Тур могут проводить разные гиды.

Проживание. В уютном домике с собственной территорией в курортной зоне Кисловодска. Домики оборудованы всем необходимым, включая веранду и мангал. Комфортно разместятся трое взрослых или двое взрослых и двое детей.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Комфортный внедорожник. Автомобиль зависит от состояния дорог. Автомобили: Suzuki Grand Vitara xl7, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero 3, Toyota land cruiser 100.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.