Мария проводит ещё 1 экскурсию

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Москва-Сити: город в городе

Исследуйте контрасты Москва-Сити и Кутузовского проспекта, погрузитесь в историю и современность столицы, завершив прогулку на смотровой площадке
На индивидуальной экскурсии "Москва-Сити: город в городе" гости узнают о строительстве и технологических новшествах комплекса небоскрёбов, а также проследят связь времен на Кутузовском проспекте.

Прогулка начинается с осмотра сталинской застройки и памятника Петру Багратиону, после чего участники перемещаются к современным высоткам.

Экскурсия завершается подъемом на открытую смотровую площадку башни "ОКО", откуда открывается захватывающий вид на столицу
5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальная архитектура Москва-Сити
  • 🗺️ История Кутузовского проспекта
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 🏢 Знакомство с жизнью в небоскрёбах
  • 🔍 Интересные факты о строительстве

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Москва-Сити - весна и осень. В эти месяцы прогулка будет наиболее комфортной благодаря мягкому освещению и отсутствию большого количества туристов, что позволит насладиться видами и атмосферой без суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Москва-Сити: город в городе
Москва-Сити: город в городе
Москва-Сити: город в городе

Что можно увидеть

  • Кутузовский проспект
  • Памятник Петру Багратиону
  • Башня 2000
  • Мост Багратион
  • Башня ОКО

Описание экскурсии

Москва-Сити со всех сторон

Мы начнём экскурсию на станции метро с говорящим названием «Деловой центр». Вы узнаете о развитии районов вокруг современного города небоскрёбов и о том, как это отражается на транспортной доступности. Погрузимся в атмосферу Кутузовского проспекта с его домами сталинской застройки. А затем легко переместимся к рубежу тысячелетий: вы полюбуетесь первой высоткой Сити, «Башней 2000», мостом «Багратион» и прогуляетесь по самому кварталу, чтобы ощутить масштаб самого грандиозного долгостроя современной России.

Где в Москве жить хорошо

На экскурсии я расскажу о планах и этапах строительства, уникальных материалах и технологических решениях, которые позволяют московскому комплексу небоскрёбов соперничать с высотками городов мира. Покажу необычные памятники и раскрою некоторые секреты жителей самых высоких апартаментов Москвы. Вы сможете сопоставить удобство жизни в самом современном районе столицы России (Москва-Сити) и в одном из самых элитных (Кутузовский проспект). И решить для себя, стоит ли жить в таком районе — или это место только для карьеристов?

А по завершении экскурсии буду рада сопроводить вас на самую высокую открытую смотровую площадку Европы! Обзор 360 градусов: вы посмотрите на столицу с высоты выше птичьего полёта и испытаете невероятные впечатления.

Организационные детали

  • Кроме открытой смотровой площадки на крыше башни «ОКО» можно посетить смотровую площадку на 89 этаже башни Федерация; билеты оплачиваются дополнительно (в зависимости от выбранной башни: от 1800 ₽ до 2750 ₽ за взрослого, от 1000 до 1550 ₽ за ребенка, дети до 6 лет бесплатно)
  • Длительность экскурсии — 1,5 часа без учёта посещения смотровых площадок
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников — доплата 1000 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
СТ.М. «Деловой центр»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 626 туристов
По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски
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и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран. Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями. В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1
Ольга
Были в Москва Сити в преддверии нового года - 30 декабря. Несмотря на то, что погода не располагала (снег, ветер, влажность), а наша собственная организованность оставляла желать лучшего (потерялись на
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входе), от экскурсии осталось чудесное послевкусие. Мария удачно сочетает историю, экономику, архитектуру и бытовые подробности, удерживает основную содержательную идею, грамотно и терпеливо подстраивается под своих подопечных, отвечает на спонтанно возникающие запросы. С удовольствием рекомендуем Марию и ее экскурсионную программу.

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Наталья
Огромное спасибо Марии, за интересную экскурсию по Москве-Сити. Не смотря на то, что мы хоть и были уставшими после экскурсии в Кремле, все прошло замечательно. Мария рассказывала очень интересно, видно, что она знает и любит свою работу. Спасибо!
Огромное спасибо Марии, за интересную экскурсию по Москве-Сити. Не смотря на то, что мы хоть и
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к
Были на экскурсии в кампании замечательного гида Марии! Мария содержательно рассказала и показала нам город в городе, провела интересный маршрут, позаботилась обо всех участниках экскурсионной группы, очень внимательная, заботливая, вежливая,
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отзывчивая!
Мария выложилась на все 💯 %, рассказ получился великолепным, познавательным, а сама экскурсия прошла на одном дыхании! Все участники группы остались от Марии и ее насыщенной программы в полном восторге!
Искренне благодарю Марию за замечательное время, проведенное вместе!
Рекомендую посетить данную экскурсию!
Эмоций и впечатлений будет много и хватит на долго!

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И
Мария - профи, человек с лёгкой позитивной энергетикой, гибко и органично простраивающий коммуникации. Здесь 5+ Об объекте экскурсии. Памятник эгоизму. Да, сложные инженерные решения. Да,современные уникальные материалы. Нет золотого сечения,
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нет композиции, нет языка символики. Плотность превышает все мыслимые показатели. Одна из башен - эволюция в z форме ДНК. Закручена влево. НЕУСТОЙЧИВА, встречается в воспалительных процессах, при болезни Альцгеймера. Эта программа Москве зачем? Большая часть растений искусственные или нарисованы. Грустно, если это наше будущее…. Из того, что понравилось: Обзорные площадки и арт обьекты.

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П
Были на экскурсии с Марией 17.08. Двое взрослых и трое детей 8-10 лет от экскурсии в восторге!!! Специально взяли вечернее время, чтобы посмотреть на подсвеченные огнями башни. Было очень красиво.
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И познавательно!!! Экскурсия структурированна, распланирована. Информация не перегружена фактами и датами, было самое основное, чтобы проследить историю строительства. Мария — человек внимательный и слышащий, была внимательна к детям, на все наши вопросы ответила, в первую очередь на вопросы детей, конечно! Спасибо большое!!!

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Н
Экскурсия очень понравилась. Мария- замечательный гид и хороший человек. То, что мы немного заблудились вначале, так как плохо ориентируемся в Москве и опоздали, компенсировалось пониманием и доброжелательным отношением Марии. Погода сильно подвела, с обзорной площадки мало что было видно, но объём информации с лихвой восполнил этот досадный минус. От экскурсии самые положительные впечатления! Марии - успехов!
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