на приютах.
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Всю дорогу идем налегке.

Особенностью восхождения на вершину Оштен является его линейность, мы переваливаем через вершину, не теряем время на возвращение по своим же следам. Маршрут по-прежнему прекрасен и только приобрел новую «изюминку», стал более доступен и интересен.

Нас ждут два полных дня исключительно качественного активного отдыха в лучших локациях Адыгеи! Мы пройдем дикие пещеры, Гранитный каньон, сплавимся по горной реке, зайдем в грот первобытного человека.

5
3 отзыва
30-й экспресс. Мультиактив в Адыгее
30-й экспресс. Мультиактив в Адыгее
30-й экспресс. Мультиактив в Адыгее
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство. Отдых

Групповой трансфер из Краснодара / Минеральных Вод в 15:00 (доп. плата, по желанию).

Заезд в глэмпинг во второй половине дня (после 14:00), размещаемся, вкусно ужинаем, знакомимся.

Глэмпинг «Горный» расположен на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо- Западного Кавказа, на высоте около 1 000 м над уровнем моря.

В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья.

Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве!

После ужина ждем вас в нашем кафе, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

Встреча, знакомство. ОтдыхВстреча, знакомство. ОтдыхВстреча, знакомство. ОтдыхВстреча, знакомство. Отдых
2 день

Маршрут в дикие пещеры

В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира — в дикие пещеры.

В путь отправляемся на внедорожнике.

Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).

Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.

О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.

Наша дикая пещера — одна из красивейших карстовых полостей.

Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом — от этого она белая.

Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.

Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.

Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.

После маршрута возвращаемся на базу.

Маршрут в дикие пещерыМаршрут в дикие пещерыМаршрут в дикие пещерыМаршрут в дикие пещеры
3 день

Гранитный каньон. Сплав на рафте

Разнообразие — конёк горной Адыгеи.

Гранитное ущелье — грандиозное зрелище!

Подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.

Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции.

Обедаем на заимке нашей рафт-базы.

Далее сплав.

Маршрут начинается за порогом Киши-2, проходим пороги до 4 категории, в зависимости от времени.

Сегодня главный акцент — это водные процедуры.

Выжимаем из горной реки максимум незабываемых мгновений.

Учимся правильно грести, чувствовать себя как рыба в воде (экстрим-тренинг).

Купаемся, прыгаем с трёхметровых стен каньона в воду (по желанию) и, если вам это по душе, – повторяем сплав в самых интересных местах.

Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.

Вечером, после активного дня и вкусного ужина погружаемся в горячий банный чан с ароматными травами.

Главное в этой процедуре — расслабляющее действие воды и удовольствие от созерцания долины на закате с высоты птичьего полета.

А если позже — то можно зависнуть под звёздами.

Ночное звёздное небо здесь заслуживает особого внимания!

Высота над уровнем моря, удалённость от световых куполов поселений, прозрачный воздух — всё это позволяет увидеть волшебство, названное людьми Млечный путь.

Гранитный каньон. Сплав на рафтеГранитный каньон. Сплав на рафтеГранитный каньон. Сплав на рафтеГранитный каньон. Сплав на рафте
4 день

Маршрут по территории кавказского биосферного заповедника

Усиленная подготовка и детальный инструктаж — верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения.

Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут.

В этот день маршрут пройдет по территории кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов.

Впереди бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров.

Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины Главного Кавказского хребта.

Поход налегке позволит нам изучить Каменное море со всех сторон, новые локации, ракурсы с хребта Нагой-Кош.

Заповедные места, субальпийские луга — все это на пути к альпийскому приюту.

Размещаемся, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение.

Маршрут по территории кавказского биосферного заповедникаМаршрут по территории кавказского биосферного заповедникаМаршрут по территории кавказского биосферного заповедникаМаршрут по территории кавказского биосферного заповедника
5 день

Восхождение на Оштен

Восхождение — вполне доступный шаг.

Это «действо» может отпугивать, но в реальности качественный отдых и равномерная нагрузка принесут свои плоды.

С вершины открывается изумительный вид на скальные обнажения г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта.

Эстетика восхождения радует на всем протяжении пути.

Совершая подъем на гору с севера, проходим по гребню, любуемся потрясающими видами.

Спускаемся по не пройденной нами тропе, с новыми локациями и обзорными точками.

Проходим вдоль «леопардового» озера и скальных лбов.

Часто делим малохоженую тропинку с дикими сернами.

Здесь мы гости.

С каждым часом приближаемся к приюту Фишт.

Идем налегке, весь наш багаж «переезжает» на вьючных лошадях вокруг массива.

