Монумент Победы на Поклонной горе

Найдено 9 экскурсий в категории «Монумент Победы» в Москве, цены от 1 100 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1020 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100 за человека
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197 за человека
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
4 отзыва
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
Посетить места памяти Северо-Западного рубежа и узнать о тех героических днях
Начало: М. Строгино
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
13 400 за всё до 3 чел.
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых
Начало: М. Парк Победы
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Храмы и памятники Парка Победы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Храмы и памятники Парка Победы
Познакомиться с достопримечательностями одного из крупнейших мемориальных комплексов России и мира
Начало: у станции метро Парк Победы
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500 за всё до 12 чел.
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
Начало: У входа в Музей Победы
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
8 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
79005 530 за всё до 2 чел.
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Узнать больше о важной вехе в истории нашей страны в интерактивном пространстве
Начало: У выхода из метро «Парк Победы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
По парку Победы: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
По парку Победы: групповая экскурсия
Осмотреть военную технику и посетить Центральный музей Великой Отечественной войны
Начало: На станции метро «Парк Победы»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
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    и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!!

  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
    Участниками экскурсии- квеста были трое внуков 14, 13, 9 лет. Экскурсия им понравилась. Несмотря на то, что они посещали музей
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    ранее, они узнали много нового, так как экскурсия охватывает весь период с начала 2 мировой до нашей Победы, а также экскурсовод не просто рассказывает о событиях, но и сообщает некоторые интересные и запоминающиеся факты, и просит детей подумать и ответить на вопросы. Все активно участвовали в квесте и 2 часа пролетело незаметно. Считаю, что такое дополнение к урокам истории необходимо. Очень рекомендую.

  • Л
    Любовь
    21 мая 2024
    Квест по Поклонной горе «Память о победах»
    Здравствуйте! Заказывали квест для пятиклешек. Гидом у нас была Наталья - яркая, умная, увлекающая. Спасибо за эту экскурсию. Ребята были всегда вовлечены в процесс. Время пролетело незаметно! С удовольствием порекомендую этот маршрут!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
    Отличная экскурсия, удобный маршрут, интересные факты, хорошая подготовка экскурсовода, качественная организация. Детям (10, 14 лет) и взрослым все очень понравилось, даже не заметили, как прошли 6 часов! Спасибо)
  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
    Спасибо!
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Храмы и памятники Парка Победы
    Спасибо Анне за очень познавательную экскурсию. Подача материала доступная, интересная. Время пролетело незаметно, оставив приятные впечатления.
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Монумент Победы»

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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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