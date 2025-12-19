Вы отправитесь к водоёмам с поэтичными названиями — Семицветное, Белореченское, Рыбное, озеро Любви — и пройдёте по
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по одежде и снаряжению.
На Кавказе комфортно ходить в брюках и футболках, шорты и майки брать не рекомендуется.
Обязательны: кепка или панамка, куртка, флисовая кофта, лёгкая рубашка с длинным рукавом, бафф, ходовые брюки, треккинговая обувь по щиколотку и выше, непромокаемая одежда или дождевик ниже середины бедра.
Дополнительно понадобятся: нижнее бельё, носки, шлёпки для гостиницы, купальник, солнцезащитные очки, крем с SPF 50, гигиеническая помада, индивидуальная аптечка (эластичный бинт, пластырь), пластиковая бутылка 0,5 л для воды, рюкзак 20–25 л (для осенних туров — 25–35 л), флиска вторая (для гостиницы), шапка и перчатки.
Рекомендуется иметь треккинговые палки — они снижают нагрузку на колени; при необходимости можно взять их в прокат.
Дополнительное снаряжение.
Футболка, термобельё (в осенний период), подпопник, сушилки для обуви, нитка и иголка, влажные салфетки, кружка, ложка и тарелка (небьющиеся), термос 0,75–1 л, фотоаппарат или видеокамера (в ряде ущелий съёмка квадрокоптером запрещена), расческа, туалетная бумага, паспорт или свидетельство о рождении — оригинал, не копия.
Полезные советы.
В вечернее время и в пасмурные дни может быть прохладно, поэтому рекомендуется тёплая одежда.
На маршрутах выдаются групповые продукты для обедов весом 400–600 г — участникам необходимо иметь свободное место в рюкзаке.
Наличные средства следует брать заранее — банкоматы в посёлке могут работать нестабильно.
Особенности. В некоторых ущельях съёмка квадрокоптерами запрещена. Рекомендуется иметь при себе оригиналы документов и наличные средства.
Важно. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов программа может корректироваться инструктором.
Программа тура по дням
Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Сбор группы в Минеральных Водах с 11:30 до 12:00 (московское время) на железнодорожном вокзале или в аэропорту. После знакомства отправимся в Архыз — туда, где нас ждут горы и озёра.
По дороге сделаем остановку в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа». Несколько бассейнов с водой разной температуры позволят выбрать комфортный вариант, расслабиться и отдохнуть после дороги.
К вечеру прибудем в Архыз, разместимся и обсудим планы на следующий день.
Километраж: 220 км на микроавтобусе, 1,5 км пешком.
Бездонное озеро и гора Карачайка
Начнём первый ходовой день в горах. На транспорте поднимемся на перевал Пхия, откуда пойдём пешком. Тропа выведет нас к Бездонному озеру — водоёму необычной формы, напоминающему кратер или глубокую воронку. Его название оправдывает себя — кажется, что дна у него действительно нет.
После отдыха у воды поднимемся на гору Карачайка. С вершины откроется панорама Дуккинского хребта, где каждый склон словно создан для созерцания.
Километраж: 15,7 км пешком, перепад высот 2190–2760 м, продолжительность 7–8 часов.
Озеро Семицветное, перевал Ай-Юлю, Белореченское озеро и Белореченский водопад
Сегодня нас ждёт один из самых живописных маршрутов. Утром выедем на УАЗе в долину реки Большой Дуккки и начнём подъём по долине. Первой точкой станет Семицветное озеро, крупное и невероятно красивое.
Затем продолжим восхождение, пройдём мимо нескольких небольших озёр и выйдем на перевал Ай-Юлю. Отсюда видны снежные вершины Главного Кавказского хребта и величественный Софийский хребет. Внизу раскинулось Белореченское озеро, к которому спустимся по тропе.
Завершением дня станет Белореченский водопад — мощный поток воды среди густого леса.
Километраж: 22,8 км пешком, перепад высот 1900–2870–1650 м, продолжительность 11–12 часов.
Канатная дорога «Романтик» и озеро Кяфар
Поднимемся по канатной дороге «Романтик» на склон хребта Абишира-Ахуба и пешком отправимся в Заабиширье — удивительный край, раскинувшийся за перевалом.
Через перевал Мылгвал пройдём к нескольким горным водоёмам и выйдем к озеру Кяфар, самому большому в Архызе. На склоне у воды устроим отдых и будем любоваться гармонией горных линий и отражений в прозрачной глади.
Километраж: 15,4 км пешком, перепад высот 3010–2350–3010 м, продолжительность 9–10 часов.
Рыбное озеро, Белкау-кёль и озеро Любви
Сегодня отправимся в район Нижнего Архыза. После подъёма к обсерватории начнём пеший маршрут по склону горы Пастухова. Тропа приведёт на хребет Морх-Сырт, где среди альпийских лугов спрятаны 3 живописных водоёма: Рыбное озеро, Белкау-кёль с водопадом и озеро Любви, по форме напоминающее сердце.
Вечером в уютной компании обсудим, какое из них показалось самым красивым.
Километраж: 35 км пешком, перепад высот 2200–2490–2350–1470 м, продолжительность 11–12 часов.
Баритовый водопад
День начнётся прогулкой прямо из Архыза. По Баритовой балке и через хвойный лес поднимемся к водопаду высотой около 20 метров. Рядом расположена смотровая площадка, откуда открывается вид на посёлок и хребет Морх-Сырты, по озёрам которого мы путешествовали ранее.
Километраж: 9 км пешком, перепад высот 1470–2070 м, продолжительность 5–6 часов.
Окончание тура
Утром прощаемся с Архызом и отправляемся в Минеральные Воды. Прибытие в город — с 12:30 до 13:30, трансфер на вокзал и в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|71 800 ₽
|1-местное размещение
|89 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер от/до аэропорта или вокзала
- Услуги инструктора-проводника
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки, групповая аптечка
- Входные билеты на термальные источники
- Билеты на канатную дорогу курорта «Романтик»
Что не входит в цену
- Проезд из города проживания до Минеральных Вод и обратно
- Обед в 1-й день и все ужины (ориентировочная стоимость в кафе - от 600 ₽)
- Страховка