Экономия сил и времени очевидна.

На приюте отдыхаем, вкусно ужинаем, можно устроить баньку.

Завтра утром совершаем переход к Черкесским балаганам.

Восхождение на ОштенВосхождение на ОштенВосхождение на ОштенВосхождение на Оштен
6 день

Переход приют Фишт - перевал Черкесский

После приюта тропа пересекает Главный Кавказский хребет (перевал Белореченский, 1788 м) и проходит далее уже по южному макросклону в верховьях реки Шахе, через Черкесский перевал (1830 м).

Походим по местам ожесточенных боев наших пограничников с отборными частями вермахта.

Перевалы отмечены памятниками воинам.

Наш гид расскажет о тяготах ведения боевых действий в горах.

Когда идешь по тем же тропам, с нагрузками и опасностью несравненно меньшими, остро ощущаешь тяжесть выполненных задач, проникаешься уважением к тем сильным людям.

Разбиваем лагерь на пастушьем балагане, гостеприимная хозяйка угостит нас айраном и свежеиспеченными лепешками.

Здесь все связано с древним, традиционным выпасом скота.

Совершаем радиальный выход на перевал Черкесский с видом на Лунную долину.

Вечером отдыхаем, вкусно ужинаем в лагере.

В этом сезоне предлагаем дополнительную опцию перехода от перевала Белореченского до приюта Бабук-Аул с промежуточной ночевкой на приюте Черкесском, верхом на лошади (если вы уверены и имеете опыт верховой езды по горам).

Группа имеет ограничение 5-6 человек, оплачивается дополнительно.

Маршрут на лошадях имеет свое очарование – насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с сильным и умным животным, любуясь изумрудными долинами и вершинами Кавказа, можно только здесь.

Переход приют Фишт - перевал ЧеркесскийПереход приют Фишт - перевал ЧеркесскийПереход приют Фишт - перевал ЧеркесскийПереход приют Фишт - перевал Черкесский
7 день

Спуск к приюту Бабук-Аул, переезд на внедорожниках в Салох-Аул. Отъезд

Утром завтракаем, собираем лагерь и уходим в буковые леса.

Спуск с перевала идет по старой черкесской дороге до приюта Бабук-Аул (сброс высоты — 660 м).

Во второй половине дня переезжаем на внедорожнике в с. Салох-Аул (18 км), вдоль реки Шахе по старой колесной дороге, проходящей через самшитовую рощу и пересекающей небольшие реки, маршрут заканчивается в селе Солох-Аул, которое является родиной «Русского чая».

Дальше мы пересаживаемся на микроавтобус и вот, наконец, здравствуй море!

На море вы можете воспользоваться нашими рекомендациями по размещению или выбрать гостиницу самостоятельно.

Микроавтобус доставит в пос. Дагомыс (на центральную улицу пос. Батумское шоссе) или ж/д станцию пос. Лоо.

На этом мы можем расстаться, пожелав вам яркого отдыха на море.

Ориентировочно в Дагомысе в последний день тура в 18-19 часов вечера.

Спуск к приюту Бабук-Аул, переезд на внедорожниках в Салох-Аул. ОтъездСпуск к приюту Бабук-Аул, переезд на внедорожниках в Салох-Аул. ОтъездСпуск к приюту Бабук-Аул, переезд на внедорожниках в Салох-Аул. ОтъездСпуск к приюту Бабук-Аул, переезд на внедорожниках в Салох-Аул. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге, а также ночевки в палаточном лагере.

Варианты проживания

Глэмпинг «Горный»

3 ночи

Глэмпинг «Горный» – уютное местечко, расположенное на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо- Западного Кавказа, на высоте около 1 000 м над уровнем моря. Вокруг глэмпинга открытое на сотни километров пространство, обзор на все 360 градусов. И это, пожалуй, лучшие в этой локации виды.

В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья. Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве!

Вид высочайших вершин Кавказа, лежащая в глубине изумрудная долина реки Белая. Потрясающие рассветы, удивительные закаты, неповторимое буйство облаков. Яркое звездное небо, ночные сверчки и потрескивание костра. Роскошь общения, хорошее настроение каждый день – всё здесь!

В двух направлениях (на юг и запад), в 20 километрах от нас начинается территория Кавказского биосферного заповедника. Мы в центре уникальных природных объектов, вокруг ущелья, горные реки, дикие пещеры, гроты и каньоны, обзорные хребты и водопады, Каменное море и Фишт-Оштеновский горный массив. В полной мере насладиться этой красотой вы сможете в наших турах, меняя локации каждый день.

