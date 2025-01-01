Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 14 лет в сопровождении родителя.
Вам понадобятся: инвентарь для катания (можете везти свой или арендовать на месте), комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы — нельзя), термобельё/свитер-водолазка из синтетики или нейлона, не из хлопка, шампка, перчкатки, маска (балаклава), носки, зимняя обувь, средства личной гигиены, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна, мобильный телефон, зарядки, термос, рюкзак/сумка.
Проживание. Будем жить в гостинице «Маша и медведи» с видом на горы. 2-3-местное размещение с удобствами в номере. Расстояние до подъёмников — 2 км.
Питание. В программу включены 7 завтраков. Остальное питание — самостоятельно за доплату.
Дети. Участие возможно с 14 лет в сопровождении родителя.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Пятигорску и дорога в Терскол
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод в 16:00, а в 16:40 заберём путешественников у ж. -д. вокзала. На автобусе отправимся в отель. По дороге остановимся в кафе, перекусим и познакомимся.
В 19:00 заедем в Пятигорск, где местный гид проведёт вас по самым интересным местам города и расскажет его историю. Экскурсия займёт около часа.
К 22:00 прибудем в Терскол и заселимся в гостиницу, после чего поужинаем и разойдёмся по номерам.
Катание по склонам «Эльбруса»
После завтрака начнём покорять склоны в 09:00. На горнолыжном курорте «Эльбрус» открыто 12,21 километров трасс. Подходящие спуски найдутся для любого уровня катания: «зелёные» для новичков и впервые встающих на борд или лыжи, «синяя» — для среднячков. «красная» и «чёрная» — для уверенных катальщиков и профессионалов. Есть и трассы для фрирайда для экстремалов. Отовсюду здесь открываются головокружительные виды на вершины Главного Кавказского хребта. А ещё есть множество вариантов кафе.
В 16:00 — трансфер в отель. Желающие смогут отдохнуть в бассейне на крыше с подогревом и шикарным видом на горы. Ужинать пойдём в ресторан в 19:00. Можем продолжить программу и отправиться в бар, либо разойтись по номерам.
Катание и баня
Плотно позавтракаем в 08:30 и вернёмся на горнолыжные трассы. Весь день в вашем распоряжении: катайтесь, делайте эффектные фотографии на фоне вершин, пробуйте себя в новых видах спорта и согревайтесь в уютных кафе с чашкой ароматного глинтвейна.
После ужина расслабимся в баньке, обсуждая прошедший день и делясь впечатлениями.
Трип по барам после спусков
Не будем нарушать традицию: завтракаем — и на склоны! На курорте «Эльбрус» находится самая высокогорная канатная дорога в Европе, её высшая точка — 3847 метров на станции «Гарабаши», куда вы сможете подняться.
После катания вкусно поужинаем, а вечером продолжим отдыхать, общаться и делиться эмоциями.
Водопад Азау и экотропа «Чегет»
После завтрака проведём полдня на склонах Эльбруса, а затем отправимся к водопаду Азау, будем гулять по живописной экотропе «Чегет». Весной это грохочущий водяной каскад, а зимой — настоящий ледник, застывший в причудливой форме. Вдоволь надышимся чистым горным воздухом и насладимся пейзажами: высокие хребты в белоснежных шапках, сосновые леса и скалы.
За доплату можно заказать конную прогулку среди гор. Стоимость — около 1000-1500 рублей. По желанию вы можете провести весь день на склонах.
В 16:00 поедем назад в гостиницу, где желающие смогут искупаться в бассейне. После ужина может устроить тур по барам или продолжить посиделки в кафе.
Горнолыжный комплекс «Чегет»
Рецепт хорошего дня — вкусный завтрак и весёлые развлечения после него, поэтому из-за стола сразу пойдём обкатывать снежные склоны. Сегодня вы сможете отправиться кататься на горнолыжном комплексе «Чегет» — подойдёт для тех, кто уже уверенно чувствует себя на лыжах или сноуборде. По желанию можем успеть покататься сразу на двух курортах. Расстояние между ними — 10 минут на машине.
А ещё вы сможете подняться на склоны Чегета на подъёмнике и сфотографировать лучший вид на Эльбрус, попробовать лучшие чебуреки, заглянуть в кафе с панорамными окнами, прогуляться к леднику Семёрочка и покататься на качелях над пропастью.
Прощальный ужин и вечер в баре «Deep Purple»
После уже традиционного катания на горнолыжном комплексе «Эльбрус» до 16:30 отправимся на прощальный ужин в кафе «Фрирайд» в 19:00. А вечером заглянем в рок-бар «Deep Purple», где царит атмосфера 60-х, будто бы на сцену вот-вот выйдут The Beatles.
Озеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные Воды
Позавтракаем и в 09:00 поедем в Минеральные Воды. По дороге остановимся на озере Гижгит — водоёме цвета насыщенной бирюзы, окружённом горными массивами. Полюбуемся пейзажами, сделаем фотографии и поедем дальше.
В 11:30 прибудем на термальные источники «Гедуко» и искупаемся в горячих водах под открытым небом. В их состав входят натрий, калий, аммоний, кальций, бром, йод и другие элементы, поэтому купание здесь помогает в лечении заболеваний кожи, невралгии и кровеносной системы. Специально для нашей группы будут забронирована купель. SPA-процедуры будем принимать с бокалом игристого в руках.
В 13:00 пообедаем в кафе, а в 16:00 прибудем в Минеральные Воды. Отвезём вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 500 ₽
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Что включено
- Проживание
- 6 завтраков и глинтвейн
- Трансфер от ж. - д. вокзала/аэропорта и обратно
- Купание в открытом бассейне с видом на горы
- Купание в термальных источниках «Гедуко»
- Экскурсии
- Барбекю-пати
- Посещение бани
- Групповое обучение от инструктора по горным лыжам и сноуборду - 2 часа
- Сопровождение гида
- Аптечка
- Памятный сюрприз и вечеринки
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Ски-пасс (около 2 000 руб. в день безлимит)
- Обеды и ужины