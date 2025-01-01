Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней

Обкатать снежные трассы, побывать на самой высокогорной станции в Европе и расслабиться в источниках
Вперёд — в горы! Отправляемся на горнолыжный курорт «Эльбрус», чтобы вдоволь накататься на сноуборде или лыжах на высоте от 2100 м до 3800 м. Интересно будет как новичкам — трассы
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здесь широкие, без резких перепадов, так и опытным катальщикам — на склонах Чегета найдутся сложные трассы и спуски для фрирайда.

После насыщенного дня будем купаться в бассейне под открытым небом, париться в бане, устраивать забег по барам и расслабимся в горячих источниках с бокалом шампанского.

Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 14 лет в сопровождении родителя.

Вам понадобятся: инвентарь для катания (можете везти свой или арендовать на месте), комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы — нельзя), термобельё/свитер-водолазка из синтетики или нейлона, не из хлопка, шампка, перчкатки, маска (балаклава), носки, зимняя обувь, средства личной гигиены, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна, мобильный телефон, зарядки, термос, рюкзак/сумка.

Проживание. Будем жить в гостинице «Маша и медведи» с видом на горы. 2-3-местное размещение с удобствами в номере. Расстояние до подъёмников — 2 км.

Питание. В программу включены 7 завтраков. Остальное питание — самостоятельно за доплату.

Дети. Участие возможно с 14 лет в сопровождении родителя.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Пятигорску и дорога в Терскол

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод в 16:00, а в 16:40 заберём путешественников у ж. -д. вокзала. На автобусе отправимся в отель. По дороге остановимся в кафе, перекусим и познакомимся.

В 19:00 заедем в Пятигорск, где местный гид проведёт вас по самым интересным местам города и расскажет его историю. Экскурсия займёт около часа.

К 22:00 прибудем в Терскол и заселимся в гостиницу, после чего поужинаем и разойдёмся по номерам.

Встреча, экскурсия по Пятигорску и дорога в ТерсколВстреча, экскурсия по Пятигорску и дорога в ТерсколВстреча, экскурсия по Пятигорску и дорога в ТерсколВстреча, экскурсия по Пятигорску и дорога в ТерсколВстреча, экскурсия по Пятигорску и дорога в Терскол
2 день

Катание по склонам «Эльбруса»

После завтрака начнём покорять склоны в 09:00. На горнолыжном курорте «Эльбрус» открыто 12,21 километров трасс. Подходящие спуски найдутся для любого уровня катания: «зелёные» для новичков и впервые встающих на борд или лыжи, «синяя» — для среднячков. «красная» и «чёрная» — для уверенных катальщиков и профессионалов. Есть и трассы для фрирайда для экстремалов. Отовсюду здесь открываются головокружительные виды на вершины Главного Кавказского хребта. А ещё есть множество вариантов кафе.

В 16:00 — трансфер в отель. Желающие смогут отдохнуть в бассейне на крыше с подогревом и шикарным видом на горы. Ужинать пойдём в ресторан в 19:00. Можем продолжить программу и отправиться в бар, либо разойтись по номерам.

Катание по склонам «Эльбруса»Катание по склонам «Эльбруса»Катание по склонам «Эльбруса»Катание по склонам «Эльбруса»
3 день

Катание и баня

Плотно позавтракаем в 08:30 и вернёмся на горнолыжные трассы. Весь день в вашем распоряжении: катайтесь, делайте эффектные фотографии на фоне вершин, пробуйте себя в новых видах спорта и согревайтесь в уютных кафе с чашкой ароматного глинтвейна.

После ужина расслабимся в баньке, обсуждая прошедший день и делясь впечатлениями.

Катание и баняКатание и баняКатание и баняКатание и баня
4 день

Трип по барам после спусков

Не будем нарушать традицию: завтракаем — и на склоны! На курорте «Эльбрус» находится самая высокогорная канатная дорога в Европе, её высшая точка — 3847 метров на станции «Гарабаши», куда вы сможете подняться.

После катания вкусно поужинаем, а вечером продолжим отдыхать, общаться и делиться эмоциями.

