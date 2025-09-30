читать дальше

восторге.

Всегда приятно общаться с воспитанным и интеллигентным человеком, особенно таким начитанным и погружённым в тему, как Роман. Он не просто повторяет заученный текст, а пытается заинтересовать (а иногда и заинтриговать!) слушателя. Отвечает на возникающие вопросы, рассказывает о тех нюансах, на которые раньше я не обращал внимания.

После окончания экскурсии я ещё несколько часов гулял по этому району, просто любуясь архитектурой и подмечая детали, о которых упоминал Роман. Большое ему спасибо за умение пробудить интерес к истории собственной страны