На 8 Марта – туры в Минеральных Водах

Найдено 20 туров в категории «На 8 Марта» в Минеральных Водах, цены от 24 589 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
На машине
4 отзыва
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
19 дек в 22:00
5 янв в 20:00
24 589 за человека
Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
Джиппинг
На машине
скидка
35%
17 отзывов
3 дня
Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
16 дек в 08:00
20 дек в 08:00
7930051 545 за всё до 5 чел.
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
На машине
24 отзыва
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
26 дек в 09:00
9 янв в 09:00
27 000 за человека
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
На машине
4 отзыва
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж/д вокзал или ваш отель...
20 дек в 08:00
27 дек в 08:00
26 655 за человека
Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
На машине
4 отзыва
3 дня
Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
86 000 за всё до 3 чел.
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
1 отзыв
7 дней
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
Покататься по трассам главных курортов Кавказа, попробовать нарзан и расслабиться в источниках
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:00 и аэропорт в ...
19 янв в 11:00
2 фев в 11:00
43 600 за человека
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
На машине
4 отзыва
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
20 дек в 08:00
27 дек в 08:00
25 000 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай в индивидуальном формате
На машине
3 отзыва
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай в индивидуальном формате
Увидеть главные достопримечательности, продегустировать местную кухню и полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
72 000 за всё до 3 чел.
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
На машине
46 отзывов
4 дня
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
26 дек в 09:00
9 янв в 09:00
35 000 за человека
Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
На автобусе
5 дней
Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
Попробовать местную минеральную воду, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
13 янв в 08:00
20 янв в 08:00
44 330 за человека
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
скидка
10%
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
3 фев в 13:00
18 фев в 13:00
4690042 210 за человека
Ущелья и горы Архыза и Домбая: от древних аланских храмов до звёздного неба в обсерватории
На машине
5 дней
Ущелья и горы Архыза и Домбая: от древних аланских храмов до звёздного неба в обсерватории
Совершить экзотический подъём на «банане» и насладиться первозданной природой Карачаево-Черкесии
Начало: Минеральные Воды, аэропорт
18 дек в 08:00
15 янв в 08:00
45 000 за человека
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
На машине
7 дней
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
20 фев в 14:30
3 мар в 13:00
42 998 за человека
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
7 дней
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Ощутить восторг, спускаясь со склонов, прогуляться на вершину скалы и отдохнуть в горячих источниках
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 12:30
9 фев в 12:30
16 фев в 12:30
44 800 за человека
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Конные прогулки
8 дней
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Пронестись по склонам гор, прокатиться на лошадях и отдохнуть в бане, источниках и барах
Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00
2 мар в 16:00
54 800 за человека
Катание на склонах Архыза и Домбая, конная прогулка и барбекю-вечеринка
На машине
Конные прогулки
8 дней
Катание на склонах Архыза и Домбая, конная прогулка и барбекю-вечеринка
Покорить снежные трассы лучших горнолыжных курортов и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 16:00
2 мар в 16:00
54 800 за человека
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Пешая
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
20 фев в 08:00
6 мар в 08:00
33 800 за человека
Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники
На машине
Джиппинг
6 дней
Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники
Покататься на джипах по нетронутым местам Кавказа, подняться на Эльбрус и погреться в термах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 16:30
16 дек в 16:00
13 янв в 16:00
55 000 за человека
Адыгея для всей семьи: прогулки по примечательным местам, мастер-классы и водные развлечения
На автобусе
7 дней
Адыгея для всей семьи: прогулки по примечательным местам, мастер-классы и водные развлечения
Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в 13:00 на выходе из з...
26 янв в 13:00
9 фев в 13:00
49 100 за человека
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
скидка
10%
7 дней
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
Покорить склоны трёх курортов, посетить достопримечательности и попробовать кухню двух республик
Начало: Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17, 12:30
6 янв в 13:00
9 фев в 13:00
4990044 910 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лилия
    21 октября 2024
    В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
    Огромное спасибо организаторам тура, замечательному водителю Алексею и совершенно волшебным экскурсоводам в Тбилиси - Ирине и Елене! Все было прекрасно
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    организовано, четко, понятно и интересно. К сожалению, мало! Обязательно возьмем тур на неделю:) Прекрасное местопроживание - уютный отель в самом сердце Тбилиси. сложность представляла только длительная дорога - условия в автобусе для стройных и спортивных, но не очень высоких:) Удачи вашим следующим клиентам!

  • С
    Светлана
    20 октября 2024
    Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
    Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким! Хорошо организованные стоянки и ночёвки, продуманный маршрут, скорректированный с погодными условиями, Незабываемые и неповторимые виды, все как в песне Ом Горы, горы Храм!!
    Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким!Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким!Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким!
  • З
    Звхарова
    14 октября 2024
    В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
    Вернувшись из короткого, но вместе с тем очень насыщенного и интересного тура по Грузии хотим поблагодарить всю дружную команду организаторов! Вы
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    настоящие проффесионалы и просто хорошие и светлые люди! Отдельное спасибо водителю Алексею за быстрое и безопасное перемещение во времени и пространстве! Экскурсоводам Елене и Ирине за фантастические и увлекательные экскурсии! Всё что мы увидели и услышали, к чему прикоснулись, всё это не оставило нас равнодушными и пробудило любовь к Грузии, к этой красивой, тёплой, гостепреимной стране, с её древней, красивой историей, культурой, традициями, с приветливыми и позитивными жителями. Программа и погода были на высоте, выше только любовь! Теперь Грузия в нашем сердце навсегда! Так же спасибо всем туристам, кто был с нами в этом туре) При огромном количестве плюсов данного тура, для нас был один существенный минус - он прошёл очень быстро. Вай! Вай! Вай! Татьяна + Вадим 🫶

