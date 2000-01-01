Мария проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Москва-Сити со всех сторон

Мы начнем экскурсию ⛳ на оживленном Кутузовском проспекте с его домами сталинской застройки. Полюбуемся памятником Петру Багратиону и проследим связь тех давних времени и советских реалий. Далее из 1950-х годов легко переместимся к рубежу тысячелетий: вы полюбуетесь первой высоткой Сити, «Башней 2000», рассмотрите комплекс с высоты двух смотровых площадок и сделаете шикарные снимки. Перейдя по мосту «Багратион» на другой берег, окажетесь на площади Сити, прогуляетесь 👣 по кварталу и ощутите масштаб самого грандиозного долгостроя современной России.

Где в Москве жить хорошо

На экскурсии 🧭 я расскажу о планах и этапах строительства, уникальных материалах и технологических решениях, которые позволяют московскому комплексу небоскрёбов соперничать с высотками городов мира. Покажу необычные памятники и раскрою некоторые секреты жителей самых высоких апартаментов Москвы. Вы сможете сопоставить удобство жизни в самом современном районе столицы ⭐️ России (Москва-Сити) и в одном из самых элитных (Кутузовский проспект). И решить для себя, стоит ли жить в таком районе — или это место только для карьеристов?

А по завершении экскурсии буду рада сопроводить вас на самую высокую открытую смотровую площадку Европы! Обзор 360 градусов: вы посмотрите на столицу с высоты выше птичьего полёта и испытаете невероятные впечатления.

Организационные детали