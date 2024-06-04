читать дальше

Марии. Особенно были отмечены глубина знаний и кругозор экскурсовода, а также насколько интересно была организована экскурсия и проведены параллели с современными элементами и персонажами. Моих родителей очень сложно удивить, но им действительно очень понравилось. Они будут рады порекомендовать Дмитрия своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо за такой замечательный день.