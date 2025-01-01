Тур-знакомство с Карачаево-Черкесией: по Домбаю и Архызу на джипе в мини-группе
Полюбоваться Эльбрусом с перевала Гум-Баши, осмотреть храмы 10 века и погулять по заповеднику
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, до 13:00
«Прокатимся по канатной дороге на вершину Мусса-Ачитары к панорамам заснеженных пиков, полюбуемся озером Туманлы-Кёль в Тебердинском заповеднике»
30 апр в 08:00
4 мая в 08:00
36 990 ₽ за человека
Своей компанией по Домбаю: Тебердинский заповедник, горы, пещеры, озёра
Погулять среди нетронутой природы, полюбоваться вершинами Кавказа и озерами Кара-Кёль и Туманлы-Кёль
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 11:00
«Пройдёмся по Военно-Сухумской дороги, полюбуемся таинственным озером Туманлы-Кёль в Гоначхирском ущелье и насладимся единением с природой в Тебердинском заповеднике с альпийскими лугами и дикой фауной»
31 янв в 11:00
5 фев в 11:00
48 000 ₽ за человека
По Домбаю в мини-группе: горы, озеро Кара-Кёль и Тебердинский заповедник
Осмотреть Сырные пещеры и древний храм, подняться на Мусса-Ачитара и насладиться нетронутой природой
Начало: Пятигорск / Минеральные Воды, 7:00 (возможна корре...
«На следующий день вас ждёт подъём по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и знакомство с Тебердинским заповедником — миром альпийских лугов, озёр и редких животных, где чувствуется первозданная энергия природы»
5 янв в 07:00
7 янв в 07:00
22 000 ₽ за человека