  • А
    Алена
    9 октября 2024
    Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Рекомендую данный тур для желающих посмотреть большое количество красивых мест в короткий срок. Очень насыщенная программа, которая позволяет за одну
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    поездку побывать в самых интересных местах, посмотреть разные горы: в Архызе, на Домбае и конечно величественный Эльбрус. отдельное спасибо гиду Игорю и компании ребят с которыми путешествовала за прекрасную поездку

  • Л
    Людмила
    2 октября 2024
    Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
    Трёхдневный тур в горы Кавказа превзошёл ожидания. Очень повезло с погодой. Посетили много локаций. С момента заказа тура, Елена отвечала
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    на все вопросы. Особая благодарность гиду Дмитрию. Прекрасный рассказчик, владеет историческими знаниями. Дмитрий очень внимательный, терпеливый. Машину ведет очень аккуратно. С ним было интересно и безопасно.

  • И
    Ирина
    2 октября 2024
    Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
    Особенная благодарность гиду Дмитрию за массу интересной информации о местах, которые мы посетили, заботу о нас, вежливость и терпение.
  • С
    Светлана
    2 октября 2024
    Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
    Все отлично. Четко, как договаривались нас забрал Дмитрий из гостиницы в Мин. Водах. А дальше началась прекрасная сказка: показали достопримечательности,
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    рассказали историю этих мест, посоветовали как лучше провести здесь время. Огромное спасибо организаторам и особенно нашему водителю и экскурсоводу Дмитрию за профессионализм, доброжелательность, терпение и отличное знания! Всем советую!

  • Г
    Галия
    9 сентября 2024
    В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
    Всё понравилось. Отель подобран отличный, в центре города, в пешей доступности от основных достопримечательностей. Выездные экскурсии с гидом так же понравились, интересно, красиво и удобно.
  • Л
    Лилия
    25 августа 2024
    Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    ⛰️Если у вас есть желание посетить знаковые места региона и познакомиться с местной историей и культурой - отличный вариант. Комфортабельная машина,
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    вежливый, умеющий увлечь историей гид Игорь. Не понравилась локация Аушыгер, не моё(😔много людей, дискомфортная обстановка). Остальные все зашли (тут еще мне повезло с компанией 😉). Если подводить итоги, несколько сот километров за плечами, исчерпанный словарный запас к слову «красиво»😂, обозленные коллеги с моих счастливых фоток и горы-горы-горы. Если сомневайтесь - не сомневайтесь.

    ⛰️Если у вас есть желание посетить знаковые места региона и познакомиться с местной историей и культурой - отличный вариант⛰️Если у вас есть желание посетить знаковые места региона и познакомиться с местной историей и культурой - отличный вариант⛰️Если у вас есть желание посетить знаковые места региона и познакомиться с местной историей и культурой - отличный вариант
  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
    Тур совершенно прекрасный: если вы хотите получить полное масштабное представление о регионе кавказских минеральных вод за короткий срок - вперед
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    (я ездила после большого похода в Архызе - кайф). Потрясающие долины, пастбища, рельеф кавказского хребта - не скалистый, а совсем другой - мягкий, как бархатная зеленая жатая бумага. Здесь все и известное плато с видом на Эльбрус и закатом, и дорога Джилы-Су, альпийские луга и шикарные перевалы на Чегем, Эль Тюбю, Кабардино-Балкария совсем другая… И во всем этом лучшее даже не эти точки, а само путешествие, дороги, каждая секунда видов из окна, тем более машины классные и надежные для этой местности, на Патриотах очень комфортно ездить. Наши гиды чудесные, сердечное спасибо и поклон Расулу и Марату и вареный кофе на маршруте запомнится надолго. Мы конкретно были с Расулом и это уникальный человек, настоящий гостеприимный хозяин, который нас принял будто личных гостей. Очень знающий, веселый и заботливый, чуткий, с ним нам было легко и интересно и такой гид - 90% успеха любого путешествия. Через его глаза и слог мы узнали и приняли эту невероятную красоту. Ложка дегтя, которую нельзя не сообщить, и я бы хотела, чтобы никто, как я, не обманулся: организатор нас не разместил там, где заявлено, и от этого удлинилась дорога по утрам и вечерам. Одно дело - Обсерватория после плато Бермамыт и Долина нарзанов по ходу Джилы-Су, другое дело - непонятные гостевые дома в Кисловодске. Об этом нас не предупредили и кроме того, меня заверили, что на поезд я успеваю - но нет, это было невозможно. Мне пришлось менять билет на другой день и экстренно бронировать самой гостиницу в Кисловодске еще на одну ночь. Я в целом была не против и могла это реализовать и, если честно, впечатлений мне это не испортило - спасибо нашим гидам еще раз и вообще самому Кавказу, удивительному и волшебному - но для многих такие накладки могут стать критичными, поэтому предупреждаю. Маршрут топовый, позволяет сформировать очень объемное впечатление о регионе за короткий срок - я таких, честно говоря, не видела, хотя давно и нежно люблю Кавказ (но в основном хожу трекинговым образом в походы), все ключевые знаковые места посетите - но заранее выясняйте у организатора важные моменты относительно ночевок, трансфера, билетов на поезд-самолет, звоните, и только потом вносите предоплату и решайтесь. И на всякий случай планируйте альтернативные варианты, тогда все будет супер.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 20
  1. В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
  2. Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
  3. Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
  4. Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
  5. Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Чегемское ущелье
  5. Плато Бермамыт
  6. Уллу-Тау
  7. Чегемские водопады
  8. Гижгит
  9. Лаго-Наки
  10. Водопад Абай-Су
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в декабре 2024
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