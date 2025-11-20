Мои заказы

Природа, история и культура Карачаево-Черкесии: Домбай, Архыз и Черкесск

Погулять по Тебердинскому заповеднику, побывать в обсерватории и приготовить национальные блюда
Добро пожаловать в живописную Карачаево-Черкесию, где природа и легенды сплелись в единую магию! В туре вас ждут великолепные виды Архыза и Домбая, канатные дороги с захватывающими панорамами, историко-археологические памятники, такие
как древний город Магас и Лик Христа Спасителя, а также прогулки по заповедникам с редкой флорой и фауной. Вы побываете у Медовых водопадов, уникальной горы Кольцо и бирюзового озера Туманлы-Кёль.

Узнаете увлекательные исторические факты в музеях, познакомитесь с традициями через мастер-классы по приготовлению национальных блюд и дегустацию локальных продуктов, в обсерватории РАН увидите телескоп, с помощью которого изучают чёрные дыры. Полюбуетесь величественными горными массивами и насладитесь гостеприимством местных культур.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой паспорт, тёплые вещи, удобную обувь.

Питание. Включены завтраки и обеды, в том числе обед с мастер-классом по национальной кухне в музее-ресторане «Хижина горца» и других кафе/ресторанах. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельные автобусы и минивэны с кондиционером и мультимедийной системой.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Парк культуры, мастер-класс и посещение краеведческого музея в Черкесске, прибытие в Архыз

Встречаемся и выезжаем в Черкесск с обзорной экскурсией по пути. В 12:30 прибудем в парк культуры и отдыха «Зелёный остров». Здесь вы сможете насладиться природой и провести время на свежем воздухе. Прогуляемся и пообедаем в музее-ресторане «Хижина горца». Вы поучаствуете в мастер-классе по национальной кухне.

Затем посетим Карачаево-Черкесский краеведческий музей им. М. О. Байчоровой, где вы познакомитесь с историей Алании и культурой народов КЧР. Само здание было построено в 1914 году и является памятником архитектуры.

В 16:00 отправимся в посёлок Архыз, куда приедем около 19:00, разместимся в гостинице и отдохнём.

2 день

Нижне-Архызское городище, Лик Христа, гора Пастухова и обсерватория, прогулка по Нижнему Архызу

После завтрака едем в Нижний Архыз, где вас ждёт историко-археологическая экскурсия. Мы посетим Нижне-Архызское городище, где когда-то находилась столица Алании — Магас. Тут было развито ремесло, письменность, религиозное просвещение, а также велась торговля через Великий шёлковый путь.

Затем побываем у необычной достопримечательности — нерукотворного Лика Христа в гроте хребта Мицешта, о происхождении которого до сих пор спорят учёные. Далее автобус поднимет нас на гору Пастухова (2070 метров), где находится астрофизическая обсерватория РАН. Здесь вы увидите уникальный азимутальный телескоп, с помощью которого изучают квазары и чёрные дыры. Смотровая площадка обсерватории открывает захватывающие виды на горы и долины Архыза.

Прогуляемся по посёлку, пообедаем хычинами с мясом или сыром и чаем из горных трав, у вас будет время на покупку сувениров. В 19:00 — возвращение в гостиницу и ужин.

3 день

Подъём по канатной дороге, кулинарный мастер-класс, Тебердинский национальный парк, размещение в п. Домбай

Сегодня в 9:00 выезжаем в Архыз, где прокатимся по канатной дороге «Млечный путь» и полюбуемся головокружительными видами с высоты 2504 метра с горы Абишира-Ахуба. Также можно выбрать более длинную канатную дорогу «Северное сияние», протяженность которой — 3800 метров.

Затем переедем в посёлок Домбай. По прибытии пообедаем и снова поучаствуем в мастер-классе по приготовлению национальных блюд. После посетим Тебердинский национальный парк — охраняемую природную территорию с невероятными пейзажами величественных гор Большого Кавказа, озёр и рек. Здесь вы сможете увидеть редких животных и растения, занесённые в Красную книгу. По возвращении разместимся в гостинице.

4 день

Подъём на Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль

В этот день после завтрака поднимемся по канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара, где вам откроется завораживающая панорама горных пиков. Также вы увидите знаменитую высокогорную гостиницу «Тарелка», которая является одной из главных достопримечательностей Домбая. Пообедаем в кафе «Высота 2277» — вы сможете попробовать кавказский шашлык и другие блюда местной кухни.

В 14:30 отправимся в Гоначхирское ущелье к озеру Туманлы-Кёль, бирюзовому водоёму на высоте 1880 метров над уровнем моря. В 19:00 — ужин и возвращение в гостиницу.

5 день

Медовые водопады, прогулка по каньону, этнографический музей, дегустация, гора Кольцо

После завтрака и освобождения номеров отправимся к Медовым водопадам. Затем прогуляемся по каньону реки Аликоновка, посетим этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых разводят
карачаевцы. С видом на водопады вы сможете отведать только что испечённых ароматных карачаевских хычинов и айрана — напитка долголетия.

Пообедав и продегустировав местные продукты, побываем у горы Кольцо, известной уникальными формациями, образованными в результате ветровой и водной эрозий. В 15:00 заглянем в «Чайный домик», где вас ждёт дегустация чая из горных трав, варенья и мёда, а также знакомство с методами заготовки трав местными жителями.

Далее — переезд в аэропорт Минеральных Вод или ж/д вокзал Невинномысска. Рекомендуемое время вылета — не ранее 20:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение49 800 ₽
3-местное расмещение44 200 ₽
1-местное размещение67 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Мастер-классы по программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до места старта тура и обратно
  • Ужины
  • Подъём по канатным дорогам Архыза и Домбая (от 2300 ₽/1900 ₽)
  • Дополнительные факультативные экскурсии
  • Экосбор на Медовых водопадах - 200 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 18 000 ₽
  • При 3-местном размещении стоимость тура - 44 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды или ж/д вокзал г. Невинномысск, утро (точное время по договорённости)
Завершение: Аэропорт г. Минеральные Воды или ж/д вокзал г. Невинномысск, точное время по договорённости, вторая половина дня. Рекомендуемое время вылета - не ранее 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмилия
Эмилия — Организатор в Минеральных Водах
Наша компания основана в 1992 году, а её главная цель — развитие и продвижение внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском Федеральном округе. Мы гордимся тем, что предлагаем самый широкий выбор разнообразных
услуг по нашему региону: экскурсионное обслуживание (большой ассортимент экскурсий и туров по Кавказским Минеральным Водам и Северному Кавказу), разработка индивидуальных экскурсий и туров, детский туризм, инклюзивный туризм, туры выходного дня, религиозные туры по КМВ, Северному Кавказу, России, предоставление трансферов, бронирование гостиниц и других объектов размещения, программы по обслуживанию групповых, индивидуальных и VIP-туристов, семинаров, конференций, деловых встреч, а также выставок. Будем рады принять вас у себя в гостях! Главные отличительные черты нашей компании — тщательная подготовка программ и качество обслуживания.

