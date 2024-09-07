Очень хорошо провели время, вкусная еда, напитки, хороший сервис. Теплоход новый и красивый. Спасибо!

Т Татьяна

Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы

Понравилось, что купив накануне билет, можно просто приехать ко времени и сесть на кораблик. Пицца была вкусная, чай горячий, погода хорошая, что ещё надо!)) Спасибо!