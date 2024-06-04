1 чел.
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Групповая
2 часа
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 3 чел.
Квест
3 часа
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
Начало: В районе СТ.М. «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
599₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 июня 2024Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
- ССветлана26 мая 2024Замечательная экскурсия, дающая удивительное удовольствие от прикосновения к великому писателю и его великому роману.
- ВВиктор26 мая 2024Замечательная экскурсия! Очень понравилось. Рекомендую даже непоклонникам Булгакова.
- ООльга22 апреля 2024Экскурсия понравилась очень. К организации тоже нет вопросов - все слаженно и четко. Информация предоставляется интересно, развернуто и доступно. Мы остались довольны! Спасибо!
- ВВиктория29 февраля 2024Посмотрела фильм и решила сходить на экскурсию, интересный опыт!) однозначно удобнее обычных экскурсий
- ННадежда15 декабря 2023Заказала экскурсию для своих родителей, к дню рождения мамы. Родители были в восторге от экскурсии, эксурсовода Дмитрия и его напарницы
- ННадежда11 августа 2023Все супер) готовьтесь к двум часам прогулки) и купите билеты в оба музея Булгакова - не прогадаете
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей Булгакова»
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