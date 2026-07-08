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Белый дом над Окой: усадьба Поленово

Отправиться из Москвы в дом знаменитого художника, увидеть шедевры и вдохновиться пейзажами
Отправляемся в музей-усадьбу Василия Поленова — место, где художник воплотил свою мечту о гармонии искусства и природы.

Мы посетим Белый дом и мастерскую, прогуляемся по старинному парку, а затем поднимемся к церкви в селе Бёхово, откуда открываются те самые виды на Оку, которые вдохновляли великого живописца.
Белый дом над Окой: усадьба Поленово
Белый дом над Окой: усадьба Поленово
Белый дом над Окой: усадьба Поленово

Описание экскурсии

Музей-усадьба Василия Поленова. Вы познакомитесь с историей усадьбы — художник создал её с нуля, и узнаете, почему современники называли его «рыцарем красоты».

Большой дом. Осмотрите исторические интерьеры, библиотеку, столовую, кабинет и мастерскую. Здесь представлены работы Поленова и его друзей — Репина, Шишкина, Левитана, Васнецовых, Врубеля, а также коллекции декоративно-прикладного искусства, мебели и майолики.

Аббатство. Мы посетим мастерскую художника, построенную по его собственному проекту. Вы увидите мольберт, кисти и палитру, а также узнаете, как мастерская превращалась в домашний театр.

Свободное время. Вы сможете прогуляться по мемориальному парку, выйти к берегу Оки, увидеть Детскую избушку и другие постройки усадьбы. Можно посетить дополнительные экспозиции музея или искупаться в реке летом.

Село Бёхово. На очереди — церковь Святой Троицы, спроектированная самим Поленовым, семейный некрополь и панорамы Оки с высокого берега.

Примерный тайминг

8:45 — встреча группы у станции метро «Спортивная»
9:00 — отправление из Москвы
Около 4 часов — экскурсия по музею-усадьбе Поленова и свободное время
Около 15 минут — посещение села Бёхово
20:00 — возвращение в Москву

Организационные детали

  • Входные билеты входят в стоимость
  • Порядок посещения объектов может быть изменён
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части стоимости
  • В усадьбе работает кафе, где можно пообедать в свободное время
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

Входит в следующие категории Москвы

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