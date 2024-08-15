Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор

Рассмотреть все стороны Эльбруса, побывать на плато Бермамыт и прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Придумали для вас идеальные выходные: только вашей компанией приглашаем покататься по горам, посетить живописные ущелья, прогуляться к водопадам по лугам и полюбоваться впечатляющими пейзажами Эльбруса и Кавказского хребта.

Вы продегустируете дикие нарзаны, отдохнёте в уютном экодоме, а программы двух дней будут составлены, исходя из ваших пожеланий — вы сами выберете, куда вам захочется отправиться.
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур могут проводить разные гиды.

Проживание. В уютном домике с собственной территорией в курортной зоне Кисловодска. Домики оборудованы всем необходимым, включая веранду и мангал. Комфортно разместятся трое взрослых или двое взрослых и двое детей.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Комфортный внедорожник. Автомобиль зависит от состояния дорог. Автомобили: Suzuki Grand Vitara xl7, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero 3, Toyota land cruiser 100.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и программа по вашим пожеланиям

Сегодня мы встретим вас в аэропорту и отвезём туда, куда вам интересно — программа этого дня будет полностью подстроена под ваши пожелания. Возможно, вы захотите окунуться в атмосферу старого Пятигорска, или расслабиться после перелёта в термальных источниках, или прокатиться на самом длинном в России зиплайне и полюбоваться закатом в горах — расскажите нам о своих предпочтениях, и мы составим для вас программу мечты.

А вечером разместимся в уютном доме в курортной зоне Кисловодска.

Встреча и программа по вашим пожеланиямВстреча и программа по вашим пожеланиямВстреча и программа по вашим пожеланиямВстреча и программа по вашим пожеланиямВстреча и программа по вашим пожеланиямВстреча и программа по вашим пожеланиямВстреча и программа по вашим пожеланиямВстреча и программа по вашим пожеланиямВстреча и программа по вашим пожеланиям
2 день

Красоты Северного Приэльбрусья

В этот день мы отправимся в путешествие в Северное Приэльбрусье. Вас ждут зелёные ковры субальпийских лугов Джилы-Су, невероятные виды заснеженного Эльбруса и Кавказского хребта, мощные водопады, отвесные скалы, дикие источники нарзана и удивительные каменные образования, напоминающие замки.

Мы проедем по одной из самых живописных дорог России, останавливаясь на фотопаузы в лучших локациях. Прокатимся на джипе на плато Бермамыт, посетим скалы, похожие на декорации к фильму «Аватар», отведаем аппетитные хычины и ароматный шашлык (за доплату). День будет насыщенным и запоминающимся!

Красоты Северного ПриэльбрусьяКрасоты Северного ПриэльбрусьяКрасоты Северного ПриэльбрусьяКрасоты Северного ПриэльбрусьяКрасоты Северного ПриэльбрусьяКрасоты Северного ПриэльбрусьяКрасоты Северного Приэльбрусья
3 день

Прогулки и активности по вашему выбору

Заключительный день также проведём на ваше усмотрение: совершим треккинг в горы, или прокатимся верхом на лошадях по живописному ущелью, или отправимся дегустировать легендарные Ессентуки прямо из недр земли. После — трансфер в аэропорт.

Прогулки и активности по вашему выборуПрогулки и активности по вашему выборуПрогулки и активности по вашему выборуПрогулки и активности по вашему выбору

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы и посещение локаций по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание
  • Экосборы - 300 рублей с человека
  • Термальные источники - 400-550 рублей с человека
  • Канатные дороги - 2500 рублей с человека
  • Дополнительные активности: зиплайн - 2000-2500 рублей с человека, конная прогулка - 400 рублей с человека, сертифицированная тюбинговая трасса и детский троллей - 500 рублей с человека
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты по 30 ноября включительно
  • В тур можно вносить изменения по желанию гостей, что оговаривается до бронирования и может привести к изменению стоимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего прилёта
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, время зависит от времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхНа выходныеЭльбрусПопулярные местаДжилы-суВсе туры3-дневные турыВодопадыПлато БермамытИз аэропорта

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