Бардовская Москва: авторская песня как самобытное явление СССР

Зову на экскурсию тех, кто любит бардовскую песню и хочет понять механизм этого волшебства. Мне посчастливилось быть знакомым с одной из современниц и однокурсниц Якушевой и Визбора.

Поэтому некоторые истории получены буквально из первых уст! Будем их обсуждать, гулять по московским адресам легендарных бардов, декламировать стихи и напевать песни.
Описание экскурсии

Здание главного корпуса МГПУ. Начало бардовской истории. Песни, которые были написаны в стенах этого заведения, стали его гимном.

Арбат, 43. Дом, где жил один из главных символов эпохи бардовской песни — Булат Шалвович Окуджава, повлиявший на судьбы многих молодых бардов.

Неглинная улица, 8/10. Здесь жили Визбор и Якушева. Это были не просто отношения мужчины и женщины, а союз двух величайших бардов своей эпохи. Впрочем, для обоих он был, прямо скажем, непростым.

Малый Путинковский переулок, 1/2. Когда-то здесь работал репортёром Юрий Иосифович Визбор.

Ананьевский переулок, 5. Завершим цикл этим отчим адресом Визбора. Сюжет песни «Волейбол на Сретенке» взят прямиком отсюда — детство навсегда оставляет в нас отпечаток.

Во время прогулки

  • Вы узнаете, как зародилось явление авторской песни
  • Поймёте, почему это было так популярно в СССР и почему совсем непопулярно среди молодёжи сейчас
  • Погрузитесь в весёлые и грустные моменты жизни поэтов-песенников
  • Послушаете о заочном противостоянии физиков и лириков и попробуете выяснить, кто в итоге победил

Организационные детали

При желании можем устроить в одной из кофеен небольшой перерыв.

Место начала и завершения?
У здания МГПУ
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваня
Ваня — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 641 туриста
Я поэт, номинант всероссийских национальных литературных премий. Очень люблю Петербург и знаю его историю, хоть и не коренной его житель. Хочется больше и больше людей приобщать к истории и поэзии. Поэт в России больше, чем поэт! Давайте вместе увлекаться, узнавать и прикасаться к вечности. Ахматова, Бродский, Блок и многие другие личности в моих экскурсиях. С любовью!

Спасибо Ивану за чудесную прогулку! Было интересно, местами грустно, а местами весело! Так как и было в жизни бардов. Нам хотелось послушать стихи и песни на которых росли мы и
наши родители и мы получили это! Иван приятный собеседник и отличный декламатор. Если вам интересна бардовская музыка, интересны истории из жизни Окуджавы, Визбора, Якушевой, Галича и других, и истории написания культовых песен (как здорово, милая моя и др.) То эта экскурсия точно для вас! Рекомендуем!

