исключительно после 12 часов, на входе в ресторан стоял злостный охранник, который никого не пускал. Поднявшись на 84 этаж, ждал новый квест, сотрудник, которая продаёт билеты, сказала, что вы билеты приобретали не у нас, а у нашего партнёра, поэтому сейчас будут разбираться и надо подождать, ожидание составило минут десять.

Ещё оказалось, что в билет, купленный не у них, не входит комплимент от ресторана.

Небольшое отступление: комплимент от ресторана - чайный пакетик и пакетик печенья 😁, а стоимость билета напомню составляет 1800₽.

На самой площадке видимости не было никакой, но тут претензий нет к организаторам, вмешалась погода.

Экскурсию никто никакую не проводил. На площадке располагаются бинокли, которые также оплачиваются отдельно, 219₽ за 2 минуты.

Крайне не рекомендую к посещению, организация отсутствует от слова совсем, стоимость билета крайне завышена, в конечном итоге вы просто платите 1800₽ за то, чтобы прокатиться на лифте на 92 этаж.