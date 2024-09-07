Парящий мост – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Парящий мост» в Москве, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
На теплоходе
310 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:55
Завтра в 11:40
от 2 190 за человека
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
На теплоходе
199 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 15:45
Завтра в 11:38
от 450 за человека
Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
На теплоходе
209 отзывов
2 часа 15 минут
Водная прогулка
Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Сегодня в 16:38
Завтра в 11:08
от 650 за человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
На теплоходе
На яхте
1030 отзывов
3 часа
Круиз
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
15 сен в 21:00
16 сен в 13:00
1 999 за человека
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
На теплоходе
557 отзывов
2.5 часа
Круиз
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
16 сен в 15:30
17 сен в 15:30
2 299 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парящий мост»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
  2. Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
  3. Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
  4. Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
  5. Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Никольская улица
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Зарядье
  9. Александровский сад
  10. Воробьевы Горы
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Парящий мост" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 450 до 2 299. Туристы уже оставили гидам 2305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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