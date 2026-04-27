Здание главного корпуса МГПУ. Начало бардовской истории. Песни, которые были написаны в стенах этого заведения, стали его гимном.
Арбат, 43. Дом, где жил один из главных символов эпохи бардовской песни — Булат Шалвович Окуджава, повлиявший на судьбы многих молодых бардов.
Неглинная улица, 8/10. Здесь жили Визбор и Якушева. Это были не просто отношения мужчины и женщины, а союз двух величайших бардов своей эпохи. Впрочем, для обоих он был, прямо скажем, непростым.
Малый Путинковский переулок, 1/2. Когда-то здесь работал репортёром Юрий Иосифович Визбор.
Ананьевский переулок, 5. Завершим цикл этим отчим адресом Визбора. Сюжет песни «Волейбол на Сретенке» взят прямиком отсюда — детство навсегда оставляет в нас отпечаток.
Вы узнаете, как зародилось явление авторской песни
Поймёте, почему это было так популярно в СССР и почему совсем непопулярно среди молодёжи сейчас
Погрузитесь в весёлые и грустные моменты жизни поэтов-песенников
Послушаете о заочном противостоянии физиков и лириков и попробуете выяснить, кто в итоге победил
При желании можем устроить в одной из кофеен небольшой перерыв.
Место начала и завершения?
У здания МГПУ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваня — ваш гид в Москве
Я поэт, номинант всероссийских национальных литературных премий.
Очень люблю Петербург и знаю его историю, хоть и не коренной его житель. Хочется больше и больше людей приобщать к истории и поэзии.
Поэт в России больше, чем поэт! Давайте вместе увлекаться, узнавать и прикасаться к вечности. Ахматова, Бродский, Блок и многие другие личности в моих экскурсиях. С любовью!
И
Ирина
Спасибо Ивану за чудесную прогулку! Было интересно, местами грустно, а местами весело! Так как и было в жизни бардов. Нам хотелось послушать стихи и песни на которых росли мы и читать дальшеуменьшить
наши родители и мы получили это! Иван приятный собеседник и отличный декламатор. Если вам интересна бардовская музыка, интересны истории из жизни Окуджавы, Визбора, Якушевой, Галича и других, и истории написания культовых песен (как здорово, милая моя и др.) То эта экскурсия точно для вас! Рекомендуем!
