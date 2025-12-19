Путешествие по Архызу откроет для вас мир горных панорам, глубоких озёр и прозрачных рек.Вы отправитесь к водоёмам с поэтичными названиями — Семицветное, Белореченское, Рыбное, озеро Любви — и пройдёте по

перевалам, с которых видны снежные вершины Главного Кавказского хребта. Вас ждут купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа», прогулки к Баритовому водопаду и подъём по канатной дороге к озеру Кяфар. Каждый день — новые маршруты, впечатляющие высоты и смена пейзажей: от альпийских лугов до хвойных лесов. Тур рассчитан на активных путешественников, готовых к продолжительным треккингам и настоящему погружению в горную природу.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по одежде и снаряжению.

На Кавказе комфортно ходить в брюках и футболках, шорты и майки брать не рекомендуется.

Обязательны: кепка или панамка, куртка, флисовая кофта, лёгкая рубашка с длинным рукавом, бафф, ходовые брюки, треккинговая обувь по щиколотку и выше, непромокаемая одежда или дождевик ниже середины бедра.

Дополнительно понадобятся: нижнее бельё, носки, шлёпки для гостиницы, купальник, солнцезащитные очки, крем с SPF 50, гигиеническая помада, индивидуальная аптечка (эластичный бинт, пластырь), пластиковая бутылка 0,5 л для воды, рюкзак 20–25 л (для осенних туров — 25–35 л), флиска вторая (для гостиницы), шапка и перчатки.

Рекомендуется иметь треккинговые палки — они снижают нагрузку на колени; при необходимости можно взять их в прокат.

Дополнительное снаряжение.

Футболка, термобельё (в осенний период), подпопник, сушилки для обуви, нитка и иголка, влажные салфетки, кружка, ложка и тарелка (небьющиеся), термос 0,75–1 л, фотоаппарат или видеокамера (в ряде ущелий съёмка квадрокоптером запрещена), расческа, туалетная бумага, паспорт или свидетельство о рождении — оригинал, не копия.

Полезные советы.

В вечернее время и в пасмурные дни может быть прохладно, поэтому рекомендуется тёплая одежда.

На маршрутах выдаются групповые продукты для обедов весом 400–600 г — участникам необходимо иметь свободное место в рюкзаке.

Наличные средства следует брать заранее — банкоматы в посёлке могут работать нестабильно.

Особенности. В некоторых ущельях съёмка квадрокоптерами запрещена. Рекомендуется иметь при себе оригиналы документов и наличные средства.

Важно. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов программа может корректироваться инструктором.