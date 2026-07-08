Отправляемся в музей-усадьбу Василия Поленова — место, где художник воплотил свою мечту о гармонии искусства и природы. Мы посетим Белый дом и мастерскую, прогуляемся по старинному парку, а затем поднимемся к церкви в селе Бёхово, откуда открываются те самые виды на Оку, которые вдохновляли великого живописца.

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Описание экскурсии

Музей-усадьба Василия Поленова. Вы познакомитесь с историей усадьбы — художник создал её с нуля, и узнаете, почему современники называли его «рыцарем красоты».

Большой дом. Осмотрите исторические интерьеры, библиотеку, столовую, кабинет и мастерскую. Здесь представлены работы Поленова и его друзей — Репина, Шишкина, Левитана, Васнецовых, Врубеля, а также коллекции декоративно-прикладного искусства, мебели и майолики.

Аббатство. Мы посетим мастерскую художника, построенную по его собственному проекту. Вы увидите мольберт, кисти и палитру, а также узнаете, как мастерская превращалась в домашний театр.

Свободное время. Вы сможете прогуляться по мемориальному парку, выйти к берегу Оки, увидеть Детскую избушку и другие постройки усадьбы. Можно посетить дополнительные экспозиции музея или искупаться в реке летом.

Село Бёхово. На очереди — церковь Святой Троицы, спроектированная самим Поленовым, семейный некрополь и панорамы Оки с высокого берега.

Примерный тайминг

8:45 — встреча группы у станции метро «Спортивная»

9:00 — отправление из Москвы

Около 4 часов — экскурсия по музею-усадьбе Поленова и свободное время

Около 15 минут — посещение села Бёхово

20:00 — возвращение в Москву

Организационные детали