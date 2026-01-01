Мария проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Москва-Сити - весна и осень. В эти месяцы прогулка будет наиболее комфортной благодаря мягкому освещению и отсутствию большого количества туристов, что позволит насладиться видами и атмосферой без суеты.

На индивидуальной экскурсии "Москва-Сити: город в городе" гости узнают о строительстве и технологических новшествах комплекса небоскрёбов, а также проследят связь времен на Кутузовском проспекте. Прогулка начинается с осмотра сталинской застройки и памятника Петру Багратиону, после чего участники перемещаются к современным высоткам. Экскурсия завершается подъемом на открытую смотровую площадку башни "ОКО", откуда открывается захватывающий вид на столицу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Москва-Сити со всех сторон

Мы начнём экскурсию на станции метро с говорящим названием «Деловой центр». Вы узнаете о развитии районов вокруг современного города небоскрёбов и о том, как это отражается на транспортной доступности. Погрузимся в атмосферу Кутузовского проспекта с его домами сталинской застройки. А затем легко переместимся к рубежу тысячелетий: вы полюбуетесь первой высоткой Сити, «Башней 2000», мостом «Багратион» и прогуляетесь по самому кварталу, чтобы ощутить масштаб самого грандиозного долгостроя современной России.

Где в Москве жить хорошо

На экскурсии я расскажу о планах и этапах строительства, уникальных материалах и технологических решениях, которые позволяют московскому комплексу небоскрёбов соперничать с высотками городов мира. Покажу необычные памятники и раскрою некоторые секреты жителей самых высоких апартаментов Москвы. Вы сможете сопоставить удобство жизни в самом современном районе столицы России (Москва-Сити) и в одном из самых элитных (Кутузовский проспект). И решить для себя, стоит ли жить в таком районе — или это место только для карьеристов?

А по завершении экскурсии буду рада сопроводить вас на самую высокую открытую смотровую площадку Европы! Обзор 360 градусов: вы посмотрите на столицу с высоты выше птичьего полёта и испытаете невероятные впечатления.

Организационные детали