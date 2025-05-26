Вы пройдёте от «Праги» и до дома, куда Пушкин привёз Натали после венчания. Погрузитесь в атмосферу Арбата, в жизнь его знаменитых и незаметных обитателей из далёкого прошлого и наших дней. А удивительные и неожиданные истории вам поведает Ключник — хранитель секретов.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание аудиогида

Арбат. Тут каждый дом с историей: смешной или грустной, романтической или трагической. Здесь жили люди известные и позабытые. Но у каждого была своя судьба, и во время неспешной прогулки вы услышите о «предпринимательской бабе» и несчастье русского полководца, о жене двух декабристов и о Маше с Арбата. О скульпторах и поэтах, гусарах и писателях, о позабытых гениях и гениях на века. О королях и королевах Арбата. О людях и улице, которая их объединила.

От Ключника вы узнаете:

как Алексей Толстой и Софья Дымшиц приезжали к Ивану Бунину

о счастливой и несчастной любви гусара и поэта

как можно отправить открытку богу

как связан Арбат с «Мастером и Маргаритой» и «Детьми Арбата»

и ещё десятки больших и маленьких, но бесконечно интересных историй

Аудиоспектакль записан на профессиональной студии. Уникальный звуковой ряд позволит погрузиться в истории Арбата, сопереживать и радоваться героям рассказов.

Чтобы лучше представить, что вас ждёт, послушайте пример аудио

Организационные детали