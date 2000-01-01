Мария проводит ещё 1 экскурсию

Москва-Сити со всех сторон Мы начнем экскурсию ⛳ на оживленном Кутузовском проспекте с его домами сталинской застройки. Полюбуемся памятником Петру Багратиону и проследим связь тех давних времени и советских реалий. Далее из 1950-х годов легко переместимся к рубежу тысячелетий: вы полюбуетесь первой высоткой Сити, «Башней 2000», рассмотрите комплекс с высоты двух смотровых площадок и сделаете шикарные снимки. Перейдя по мосту «Багратион» на другой берег, окажетесь на площади Сити, прогуляетесь 👣 по кварталу и ощутите масштаб самого грандиозного долгостроя современной России.
Где в Москве жить хорошо На экскурсии 🧭 я расскажу о планах и этапах строительства, уникальных материалах и технологических решениях, которые позволяют московскому комплексу небоскрёбов соперничать с высотками городов мира. Покажу необычные памятники и раскрою некоторые секреты жителей самых высоких апартаментов Москвы. Вы сможете сопоставить удобство жизни в самом современном районе столицы ⭐️ России (Москва-Сити) и в одном из самых элитных (Кутузовский проспект). И решить для себя, стоит ли жить в таком районе — или это место только для карьеристов?
А по завершении экскурсии буду рада сопроводить вас на самую высокую открытую смотровую площадку Европы! Обзор 360 градусов: вы посмотрите на столицу с высоты выше птичьего полёта и испытаете невероятные впечатления.
Организационные детали
Кроме открытой смотровой площадки на крыше башни «Око» можно посетить смотровую площадку на 56 этаже башни Империя и 89 этаже Башни Федерация; билеты 🎫 оплачивабтся дополнительно (в зависимости от выбранной башни: от 590 до 1500 руб. за взрослого, от 400 до 1000 руб. за ребенка, дети до 6 лет бесплатно)
Длительность экскурсии — 2 часа без учёта посещения смотровых площадок
Экскурсию можно провести и для большего количества участников — доплата 650 руб. за человека
Начало и место завершения
🚩 на Кутузовском проспекте
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран. Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями. В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье! Я просто знаю, что все туристы — хорошие. А все мои туристы — самые лучшие :)