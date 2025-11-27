Вы пройдёте по главному парку столицы и Нескучному саду, найдёте лучшие места и ракурсы для фотографий и весело проведёте время. Почувствуете себя аристократом, гуляющим по своим владениям. Прикоснётесь к истории сказочного дворца, спрятанного от глаз обычного обывателя. Посетите историческую неочевидную локацию в духе Гарри Поттера — и много чего ещё интересного!
Описание аудиогида
- Вы услышите, где (по одной из версий!) тайно встречались императрица Екатерина II и Григорий Орлов
- И улыбнетесь истории о Фигурном фонтане
- Подивитесь помпезности и истории здания, где герои книги Ильфа и Петрова разыскивали драгоценные стулья
- Увидите малый, средний и большой Гротесковые мосты и представите, как когда-то хозяин этих мест разъезжал по ним на лошадях
- Узнаете о романтичной стороне жизни Пушкина и прогуляетесь там, где ступала нога великого поэта
- Отыщете исторический общественный туалет — уникальный памятник эпохи соцреализма и объект культурного наследия
- Посмотрите на площадку клуба «Что? Где? Когда?» — старейшую постройку Нескучного сада
И не только!
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиоэкскурсий
- Парк открыт круглосуточно, вход свободный
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в парк Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 16418 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
