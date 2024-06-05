1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
Посетить места памяти Северо-Западного рубежа и узнать о тех героических днях
Начало: М. Строгино
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
13 400₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых
Начало: М. Парк Победы
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Храмы и памятники Парка Победы
Познакомиться с достопримечательностями одного из крупнейших мемориальных комплексов России и мира
Начало: у станции метро Парк Победы
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 12 чел.
Квест
2 часа
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
Начало: У входа в Музей Победы
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
79005 530₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Узнать больше о важной вехе в истории нашей страны в интерактивном пространстве
Начало: У выхода из метро «Парк Победы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
По парку Победы: групповая экскурсия
Осмотреть военную технику и посетить Центральный музей Великой Отечественной войны
Начало: На станции метро «Парк Победы»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ИИрина1 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
- ЕЕлена22 мая 2024Участниками экскурсии- квеста были трое внуков 14, 13, 9 лет. Экскурсия им понравилась. Несмотря на то, что они посещали музей
- ЛЛюбовь21 мая 2024Здравствуйте! Заказывали квест для пятиклешек. Гидом у нас была Наталья - яркая, умная, увлекающая. Спасибо за эту экскурсию. Ребята были всегда вовлечены в процесс. Время пролетело незаметно! С удовольствием порекомендую этот маршрут!
- ООльга13 мая 2024Отличная экскурсия, удобный маршрут, интересные факты, хорошая подготовка экскурсовода, качественная организация. Детям (10, 14 лет) и взрослым все очень понравилось, даже не заметили, как прошли 6 часов! Спасибо)
- ААлександр10 мая 2024Спасибо!
- ММарина6 мая 2024Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.
- ООксана4 мая 2024Спасибо Анне за очень познавательную экскурсию. Подача материала доступная, интересная. Время пролетело незаметно, оставив приятные впечатления.
- ММарина2 мая 2024Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Монумент Победы»
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