4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
19 дек в 22:00
5 янв в 20:00
24 589₽ за человека
скидка
35%
3 дня
Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: приключение на внедорожниках в мини-группе
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
16 дек в 08:00
20 дек в 08:00
7930051 545₽ за всё до 5 чел.
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
26 дек в 09:00
9 янв в 09:00
27 000₽ за человека
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж/д вокзал или ваш отель...
20 дек в 08:00
27 дек в 08:00
26 655₽ за человека
3 дня
Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
86 000₽ за всё до 3 чел.
7 дней
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
Покататься по трассам главных курортов Кавказа, попробовать нарзан и расслабиться в источниках
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:00 и аэропорт в ...
19 янв в 11:00
2 фев в 11:00
43 600₽ за человека
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
20 дек в 08:00
27 дек в 08:00
25 000₽ за человека
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай в индивидуальном формате
Увидеть главные достопримечательности, продегустировать местную кухню и полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
72 000₽ за всё до 3 чел.
4 дня
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
26 дек в 09:00
9 янв в 09:00
35 000₽ за человека
5 дней
Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
Попробовать местную минеральную воду, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
13 янв в 08:00
20 янв в 08:00
44 330₽ за человека
скидка
10%
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
3 фев в 13:00
18 фев в 13:00
4690042 210₽ за человека
5 дней
Ущелья и горы Архыза и Домбая: от древних аланских храмов до звёздного неба в обсерватории
Совершить экзотический подъём на «банане» и насладиться первозданной природой Карачаево-Черкесии
Начало: Минеральные Воды, аэропорт
18 дек в 08:00
15 янв в 08:00
45 000₽ за человека
7 дней
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
20 фев в 14:30
3 мар в 13:00
42 998₽ за человека
7 дней
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Ощутить восторг, спускаясь со склонов, прогуляться на вершину скалы и отдохнуть в горячих источниках
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 12:30
9 фев в 12:30
16 фев в 12:30
44 800₽ за человека
8 дней
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Пронестись по склонам гор, прокатиться на лошадях и отдохнуть в бане, источниках и барах
Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00
2 мар в 16:00
54 800₽ за человека
8 дней
Катание на склонах Архыза и Домбая, конная прогулка и барбекю-вечеринка
Покорить снежные трассы лучших горнолыжных курортов и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 16:00
2 мар в 16:00
54 800₽ за человека
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
20 фев в 08:00
6 мар в 08:00
33 800₽ за человека
6 дней
Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники
Покататься на джипах по нетронутым местам Кавказа, подняться на Эльбрус и погреться в термах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 16:30
16 дек в 16:00
13 янв в 16:00
55 000₽ за человека
7 дней
Адыгея для всей семьи: прогулки по примечательным местам, мастер-классы и водные развлечения
Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в 13:00 на выходе из з...
26 янв в 13:00
9 фев в 13:00
49 100₽ за человека
скидка
10%
7 дней
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
Покорить склоны трёх курортов, посетить достопримечательности и попробовать кухню двух республик
Начало: Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17, 12:30
6 янв в 13:00
9 фев в 13:00
4990044 910₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия21 октября 2024Огромное спасибо организаторам тура, замечательному водителю Алексею и совершенно волшебным экскурсоводам в Тбилиси - Ирине и Елене! Все было прекрасно
- ССветлана20 октября 2024Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким! Хорошо организованные стоянки и ночёвки, продуманный маршрут, скорректированный с погодными условиями, Незабываемые и неповторимые виды, все как в песне Ом Горы, горы Храм!!
- ЗЗвхарова14 октября 2024Вернувшись из короткого, но вместе с тем очень насыщенного и интересного тура по Грузии хотим поблагодарить всю дружную команду организаторов! Вы
- ААлена9 октября 2024Рекомендую данный тур для желающих посмотреть большое количество красивых мест в короткий срок. Очень насыщенная программа, которая позволяет за одну
- ЛЛюдмила2 октября 2024Трёхдневный тур в горы Кавказа превзошёл ожидания. Очень повезло с погодой. Посетили много локаций. С момента заказа тура, Елена отвечала
- ИИрина2 октября 2024Особенная благодарность гиду Дмитрию за массу интересной информации о местах, которые мы посетили, заботу о нас, вежливость и терпение.
- ССветлана2 октября 2024Все отлично. Четко, как договаривались нас забрал Дмитрий из гостиницы в Мин. Водах. А дальше началась прекрасная сказка: показали достопримечательности,
- ГГалия9 сентября 2024Всё понравилось. Отель подобран отличный, в центре города, в пешей доступности от основных достопримечательностей. Выездные экскурсии с гидом так же понравились, интересно, красиво и удобно.
- ЛЛилия25 августа 2024⛰️Если у вас есть желание посетить знаковые места региона и познакомиться с местной историей и культурой - отличный вариант. Комфортабельная машина,
- ООльга6 августа 2024Тур совершенно прекрасный: если вы хотите получить полное масштабное представление о регионе кавказских минеральных вод за короткий срок - вперед
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