Трип по барам после спусковТрип по барам после спусковТрип по барам после спусковТрип по барам после спусков
5 день

Водопад Азау и экотропа «Чегет»

После завтрака проведём полдня на склонах Эльбруса, а затем отправимся к водопаду Азау, будем гулять по живописной экотропе «Чегет». Весной это грохочущий водяной каскад, а зимой — настоящий ледник, застывший в причудливой форме. Вдоволь надышимся чистым горным воздухом и насладимся пейзажами: высокие хребты в белоснежных шапках, сосновые леса и скалы.

За доплату можно заказать конную прогулку среди гор. Стоимость — около 1000-1500 рублей. По желанию вы можете провести весь день на склонах.

В 16:00 поедем назад в гостиницу, где желающие смогут искупаться в бассейне. После ужина может устроить тур по барам или продолжить посиделки в кафе.

Водопад Азау и экотропа «Чегет»Водопад Азау и экотропа «Чегет»Водопад Азау и экотропа «Чегет»Водопад Азау и экотропа «Чегет»Водопад Азау и экотропа «Чегет»
6 день

Горнолыжный комплекс «Чегет»

Рецепт хорошего дня — вкусный завтрак и весёлые развлечения после него, поэтому из-за стола сразу пойдём обкатывать снежные склоны. Сегодня вы сможете отправиться кататься на горнолыжном комплексе «Чегет» — подойдёт для тех, кто уже уверенно чувствует себя на лыжах или сноуборде. По желанию можем успеть покататься сразу на двух курортах. Расстояние между ними — 10 минут на машине.

А ещё вы сможете подняться на склоны Чегета на подъёмнике и сфотографировать лучший вид на Эльбрус, попробовать лучшие чебуреки, заглянуть в кафе с панорамными окнами, прогуляться к леднику Семёрочка и покататься на качелях над пропастью.

Горнолыжный комплекс «Чегет»Горнолыжный комплекс «Чегет»Горнолыжный комплекс «Чегет»Горнолыжный комплекс «Чегет»
7 день

Прощальный ужин и вечер в баре «Deep Purple»

После уже традиционного катания на горнолыжном комплексе «Эльбрус» до 16:30 отправимся на прощальный ужин в кафе «Фрирайд» в 19:00. А вечером заглянем в рок-бар «Deep Purple», где царит атмосфера 60-х, будто бы на сцену вот-вот выйдут The Beatles.

Прощальный ужин и вечер в баре «Deep Purple»Прощальный ужин и вечер в баре «Deep Purple»Прощальный ужин и вечер в баре «Deep Purple»
8 день

Озеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные Воды

Позавтракаем и в 09:00 поедем в Минеральные Воды. По дороге остановимся на озере Гижгит — водоёме цвета насыщенной бирюзы, окружённом горными массивами. Полюбуемся пейзажами, сделаем фотографии и поедем дальше.

В 11:30 прибудем на термальные источники «Гедуко» и искупаемся в горячих водах под открытым небом. В их состав входят натрий, калий, аммоний, кальций, бром, йод и другие элементы, поэтому купание здесь помогает в лечении заболеваний кожи, невралгии и кровеносной системы. Специально для нашей группы будут забронирована купель. SPA-процедуры будем принимать с бокалом игристого в руках.

В 13:00 пообедаем в кафе, а в 16:00 прибудем в Минеральные Воды. Отвезём вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал.

Озеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные ВодыОзеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные ВодыОзеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные ВодыОзеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные Воды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 6 завтраков и глинтвейн
  • Трансфер от ж. - д. вокзала/аэропорта и обратно
  • Купание в открытом бассейне с видом на горы
  • Купание в термальных источниках «Гедуко»
  • Экскурсии
  • Барбекю-пати
  • Посещение бани
  • Групповое обучение от инструктора по горным лыжам и сноуборду - 2 часа
  • Сопровождение гида
  • Аптечка
  • Памятный сюрприз и вечеринки
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Ски-пасс (около 2 000 руб. в день безлимит)
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00
Завершение: Минеральные Воды, 16:00, доставим вас в аэропорт или к ж. - д. вокзалу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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