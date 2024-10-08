За два часа мы пройдем по самым интересным локациям Москвы: увидим как популярные места, так и спрятанные от туристов улочки.
Со мной вы узнаете, где находилось первое здание МГУ, откуда отправились на Куликовскую битву, и посчитаете время по купольным часам. Мы рассмотрим древнюю Китайгородскую стену, храмы Варварки и живописные парки города.
Со мной вы узнаете, где находилось первое здание МГУ, откуда отправились на Куликовскую битву, и посчитаете время по купольным часам. Мы рассмотрим древнюю Китайгородскую стену, храмы Варварки и живописные парки города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Увлекательная прогулка по знаковым местам столицы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческим и культурным памятникам нашей столицы. На этой экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о Москве и ее значимых местах.
Что вас ждет на маршруте
- Узнайте, почему памятник маршалу Жукову не установлен на Красной площади.
- Откройте для себя, где располагалось первое здание МГУ.
- Разгадайте тайны башен Кремля и место учебы М. В. Ломоносова.
- Посетите место, откуда уходили войска Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
- Раскройте секреты Покровского собора и узнайте, почему его называют храмом Василия Блаженного.
Знаковые локации
В ходе нашей прогулки вы посетите:
- Александровский сад
- Красную площадь
- Парк Зарядье и «парящий мост»
- Некогда главный магазин страны
- Лобное место и памятник Минину и Пожарскому
Уникальные открытия
Вас ждут сказочные скульптуры и возможность узнать время по купольным часам. Также мы рассмотрим:
- Древнюю Китайгородскую стену
- Величественную высотку на Котельнической набережной
- Древние храмы Варварки
Полезные советы
Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, чтобы ваша прогулка была комфортной и приятной. Ждем вас на экскурсии!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Могила Неизвестного солдата
- Грот «Руины»
- Манежную площадь
- Красную площадь
- ГУМ
- Собор Василия Блаженного
- Парк «Зарядье»
- Парящий мост
- Китайгородскую стену
- Александровский сад
- Улицу Варварку
- Памятник Жукову
- Памятник Минину и Пожарскому
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника маршалу Жукову
Завершение: Улица Варварка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
8 окт 2024
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Юлия -Очень приятна в общении, Знающий и профессиональный экскурсовод. Вся информация была донесена очень легко, прекрасным приятным голосом. Наша прогулка по « Сердцу Москвы»была прекрасна!
Мы в Москве не впервые, но для себя открыли новые места и факты истории.
Очень рекомендую.
Мы в Москве не впервые, но для себя открыли новые места и факты истории.
Очень рекомендую.
Входит в следующие категории Москвы
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