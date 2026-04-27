Зову на экскурсию тех, кто любит бардовскую песню и хочет понять механизм этого волшебства. Мне посчастливилось быть знакомым с одной из современниц и однокурсниц Якушевой и Визбора. Поэтому некоторые истории получены буквально из первых уст! Будем их обсуждать, гулять по московским адресам легендарных бардов, декламировать стихи и напевать песни.

Здание главного корпуса МГПУ. Начало бардовской истории. Песни, которые были написаны в стенах этого заведения, стали его гимном.

Арбат, 43. Дом, где жил один из главных символов эпохи бардовской песни — Булат Шалвович Окуджава, повлиявший на судьбы многих молодых бардов.

Неглинная улица, 8/10. Здесь жили Визбор и Якушева. Это были не просто отношения мужчины и женщины, а союз двух величайших бардов своей эпохи. Впрочем, для обоих он был, прямо скажем, непростым.

Малый Путинковский переулок, 1/2. Когда-то здесь работал репортёром Юрий Иосифович Визбор.

Ананьевский переулок, 5. Завершим цикл этим отчим адресом Визбора. Сюжет песни «Волейбол на Сретенке» взят прямиком отсюда — детство навсегда оставляет в нас отпечаток.

Вы узнаете, как зародилось явление авторской песни

Поймёте, почему это было так популярно в СССР и почему совсем непопулярно среди молодёжи сейчас

Погрузитесь в весёлые и грустные моменты жизни поэтов-песенников

Послушаете о заочном противостоянии физиков и лириков и попробуете выяснить, кто в итоге победил

При желании можем устроить в одной из кофеен небольшой перерыв.