За два часа мы пройдем по самым интересным локациям Москвы: увидим как популярные места, так и спрятанные от туристов улочки. Со мной вы узнаете, где находилось первое здание МГУ, откуда отправились на Куликовскую битву, и посчитаете время по купольным часам. Мы рассмотрим древнюю Китайгородскую стену, храмы Варварки и живописные парки города.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Увлекательная прогулка по знаковым местам столицы

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческим и культурным памятникам нашей столицы. На этой экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о Москве и ее значимых местах.

Что вас ждет на маршруте

Узнайте, почему памятник маршалу Жукову не установлен на Красной площади.

Откройте для себя, где располагалось первое здание МГУ.

Разгадайте тайны башен Кремля и место учебы М. В. Ломоносова.

Посетите место, откуда уходили войска Дмитрия Донского на Куликовскую битву.

Раскройте секреты Покровского собора и узнайте, почему его называют храмом Василия Блаженного.

Знаковые локации

В ходе нашей прогулки вы посетите:

Александровский сад

Красную площадь

Парк Зарядье и «парящий мост»

Некогда главный магазин страны

Лобное место и памятник Минину и Пожарскому

Уникальные открытия

Вас ждут сказочные скульптуры и возможность узнать время по купольным часам. Также мы рассмотрим:

Древнюю Китайгородскую стену

Величественную высотку на Котельнической набережной

Древние храмы Варварки

Полезные советы

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, чтобы ваша прогулка была комфортной и приятной. Ждем вас на экскурсии!