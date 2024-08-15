Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, побывать на плато Бермамыт и прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Придумали для вас идеальные выходные: только вашей компанией приглашаем покататься по горам, посетить живописные ущелья, прогуляться к водопадам по лугам и полюбоваться впечатляющими пейзажами Эльбруса и Кавказского хребта.
Вы продегустируете дикие нарзаны, отдохнёте в уютном экодоме, а программы двух дней будут составлены, исходя из ваших пожеланий — вы сами выберете, куда вам захочется отправиться.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00
Описание тура
Организационные детали
Тур могут проводить разные гиды.
Проживание. В уютном домике с собственной территорией в курортной зоне Кисловодска. Домики оборудованы всем необходимым, включая веранду и мангал. Комфортно разместятся трое взрослых или двое взрослых и двое детей.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Комфортный внедорожник. Автомобиль зависит от состояния дорог. Автомобили: Suzuki Grand Vitara xl7, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero 3, Toyota land cruiser 100.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и программа по вашим пожеланиям
Сегодня мы встретим вас в аэропорту и отвезём туда, куда вам интересно — программа этого дня будет полностью подстроена под ваши пожелания. Возможно, вы захотите окунуться в атмосферу старого Пятигорска, или расслабиться после перелёта в термальных источниках, или прокатиться на самом длинном в России зиплайне и полюбоваться закатом в горах — расскажите нам о своих предпочтениях, и мы составим для вас программу мечты.
А вечером разместимся в уютном доме в курортной зоне Кисловодска.
2 день
Красоты Северного Приэльбрусья
В этот день мы отправимся в путешествие в Северное Приэльбрусье. Вас ждут зелёные ковры субальпийских лугов Джилы-Су, невероятные виды заснеженного Эльбруса и Кавказского хребта, мощные водопады, отвесные скалы, дикие источники нарзана и удивительные каменные образования, напоминающие замки.
Мы проедем по одной из самых живописных дорог России, останавливаясь на фотопаузы в лучших локациях. Прокатимся на джипе на плато Бермамыт, посетим скалы, похожие на декорации к фильму «Аватар», отведаем аппетитные хычины и ароматный шашлык (за доплату). День будет насыщенным и запоминающимся!
3 день
Прогулки и активности по вашему выбору
Заключительный день также проведём на ваше усмотрение: совершим треккинг в горы, или прокатимся верхом на лошадях по живописному ущелью, или отправимся дегустировать легендарные Ессентуки прямо из недр земли. После — трансфер в аэропорт.
Дополнительные активности: зиплайн - 2000-2500 рублей с человека, конная прогулка - 400 рублей с человека, сертифицированная тюбинговая трасса и детский троллей - 500 рублей с человека
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты по 30 ноября включительно
В тур можно вносить изменения по желанию гостей, что оговаривается до бронирования и может привести к изменению стоимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего прилёта
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, время зависит от времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 797 туристов
Салют всем путешественникам! Меня зовут Виктор, мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства я ездил с родителями в горы. Эти пейзажи запали мне в душу навсегда. Вот уже читать дальше
несколько лет я провожу автомобильные экскурсии по Северному Кавказу. Буду рад поделиться с вами интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Вместе со мной экскурсии для вас проводит опытная команда гидов — Владимир, Елена, Артем и Азамат. Наши поездки проходят в простой душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, выбираем оптимальное время их посещения. В горах мы любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем «дикие» смотровые площадки. Мы ценим наших гостей и отдаёмся своему делу на 100%.