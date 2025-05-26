Вы пройдёте от «Праги» и до дома, куда Пушкин привёз Натали после венчания.
Погрузитесь в атмосферу Арбата, в жизнь его знаменитых и незаметных обитателей из далёкого прошлого и наших дней. А удивительные и неожиданные истории вам поведает Ключник — хранитель секретов.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание аудиогида
Арбат. Тут каждый дом с историей: смешной или грустной, романтической или трагической. Здесь жили люди известные и позабытые. Но у каждого была своя судьба, и во время неспешной прогулки вы услышите о «предпринимательской бабе» и несчастье русского полководца, о жене двух декабристов и о Маше с Арбата. О скульпторах и поэтах, гусарах и писателях, о позабытых гениях и гениях на века. О королях и королевах Арбата. О людях и улице, которая их объединила.
От Ключника вы узнаете:
- как Алексей Толстой и Софья Дымшиц приезжали к Ивану Бунину
- о счастливой и несчастной любви гусара и поэта
- как можно отправить открытку богу
- как связан Арбат с «Мастером и Маргаритой» и «Детьми Арбата»
- и ещё десятки больших и маленьких, но бесконечно интересных историй
Аудиоспектакль записан на профессиональной студии. Уникальный звуковой ряд позволит погрузиться в истории Арбата, сопереживать и радоваться героям рассказов.
Чтобы лучше представить, что вас ждёт, послушайте пример аудио
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на самостоятельное прохождение без сопровождения гида
- Стоимость указана за прохождение экскурсии на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет)
- После оплаты вы получите ссылку и данные для входа на сайт, экскурсия будет доступна в течение месяца (вы можете приехать и пройти по маршруту в любое удобное время)
- У аудиоспектакля нет возрастных ограничений, но я считаю, что детям младше 14 лет информация будет непонятна
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Арбате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1253 туристов
Меня зовут Геннадий. Около 10 лет играл в КВН, а потом 5 лет тренерствовал там же. Но это не главное. Ещё я финалист всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов — 2024». Но это тоже не главное. Главное, что я люблю родную землю, страну и город.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
26 мая 2025
Отличный аудиоспектакль, история Арбата в разрезе историй знаменитых людей. Очень позновательно и душевно.
Входит в следующие категории Москвы