  • уютные двухместные отапливаемые шатры с террасой и панорамным окном;
  • горячий душ и туалетная комната на территории глэмпинга;
  • lounge зоны, гамаки и шезлонги, большая каминная беседка;
  • парение в банном чане, ароматерапия на травах с видом на трехтысячники, классическая парилка;
  • зона для расслабляющего массажа (для Вас работают наши специалисты);
  • костровая и барбекю зоны;
  • закрытое кафе в стиле лофт, вкусная натуральная кухня;
  • взлетная полоса для дельтолетов.
Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»

Палаточный лагерь

3 ночи

Переночуем в горах в палаточном лагере.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (3 ночи в глэмпинге, остальные ночевки - палаточный лагерь)
  • 3-разовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-6-й дни - 3-разовое питание, 7-й день - завтрак)
  • Активные маршруты
  • Экскурсионная программа
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Сопровождение инструкторов
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Трансфер Бабук-Аул - Солох-Аул, трансфер Солох-Аул - пос. Дагомыс
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно из Дагомыса
  • Баня - 4 000 руб. /2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи
  • Индивидуальный трансфер Краснодар - база размещения - 6 000 руб. /машина в одну сторону (трансфер оплачивается в первый день тура)
  • Индивидуальный трансфер Минеральные Воды - база размещения - 9 000 руб. /машина в одну сторону (трансфер оплачивается в первый день тура)
Место начала и завершения?
Г. Краснодар / г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • паспорт РФ (внутренний);
  • страховой полис медицинский;
  • банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
  • наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы. 4

Удобная спортивную обувь:

  • легкие кроссовки с нескользкой подошвой;
  • сменную обувь (кроссовки) или треккинговые ботинки (по желанию).

Медицинские препараты:

  • все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.

Снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л) — в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
  • сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
  • солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
  • дождевик–пончо плотный (обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
  • плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
  • туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
  • гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
  • многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
  • треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
  • гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам — от ветра и солнца);
  • солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).

На маршрут с ночевкой в приюте: личный спальный мешок (по желанию можно воспользоваться групповым снаряжением).

Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • бафф;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • флисовая кофта (обязательно! — на все случаи погоды);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные легкие, шорты;
  • носки;
  • кепка, панама (с козырьком);
  • теплая шапка;
  • купальный костюм.

Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером за дополнительную плату, оплачивается в первый день тура (комфортабельный минивен, автобус):

1) ж/д вокзал Краснодар–1 — база в горах.

2) аэропорт Минеральные Воды — база в горах.

В день убытия нет группового трансфера, т. к. тур заканчивается в Дагомысе.

Индивидуальный трансфер ко времени прибытия (стоимость за легковой автомобиль до 3-х человек в одну сторону):

  • встреча в аэропорту г. Минеральные Воды — 9000 руб. /машина в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
  • встреча в г. Краснодар — 6000 руб. /машина в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
  • встреча в г. Армавир — 6000 руб. /машина в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
  • встреча в г. Белореченск — 3000 руб. /машина в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
  • встреча в г. Майкоп — 2000 руб. /машина в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек).

Групповой в день отъезда возможен, только если соберется группа, либо только индивидуальный.

Групповые трансферы:

1) ж/д вокзал Краснодар-1 – база размещения – ж/д вокзал Краснодар-1.
1-й день тура: сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1.
8-й день тура: отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
Стоимость группового трансфера — 3 000 руб. /чел в обе стороны.
2) аэропорт г. Минеральные Воды – база размещения – аэропорт г. Минеральные Воды.
1-й день тура: сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта.
8-й день тура: отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 16:00).
Стоимость группового трансфера — 4 000 руб. /чел в обе стороны.
Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?

Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Минеральные Воды, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Адрес местонахождения объекта:

Глэмпинг «Горный» – Республика Адыгея, Майкопский район, 9-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).

На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки 13 км трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.

Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли сотовая связь?
  • МТС, Билайн, Мегафон.

Обратите внимание, что tele2, yota – сигнал отсутствует.

Мобильный интернет:

  • Билайн.

База отдыха находится в горах, связь может быть неустойчивой.

На маршрутах не везде ловит связь, как и на местах размещения.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
26 авг 2024
Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!
Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!
Д
19 авг 2024
Лучшие!
А
5 авг 2024
Гиды - профессионалы. Много знаю об природе и достопримечательностях, которые встречаются в туре. При этом бережно относятся к природе, внимательны к туристам и отзывчивы на просьбы. Ребята, спасибо вам огромное за этот прекрасный отдых, без вас ничего бы не получилось!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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