Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод в 16:00, а в 16:40 заберём путешественников у ж. -д. вокзала. На автобусе отправимся в отель. По дороге остановимся в кафе, перекусим и познакомимся.

В 19:00 заедем в Пятигорск, где местный гид проведёт вас по самым интересным местам города и расскажет его историю. Экскурсия займёт около часа.

К 22:00 прибудем в Терскол и заселимся в гостиницу, после чего поужинаем и разойдёмся по номерам.