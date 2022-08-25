Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Авторский тур в Минеральных Водах

Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне

5
1 отзыв
Открыть для себя новое место через еду, которую там готовят — это новое направление, которое набирает все большую популярность.

Мы будем исследовать горы, водопады и долины через местную кухню: пробовать разные виды шашлыков и сыра, наслаждаться настоящим вином и удивляться необычным сочетаниям в блюдах от шеф-поваров. Вы увидите Эльбрус, проедете по самой живописной дороге Джилы-Су и попробуете нарзан из источников.
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Ближайшие даты:
13
июн
18
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

С собой вам понадобится удобная одежда и обувь.

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В глэмпинге или комфортабельном отеле Кавказских Минеральных Вод. Размещение двухместное.

Питание. В программу включены завтраки, обеды и пикники в красивых местах. Обязательно отведаем шашлыки и продегустриуем вино на винодельне.

Программа тура по дням

1 день

Глэмпинг, винодельня и гастрономический ужин

Встреча и заселение. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды в 11 часов и поедем заселятся в отель (глэмпинг или комфортабельный отель на КМВ)

Экскурсия по винодельне. Немного отдохнув и разобрав вещи, отправимся на винодельню в долине реки Кума. История виноградных плантаций берет начало здесь еще с конца XIX века — тогда эти места облюбовали итальянцы и назвали гору Monte di Cammello (в переводе на русский «гора Верблюда»). Вы узнаете историю винодельни, побываете в винном погребе увидите, как в дубовых бочках и металлических емкостях созревают Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар или Нуволо Бьянка, а вдоль стен расположились стеллажи с закупоренными бутылками белых, розовых, красных и игристых вин.

Гастрономические вкусности После этого отправимся в дегустационный зал — вы сможете попробовать несколько сортов белого, розового и красного сухих вин и научитесь в них разбираться. А затем вернемся в отель.

Глэмпинг, винодельня и гастрономический ужинГлэмпинг, винодельня и гастрономический ужинГлэмпинг, винодельня и гастрономический ужинГлэмпинг, винодельня и гастрономический ужин
2 день

Джилы-Су, водопады и шашлыки в горах

Скалы Аватара и три водопада. Позавтракаем и поедем в Джилы-Су. Это одна из самых живописных дорог России. Заедем в место, которое в народе называют скалами Аватара, и полюбуемся горой Тузлук. Вы сможете попробовать целебный нарзан и погулять по тропинкам у водопадов Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су.

Пикник и горы. Обед у нас будет необычный: устроим пикник в живописном месте, поедим шашлык, местный сыр и вино. А потом отправимся на плато Шаджатмаз на высоту 2100 метров над уровнем моря. Нагулявшись, вернемся в отель.

Джилы-Су, водопады и шашлыки в горахДжилы-Су, водопады и шашлыки в горахДжилы-Су, водопады и шашлыки в горахДжилы-Су, водопады и шашлыки в горах
3 день

Чегемские водопады, озеро Гижгит и средневековый некрополь Эль-Тюбю

Знаменитые водопады и средневековый некрополь. После завтрака выезжаем на Чегемские водопады. Это жемчужина Кабардино-Балкарии, место притяжения для путешественников и гостей. Потом заедем в загадочное поселение Эль-Тюбю, которое называют центром балкарской истории. Здесь находится город мертвых Фардык — некрополь с восемью усыпальницами.

Пикник, водопад и небесное озеро. Заглянем в старинную усадьбу, где родился и вырос народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев, и полюбуемся водопадом Абай-Су неподалеку. Устроим пикник у подножия горы Тихтенген, а потом, преодолев перевал Актопрак, отправимся к озеру Гижгит — огромный водоем небесного цвета. После такого насыщенного дня вернемся в отель.

Чегемские водопады, озеро Гижгит и средневековый некрополь Эль-ТюбюЧегемские водопады, озеро Гижгит и средневековый некрополь Эль-ТюбюЧегемские водопады, озеро Гижгит и средневековый некрополь Эль-ТюбюЧегемские водопады, озеро Гижгит и средневековый некрополь Эль-Тюбю
4 день

Плато Бермамыт: фантастические виды, отличные кадры и пикник

Долины и облака. Сегодня нас ждет одно из самых красивых мест на Кавказе — плато Бермамыт. От этих видов приходишь в какой-то невероятный восторг — даже не верится, что эти причудливые скалы, долины и пушистые облака реальны! Отсюда отлично видно Эльбрус: полюбуемся снежными макушками, посмотрим на скалы Монаха и каменный амфитеатр.

Пикник и дорога домой. Здесь же устроим легкий пикник с видом на все это великолепие, Вы сможете сделать эффектные фотографии. Обед у нас будет в местном кафе с блюдами кавказской кухни. А потом поедем в Минеральные Воды — на этом наше путешествие заканчиваться. Выбирайте рейсы с вылетом позже 20 часов.

Плато Бермамыт: фантастические виды, отличные кадры и пикникПлато Бермамыт: фантастические виды, отличные кадры и пикникПлато Бермамыт: фантастические виды, отличные кадры и пикникПлато Бермамыт: фантастические виды, отличные кадры и пикник

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все передвижения на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser
  • Питание (завтраки, обеды, пикники в горах)
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание
  • Все входные билеты на маршруте
  • Стоимость тура - 59 000 руб. с человека при наборе группы 4 человека. Если группа меньше или больше человек, сделаем перерасчёт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Проезд/ перелёт до Минеральных Вод и обратно
  • Одноместное размещение
  • Ужины
  • Мы можем организовать тур в любые удобные для вас даты под запрос
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Никита
25 авг 2022
Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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