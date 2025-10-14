Вы посетите самую высокую смотровую площадку Европы и окажетесь буквально над всей Москвой.
Высота — 354 метра, обзор — на 360 градусов, впечатления — неизмеримые! Вы окинете взглядом просторы мегаполиса и ощутите романтику этого места, а также получите вкусный бонус.
Высота — 354 метра, обзор — на 360 градусов, впечатления — неизмеримые! Вы окинете взглядом просторы мегаполиса и ощутите романтику этого места, а также получите вкусный бонус.
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание билета
Наш представитель встретит вас у входа в башню «Око» и проводит на площадку. Смотровая «Выше только любовь» безопасна и располагает для приятного комфортного отдыха: лёгкая музыка, чистый воздух и волшебные виды. Площадка оборудована бинокулярами, к услугам посетителей — бар, WI-FI, туалет и сувенирный магазин.
Организационные детали
- Мы настоятельно не рекомендуем планировать посещение смотровой площадки в дождливые и/или облачные дни — в такую погоду с этой высоты мало что видно
- Время работы площадки: ежедневно, без перерывов, понедельник-пятница — 12:00–23:00, суббота-воскресенье — 10:00–23:00
- Правила посещения: дети до 6 лет на площадку не допускаются, дети до 16 лет — только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д.)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1800 ₽
|Льготный билет
|1000 ₽
|Детский билет (от 7-14 лет)
|1000 ₽
|Детский билет (от 3-6 лет)
|300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в башню «Око» (Москва-Сити)
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Смотровая площадка башни «Око» — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 304 туристов
Смотровая площадка #Вышетольколюбовь — главный view point Москвы на высоте 354,025 метра. Обзорная площадка с панорамным видом в 360 градусов на город располагается на крыше небоскрёба «ОКО» в Москва-Сити. От видов захватывает дух, ведь мы — официально самая высокая открытая смотровая площадка Европы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
2.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
14 окт 2025
Полное разочарование. По прибытию на место позвонил организатору, как было указано в билете, но никто не ответил, возле входа в ресторан меня тоже никто не встретил. Подъем на площадку начался
О
Оксана
10 июн 2025
Москва с высоты птичьего полета впечатляет! СтОит раз побывать на смотровой площадке «Око»
В Москва сити очень шумно, суетливо, местами даже тесно- и это ожидаемо, мы очень устали от данной локации, но тем не менее, на башне побывать рекомендую!
В Москва сити очень шумно, суетливо, местами даже тесно- и это ожидаемо, мы очень устали от данной локации, но тем не менее, на башне побывать рекомендую!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Билеты
«Москва-Сити»: смотровая площадка PANORAMA360
Полюбоваться просторами столицы с 89-го этажа и посетить уникальную фабрику на башне
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2900 ₽ за билет
Билеты
Экскурсия от инсайдера Москва-Сити (билет на башню «ОКО» включён)
Увидеть небоскрёбы с неожиданного ракурса и разглядеть их индивидуальность
Начало: У станции метро «Деловой центр»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за билет
-
20%
Групповая
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1200 ₽
1500 ₽ за человека