Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой паспорт, тёплые вещи, удобную обувь.
Питание. Включены завтраки и обеды, в том числе обед с мастер-классом по национальной кухне в музее-ресторане «Хижина горца» и других кафе/ресторанах. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельные автобусы и минивэны с кондиционером и мультимедийной системой.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Парк культуры, мастер-класс и посещение краеведческого музея в Черкесске, прибытие в Архыз
Встречаемся и выезжаем в Черкесск с обзорной экскурсией по пути. В 12:30 прибудем в парк культуры и отдыха «Зелёный остров». Здесь вы сможете насладиться природой и провести время на свежем воздухе. Прогуляемся и пообедаем в музее-ресторане «Хижина горца». Вы поучаствуете в мастер-классе по национальной кухне.
Затем посетим Карачаево-Черкесский краеведческий музей им. М. О. Байчоровой, где вы познакомитесь с историей Алании и культурой народов КЧР. Само здание было построено в 1914 году и является памятником архитектуры.
В 16:00 отправимся в посёлок Архыз, куда приедем около 19:00, разместимся в гостинице и отдохнём.
Нижне-Архызское городище, Лик Христа, гора Пастухова и обсерватория, прогулка по Нижнему Архызу
После завтрака едем в Нижний Архыз, где вас ждёт историко-археологическая экскурсия. Мы посетим Нижне-Архызское городище, где когда-то находилась столица Алании — Магас. Тут было развито ремесло, письменность, религиозное просвещение, а также велась торговля через Великий шёлковый путь.
Затем побываем у необычной достопримечательности — нерукотворного Лика Христа в гроте хребта Мицешта, о происхождении которого до сих пор спорят учёные. Далее автобус поднимет нас на гору Пастухова (2070 метров), где находится астрофизическая обсерватория РАН. Здесь вы увидите уникальный азимутальный телескоп, с помощью которого изучают квазары и чёрные дыры. Смотровая площадка обсерватории открывает захватывающие виды на горы и долины Архыза.
Прогуляемся по посёлку, пообедаем хычинами с мясом или сыром и чаем из горных трав, у вас будет время на покупку сувениров. В 19:00 — возвращение в гостиницу и ужин.
Подъём по канатной дороге, кулинарный мастер-класс, Тебердинский национальный парк, размещение в п. Домбай
Сегодня в 9:00 выезжаем в Архыз, где прокатимся по канатной дороге «Млечный путь» и полюбуемся головокружительными видами с высоты 2504 метра с горы Абишира-Ахуба. Также можно выбрать более длинную канатную дорогу «Северное сияние», протяженность которой — 3800 метров.
Затем переедем в посёлок Домбай. По прибытии пообедаем и снова поучаствуем в мастер-классе по приготовлению национальных блюд. После посетим Тебердинский национальный парк — охраняемую природную территорию с невероятными пейзажами величественных гор Большого Кавказа, озёр и рек. Здесь вы сможете увидеть редких животных и растения, занесённые в Красную книгу. По возвращении разместимся в гостинице.
Подъём на Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль
В этот день после завтрака поднимемся по канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара, где вам откроется завораживающая панорама горных пиков. Также вы увидите знаменитую высокогорную гостиницу «Тарелка», которая является одной из главных достопримечательностей Домбая. Пообедаем в кафе «Высота 2277» — вы сможете попробовать кавказский шашлык и другие блюда местной кухни.
В 14:30 отправимся в Гоначхирское ущелье к озеру Туманлы-Кёль, бирюзовому водоёму на высоте 1880 метров над уровнем моря. В 19:00 — ужин и возвращение в гостиницу.
Медовые водопады, прогулка по каньону, этнографический музей, дегустация, гора Кольцо
После завтрака и освобождения номеров отправимся к Медовым водопадам. Затем прогуляемся по каньону реки Аликоновка, посетим этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых разводят
карачаевцы. С видом на водопады вы сможете отведать только что испечённых ароматных карачаевских хычинов и айрана — напитка долголетия.
Пообедав и продегустировав местные продукты, побываем у горы Кольцо, известной уникальными формациями, образованными в результате ветровой и водной эрозий. В 15:00 заглянем в «Чайный домик», где вас ждёт дегустация чая из горных трав, варенья и мёда, а также знакомство с методами заготовки трав местными жителями.
Далее — переезд в аэропорт Минеральных Вод или ж/д вокзал Невинномысска. Рекомендуемое время вылета — не ранее 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|49 800 ₽
|3-местное расмещение
|44 200 ₽
|1-местное размещение
|67 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Мастер-классы по программе
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до места старта тура и обратно
- Ужины
- Подъём по канатным дорогам Архыза и Домбая (от 2300 ₽/1900 ₽)
- Дополнительные факультативные экскурсии
- Экосбор на Медовых водопадах - 200 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 18 000 ₽
- При 3-местном размещении стоимость тура - 44 200 ₽