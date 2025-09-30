Пожар 1812 года практически уничтожил Москву.
Мы проведём историческое расследование этой трагедии и отправимся изучать усадьбы, которые возводились на пепелище.
Как восстанавливали город? Правда ли, что дворянские дома стоят на костях? Почему архитектура ампира постоянно нас обманывает? Об этом расскажет сам город, который ещё хранит осколки ушедшей эпохи.
Описание экскурсии
- Главные архитектурные шедевры послепожарной Москвы
- Один из немногих сохранившихся деревянных ампирных особняков начала 19 века
- Особенности архитектуры ампира — я научу вас распознавать этот стиль
Вы узнаете:
- Почему послепожарная Москва оставалась деревянной
- Почему дворянские особняки возводились на костях
- Где селились декабристы и каких знаменитостей они принимали
- Где жил последний декабрист и при чём тут мавзолей Ленина
И многое другое!
Организационные детали
- Возраст детей — 14+
- Возможно провести экскурсию индивидуально для компании до 10 человек — 5000 ₽
в воскресенье в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1120 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|910 ₽
|Студенты
|910 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Роман — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 112 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Роман. Я аттестованный гид и коллекционер антикварных предметов. В детстве я влюбился в историю земли Русской, занимаясь археологией. Сейчас я влюбляюсь в Москву, исследуя её архитектуру. Фасады зданий и старинные предметы — живые свидетели ушедших эпох, а моя главная задача — познакомить вас с ними.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
30 сен 2025
Экскурсия Ампир во время чумы очень понравилась. Гид Роман очень интересно рассказал об истории 1812 года, сопряженной с пожаром Москвы и строительством домов стиля Ампир. Много узнали нового о старой Москве, экскурсия познавательная. Спасибо большое!
Sofya
21 сен 2025
Отличная экскурсия! Роман очень увлеченно и профессионально вел повествование, маршрут продуман до мелочей. Экскурсия больше нишевая и на конкретную тему, не обзорная. Удалось погрузиться в мир ампира и узнать много нового об этом стиле.
А
Александра
8 сен 2025
Отличная экскурсия!
Павел
5 сен 2025
С неприличным опозданием оставляю отзыв на экскурсию Романа "Ампир во время чумы: Пречистенка и переулки". По счастливому стечению обстоятельств эта экскурсия оказалась для меня индивидуальной, и оставила меня в эстетическом
И
Ирина
26 мая 2025
Необычная и увлекательная экскурсия🫶🏻 Нестандартный подход и очень интересные факты. Всем рекомендую прогуляться этим замечательным маршрутом! Роману отдельное спасибо, за вовлеченность и доброжелательность❤️
Болдырева
23 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, узнали много интересных деталей из истории особняков на Пречистенке
Лейсан
19 мая 2025
Очень интересный маршрут. Роман - приятный, знающий рассказчик. Наконец-то появился тур об архитектурных решениях начала 19-го века! Советую.
П
Полина
12 апр 2025
Наконец пришла весна в город Москва и мне на глаза попалась экскурсия, пока без отзывов, но с интересным названием Ампир во время чумы. Про этот стиль архитектуры мне мало что
E
Elena
12 апр 2025
Редко пишу отзывы. Но эта экскурсия очень понравилась. С удивлением узнала для себя много нового. Спасибо. Жду новые.
