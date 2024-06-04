Музей Булгакова – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Булгакова» в Москве, цены от 599 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700 за человека
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300 за всё до 3 чел.
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
Начало: В районе СТ.М. «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
599 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Мистика и реальность Булгаковской Москвы
    Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    «Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
    Замечательная экскурсия, дающая удивительное удовольствие от прикосновения к великому писателю и его великому роману.
  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    Мистика и реальность Булгаковской Москвы
    Замечательная экскурсия! Очень понравилось. Рекомендую даже непоклонникам Булгакова.
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Мистика и реальность Булгаковской Москвы
    Экскурсия понравилась очень. К организации тоже нет вопросов - все слаженно и четко. Информация предоставляется интересно, развернуто и доступно. Мы остались довольны! Спасибо!
    Экскурсия понравилась очень. К организации тоже нет вопросов - все слаженно и четко. Информация предоставляется интересно
  • В
    Виктория
    29 февраля 2024
    «Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
    Посмотрела фильм и решила сходить на экскурсию, интересный опыт!) однозначно удобнее обычных экскурсий
    Посмотрела фильм и решила сходить на экскурсию, интересный опыт!) однозначно удобнее обычных экскурсийПосмотрела фильм и решила сходить на экскурсию, интересный опыт!) однозначно удобнее обычных экскурсий
  • Н
    Надежда
    15 декабря 2023
    «Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
    Заказала экскурсию для своих родителей, к дню рождения мамы. Родители были в восторге от экскурсии, эксурсовода Дмитрия и его напарницы
    читать дальше

    Марии. Особенно были отмечены глубина знаний и кругозор экскурсовода, а также насколько интересно была организована экскурсия и проведены параллели с современными элементами и персонажами. Моих родителей очень сложно удивить, но им действительно очень понравилось. Они будут рады порекомендовать Дмитрия своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо за такой замечательный день.

  • Н
    Надежда
    11 августа 2023
    «Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
    Все супер) готовьтесь к двум часам прогулки) и купите билеты в оба музея Булгакова - не прогадаете

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей Булгакова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мистика и реальность Булгаковской Москвы
  2. «Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
  3. «Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Музей Булгакова" можно забронировать 3 экскурсии от 599 до 9 300. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Музей Булгакова», 156 ⭐ отзывов, цены от 599₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам