Предлагаю вам исследовать московские адреса Михаила Афанасьевича Булгакова, поговорить о его творчестве и личной жизни.
А ещё окунуться в быт «нехорошей квартиры» и побывать в окрестностях Патриарших прудов — там, где происходили события романа «Мастер и Маргарита».
А ещё окунуться в быт «нехорошей квартиры» и побывать в окрестностях Патриарших прудов — там, где происходили события романа «Мастер и Маргарита».
Описание экскурсии
- Место, где Мастер встретил Маргариту и где сам Булгаков встретил свою главную любовь — Елену Сергеевну Шиловскую
- Коммунальная квартира на Большой Садовой, 10 — первый московский адрес Михаила Булгакова
- «Нехорошая квартира», в которой происходили события романа «Мастер и Маргарита»
- Особняк — прототип дома, в котором жила Маргарита
- Скамейка на Патриарших прудах, где сидел Воланд
- Улица, где прыгала по булыжникам отрезанная голова Берлиоза
- Место, где кот Бегемот нападает на одного из героев романа
И многое-многое другое!
Организационные детали
- В музей мы поднимаемся на 4 этаж пешком — учитывайте свои физические возможности
- Часть экскурсии проходит на улице, часть — в помещении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2070 ₽
|Льготный (пенс., шк., иные льготы)
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1017 туристов
Я нежно люблю и глубоко изучаю русскую культуру. Очень хочу делиться этими знаниями и любовью со всем миром. Я предпочитаю вести экскурсии динамично, расставляю нужные акценты и выделяю всё самое интересное. Со мной не бывает скучно;)
Входит в следующие категории Москвы
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