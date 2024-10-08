Авторская обзорная прогулка по Москве «Сердце столицы»

За два часа мы пройдем по самым интересным локациям Москвы: увидим как популярные места, так и спрятанные от туристов улочки.

Со мной вы узнаете, где находилось первое здание МГУ, откуда отправились на Куликовскую битву, и посчитаете время по купольным часам. Мы рассмотрим древнюю Китайгородскую стену, храмы Варварки и живописные парки города.
5
1 отзыв
Авторская обзорная прогулка по Москве «Сердце столицы»
Авторская обзорная прогулка по Москве «Сердце столицы»
Авторская обзорная прогулка по Москве «Сердце столицы»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Увлекательная прогулка по знаковым местам столицы

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческим и культурным памятникам нашей столицы. На этой экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о Москве и ее значимых местах.

Что вас ждет на маршруте

  • Узнайте, почему памятник маршалу Жукову не установлен на Красной площади.
  • Откройте для себя, где располагалось первое здание МГУ.
  • Разгадайте тайны башен Кремля и место учебы М. В. Ломоносова.
  • Посетите место, откуда уходили войска Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
  • Раскройте секреты Покровского собора и узнайте, почему его называют храмом Василия Блаженного.

Знаковые локации

В ходе нашей прогулки вы посетите:

  • Александровский сад
  • Красную площадь
  • Парк Зарядье и «парящий мост»
  • Некогда главный магазин страны
  • Лобное место и памятник Минину и Пожарскому

Уникальные открытия

Вас ждут сказочные скульптуры и возможность узнать время по купольным часам. Также мы рассмотрим:

  • Древнюю Китайгородскую стену
  • Величественную высотку на Котельнической набережной
  • Древние храмы Варварки

Полезные советы

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, чтобы ваша прогулка была комфортной и приятной. Ждем вас на экскурсии!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Могила Неизвестного солдата
  • Грот «Руины»
  • Манежную площадь
  • Красную площадь
  • ГУМ
  • Собор Василия Блаженного
  • Парк «Зарядье»
  • Парящий мост
  • Китайгородскую стену
  • Александровский сад
  • Улицу Варварку
  • Памятник Жукову
  • Памятник Минину и Пожарскому
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника маршалу Жукову
Завершение: Улица Варварка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
8 окт 2024
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Юлия -Очень приятна в общении, Знающий и профессиональный экскурсовод. Вся информация была донесена очень легко, прекрасным приятным голосом. Наша прогулка по « Сердцу Москвы»была прекрасна!
Мы в Москве не впервые, но для себя открыли новые места и факты истории.
Очень рекомендую.

Входит в следующие категории Москвы

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