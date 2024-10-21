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(я ездила после большого похода в Архызе - кайф). Потрясающие долины, пастбища, рельеф кавказского хребта - не скалистый, а совсем другой - мягкий, как бархатная зеленая жатая бумага. Здесь все и известное плато с видом на Эльбрус и закатом, и дорога Джилы-Су, альпийские луга и шикарные перевалы на Чегем, Эль Тюбю, Кабардино-Балкария совсем другая… И во всем этом лучшее даже не эти точки, а само путешествие, дороги, каждая секунда видов из окна, тем более машины классные и надежные для этой местности, на Патриотах очень комфортно ездить. Наши гиды чудесные, сердечное спасибо и поклон Расулу и Марату и вареный кофе на маршруте запомнится надолго. Мы конкретно были с Расулом и это уникальный человек, настоящий гостеприимный хозяин, который нас принял будто личных гостей. Очень знающий, веселый и заботливый, чуткий, с ним нам было легко и интересно и такой гид - 90% успеха любого путешествия. Через его глаза и слог мы узнали и приняли эту невероятную красоту. Ложка дегтя, которую нельзя не сообщить, и я бы хотела, чтобы никто, как я, не обманулся: организатор нас не разместил там, где заявлено, и от этого удлинилась дорога по утрам и вечерам. Одно дело - Обсерватория после плато Бермамыт и Долина нарзанов по ходу Джилы-Су, другое дело - непонятные гостевые дома в Кисловодске. Об этом нас не предупредили и кроме того, меня заверили, что на поезд я успеваю - но нет, это было невозможно. Мне пришлось менять билет на другой день и экстренно бронировать самой гостиницу в Кисловодске еще на одну ночь. Я в целом была не против и могла это реализовать и, если честно, впечатлений мне это не испортило - спасибо нашим гидам еще раз и вообще самому Кавказу, удивительному и волшебному - но для многих такие накладки могут стать критичными, поэтому предупреждаю. Маршрут топовый, позволяет сформировать очень объемное впечатление о регионе за короткий срок - я таких, честно говоря, не видела, хотя давно и нежно люблю Кавказ (но в основном хожу трекинговым образом в походы), все ключевые знаковые места посетите - но заранее выясняйте у организатора важные моменты относительно ночевок, трансфера, билетов на поезд-самолет, звоните, и только потом вносите предоплату и решайтесь. И на всякий случай планируйте альтернативные варианты, тогда все будет супер.