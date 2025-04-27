7 дней
Весенний Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Провести неделю в горах среди водопадов и снежников, увидеть первые цветы и Софийский ледник
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 11:30-12:...
«Весной здесь можно увидеть овец и табуны лошадей»
27 апр в 11:30
4 мая в 11:30
52 800₽ за человека
скидка
10%
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
«А вечером соберёмся в кафе за праздничным ужином, отметим 23 февраля или 8 марта (в зависимости от дат тура)»
3 мар в 13:00
9 мар в 13:00
5090045 810₽ за человека
8 дней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Обкатать снежные трассы, побывать на самой высокогорной станции в Европе и расслабиться в источниках
Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00
«Весной это грохочущий водяной каскад, а зимой — настоящий ледник, застывший в причудливой форме»
16 мар в 16:00
23 мар в 16:00
49 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Весенние»
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