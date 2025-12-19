Мои заказы

Треккинг-тур для активных по природным локациям Архыза без палаток

Расслабиться в термальных источниках, подняться на гору Карачайка и посетить 7 озёр
Путешествие по Архызу откроет для вас мир горных панорам, глубоких озёр и прозрачных рек.

Вы отправитесь к водоёмам с поэтичными названиями — Семицветное, Белореченское, Рыбное, озеро Любви — и пройдёте по
перевалам, с которых видны снежные вершины Главного Кавказского хребта.

Вас ждут купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа», прогулки к Баритовому водопаду и подъём по канатной дороге к озеру Кяфар.

Каждый день — новые маршруты, впечатляющие высоты и смена пейзажей: от альпийских лугов до хвойных лесов.

Тур рассчитан на активных путешественников, готовых к продолжительным треккингам и настоящему погружению в горную природу.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по одежде и снаряжению.
На Кавказе комфортно ходить в брюках и футболках, шорты и майки брать не рекомендуется.
Обязательны: кепка или панамка, куртка, флисовая кофта, лёгкая рубашка с длинным рукавом, бафф, ходовые брюки, треккинговая обувь по щиколотку и выше, непромокаемая одежда или дождевик ниже середины бедра.
Дополнительно понадобятся: нижнее бельё, носки, шлёпки для гостиницы, купальник, солнцезащитные очки, крем с SPF 50, гигиеническая помада, индивидуальная аптечка (эластичный бинт, пластырь), пластиковая бутылка 0,5 л для воды, рюкзак 20–25 л (для осенних туров — 25–35 л), флиска вторая (для гостиницы), шапка и перчатки.
Рекомендуется иметь треккинговые палки — они снижают нагрузку на колени; при необходимости можно взять их в прокат.

Дополнительное снаряжение.
Футболка, термобельё (в осенний период), подпопник, сушилки для обуви, нитка и иголка, влажные салфетки, кружка, ложка и тарелка (небьющиеся), термос 0,75–1 л, фотоаппарат или видеокамера (в ряде ущелий съёмка квадрокоптером запрещена), расческа, туалетная бумага, паспорт или свидетельство о рождении — оригинал, не копия.

Полезные советы.
В вечернее время и в пасмурные дни может быть прохладно, поэтому рекомендуется тёплая одежда.
На маршрутах выдаются групповые продукты для обедов весом 400–600 г — участникам необходимо иметь свободное место в рюкзаке.
Наличные средства следует брать заранее — банкоматы в посёлке могут работать нестабильно.

Особенности. В некоторых ущельях съёмка квадрокоптерами запрещена. Рекомендуется иметь при себе оригиналы документов и наличные средства.

Важно. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов программа может корректироваться инструктором.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Сбор группы в Минеральных Водах с 11:30 до 12:00 (московское время) на железнодорожном вокзале или в аэропорту. После знакомства отправимся в Архыз — туда, где нас ждут горы и озёра.

По дороге сделаем остановку в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа». Несколько бассейнов с водой разной температуры позволят выбрать комфортный вариант, расслабиться и отдохнуть после дороги.

К вечеру прибудем в Архыз, разместимся и обсудим планы на следующий день.

Километраж: 220 км на микроавтобусе, 1,5 км пешком.

Термальные источники «Жемчужина Кавказа»Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
2 день

Бездонное озеро и гора Карачайка

Начнём первый ходовой день в горах. На транспорте поднимемся на перевал Пхия, откуда пойдём пешком. Тропа выведет нас к Бездонному озеру — водоёму необычной формы, напоминающему кратер или глубокую воронку. Его название оправдывает себя — кажется, что дна у него действительно нет.

После отдыха у воды поднимемся на гору Карачайка. С вершины откроется панорама Дуккинского хребта, где каждый склон словно создан для созерцания.

Километраж: 15,7 км пешком, перепад высот 2190–2760 м, продолжительность 7–8 часов.

Бездонное озеро и гора КарачайкаБездонное озеро и гора Карачайка
3 день

Озеро Семицветное, перевал Ай-Юлю, Белореченское озеро и Белореченский водопад

Сегодня нас ждёт один из самых живописных маршрутов. Утром выедем на УАЗе в долину реки Большой Дуккки и начнём подъём по долине. Первой точкой станет Семицветное озеро, крупное и невероятно красивое.

Затем продолжим восхождение, пройдём мимо нескольких небольших озёр и выйдем на перевал Ай-Юлю. Отсюда видны снежные вершины Главного Кавказского хребта и величественный Софийский хребет. Внизу раскинулось Белореченское озеро, к которому спустимся по тропе.

Завершением дня станет Белореченский водопад — мощный поток воды среди густого леса.

Километраж: 22,8 км пешком, перепад высот 1900–2870–1650 м, продолжительность 11–12 часов.

Озеро Семицветное, перевал Ай-Юлю, Белореченское озеро и Белореченский водопадОзеро Семицветное, перевал Ай-Юлю, Белореченское озеро и Белореченский водопад
4 день

Канатная дорога «Романтик» и озеро Кяфар

Поднимемся по канатной дороге «Романтик» на склон хребта Абишира-Ахуба и пешком отправимся в Заабиширье — удивительный край, раскинувшийся за перевалом.

Через перевал Мылгвал пройдём к нескольким горным водоёмам и выйдем к озеру Кяфар, самому большому в Архызе. На склоне у воды устроим отдых и будем любоваться гармонией горных линий и отражений в прозрачной глади.

Километраж: 15,4 км пешком, перепад высот 3010–2350–3010 м, продолжительность 9–10 часов.

Канатная дорога «Романтик» и озеро КяфарКанатная дорога «Романтик» и озеро Кяфар
5 день

Рыбное озеро, Белкау-кёль и озеро Любви

Сегодня отправимся в район Нижнего Архыза. После подъёма к обсерватории начнём пеший маршрут по склону горы Пастухова. Тропа приведёт на хребет Морх-Сырт, где среди альпийских лугов спрятаны 3 живописных водоёма: Рыбное озеро, Белкау-кёль с водопадом и озеро Любви, по форме напоминающее сердце.
Вечером в уютной компании обсудим, какое из них показалось самым красивым.

Километраж: 35 км пешком, перепад высот 2200–2490–2350–1470 м, продолжительность 11–12 часов.

Рыбное озеро, Белкау-кёль и озеро ЛюбвиРыбное озеро, Белкау-кёль и озеро Любви
6 день

Баритовый водопад

День начнётся прогулкой прямо из Архыза. По Баритовой балке и через хвойный лес поднимемся к водопаду высотой около 20 метров. Рядом расположена смотровая площадка, откуда открывается вид на посёлок и хребет Морх-Сырты, по озёрам которого мы путешествовали ранее.

Километраж: 9 км пешком, перепад высот 1470–2070 м, продолжительность 5–6 часов.

Баритовый водопадБаритовый водопад
7 день

Окончание тура

Утром прощаемся с Архызом и отправляемся в Минеральные Воды. Прибытие в город — с 12:30 до 13:30, трансфер на вокзал и в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)71 800 ₽
1-местное размещение89 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер от/до аэропорта или вокзала
  • Услуги инструктора-проводника
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки, групповая аптечка
  • Входные билеты на термальные источники
  • Билеты на канатную дорогу курорта «Романтик»
Что не входит в цену
  • Проезд из города проживания до Минеральных Вод и обратно
  • Обед в 1-й день и все ужины (ориентировочная стоимость в кафе - от 600 ₽)
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 11:30 по московскому времени
Завершение: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 12:30 по московскому времени
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 185 туристов
Занимаемся организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

