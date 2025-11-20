Встречаемся и выезжаем в Черкесск с обзорной экскурсией по пути. В 12:30 прибудем в парк культуры и отдыха «Зелёный остров». Здесь вы сможете насладиться природой и провести время на свежем воздухе. Прогуляемся и пообедаем в музее-ресторане «Хижина горца». Вы поучаствуете в мастер-классе по национальной кухне.

Затем посетим Карачаево-Черкесский краеведческий музей им. М. О. Байчоровой, где вы познакомитесь с историей Алании и культурой народов КЧР. Само здание было построено в 1914 году и является памятником архитектуры.

В 16:00 отправимся в посёлок Архыз, куда приедем около 19:00, разместимся в гостинице и отдохнём.